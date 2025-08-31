Найбільша нафтогазова компанія Індії продовжить купувати російську нафту, якщо ціни будуть вигідними

Індійська компанія Oil and Natural Gas Corporation – найбільша нафтогазова компанія країни – заявила, що її нафтопереробні установки продовжуватимуть купувати російську нафту, якщо вона буде доступна за економічно вигідними цінами.

Про це заявив голова ONGC А.К. Сінгх, передає Reuters.

"Наразі немає санкцій щодо російської нафти. Ми продовжуватимемо купувати, якщо уряд не вирішить інакше", – сказав Сінгх.

Два підрозділи ONGC, Hindustan Petroleum Corporation Ltd та Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd регулярно купують російську нафту для своїх нафтопереробних заводів.

Раніше стало відомо, що індійські нафтопереробні заводи збільшать закупівлі російської нафти у вересні на 10-20%, або на 150-300 тисяч барелів на добу, порівняно із серпнем.

Таким чином, уряд країни проігнорує погрози президента США Дональда Трампа, який підвищив мита на імпорт товарів з Індії до 50% за фінансування військової машини Кремля, намагаючись змусити країну припинити торгівлю з РФ та підштовхнути Москву до мирної угоди з Україною.

Як повідомлялося, у серпні державні нафтопереробники Індії відновили закупівлі російської нафти марки Urals після короткої паузи, спричиненої загрозою підвищення мит США.