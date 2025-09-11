Доходи Росії від експорту нафти та нафтопродуктів впали у серпні майже на $1 мільярд, – МЕА

Доходи Росії від експорту нафти та нафтопродуктів у серпні 2025 року зменшилися на $0,92 млрд (на 6,4%), порівняно з липнем, – до $13,51 млрд.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані Міжнародного енергетичного агентства.

Зокрема, виторг від продажу нафти зменшився на $0,37 млрд – до $8,76 млрд (-4,1%), а від експорту нафтопродуктів – на $0,55 млрд, до $4,76 млрд (-10,4%).

Водночас фізичні обсяги експорту також зменшилися – відвантаження нафти скоротилися на 0,03 млн барелів на добу (до 4,70 млн б/д), нафтопродуктів – на 0,04 млн б/д (до 2,57 млн б/д).

За даними МЕА, експорт російських нафти і нафтопродуктів до Індії в серпні зменшилися на 0,4 млн б/д щодо липня, на Близький Схід – на 0,2 млн б/д, водночас поставки в невизначених напрямках зросли на 0,6 млн б/д.

Видобуток нафти в РФ, за оцінками агентства, у серпні становив 9,28 млн б/д, порівняно із 9,31 млн б/д у липні (-0,3%). Водночас квота Росії в рамках ОПЕК+ минулого місяця становила 9,26 млн б/д з урахуванням плану компенсацій за раніше перевищені обсяги.

Читайте також: Індійські імпортери нафти вимагають від Росії гігантських знижок через зростання ризиків, – Reuters

Наразі МЕА вважає, що протягом найближчих трьох місяців РФ могла б наростити видобуток до 9,4 млн б/д і утримувати цей рівень тривалий час.

Також агентство очікує, що світовий попит на нафту у 2025 році зросте на 0,74 млн б/д – до 103,88 млн б/д, а у 2026-му – ще на 0,7 млн б/д, до 104,57 млн б/д.

Раніше повідомлялось, що дефіцит бензину в Росії, який наприкінці серпня фіксували у Забайкаллі, Примор’ї, на Курилах та в тимчасово окупованому Криму, у вересні поширився ще на 10 регіонів.