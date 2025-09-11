Індійські імпортери нафти вимагають від Росії гігантських знижок через зростання ризиків, – Reuters

Імпортери нафти з Індії вимагають від російських продавців значно збільшити знижки через серйозне зростання ризиків у випадку продовженням співпраці з Москвою.

Зокрема, покупці вимагають збільшити дисконт на нафту з Росії до близько $10 за барель щодо еталонного сорту Brent, тоді як у вересні вони становили лише $2-3, повідомляє Reuters із посиланням на чотирьох трейдерів.

Водночас, окремі російські постачальники відповідають відмовами, вважаючи такі знижки завеликими, і сподіваються перенаправити частину партій нафти до Китаю, що призведе до невеликого скорочення обсягів постачання для Індії.

За оцінками джерел агентства, надходження російської нафти в Індію у жовтні становитиме близько 1,4 млн барелів на добу, порівняно із 1,5 млн б/д у серпні (-6,7%) та 1,6 млн б/д у вересні (-12,5%). Однак остаточні показники стануть зрозумілішими після завершення переговорів щодо більших знижок у найближчі два тижні.

Незважаючи на результат переговорів, більшість жовтневих партій для Індії, ймовірно, продаватимуться вище цінової стелі, адже навіть дисконт у $10 не опускає ціну нижче нового ліміту ЄС і Великої Британії $47,6 за барель. Зазначається, що ЄС з жовтня знизив стелю з $60, тоді як США це зниження не підтримали.

Речник Єврокомісії повідомив, що надалі Брюссель прагнутиме узгодити нижчий ліміт із усіма членами G7, підкресливши, що інструмент залишається релевантним, оскільки західні перевізники все ще транспортують російську нафту.

На думку Тома Боутона з ризик-консалтингу S-RM, зростаючий розкол у політиці щодо нафтових санкцій посилюватиме невизначеність для учасників ринку та потенційно послабить рівень дотримання раніше узгоджених санкцій.

У той же час, Росія використовує так званий "тіньовий флот" танкерів під російським страхуванням, який працює поза схемою цінової стелі через відсутність західних сервісів. За словами трейдерів, західних розвідувальних джерел і ринкових аналітиків, з 2022 року російським компаніям і трейдерам здебільшого вдається продавати нафту вище ліміту завдяки власному флоту або підробленим документам щодо угод.

"Слабке виконання санкцій заохочує трейдерів розширювати межі дозволеного або ігнорувати обмеження", – додає Бронз.

Партнер PRISM Strategic Intelligence Бенджамін Годвін вважає, що цінова стеля залишатиметься перешкодою для російських трейдерів, але не становитиме для них ключової загрози: "І США, і ЄС можуть вдатися до серйозних кроків, щоб задушити нафтогазову галузь Росії, але це було б украй дезорганізуючим для світової економіки".

Як повідомлялось, раніше президент США Дональд Трамп підвищив мита на імпорт товарів з Індії до 50% за фінансування військової машини Кремля через купівлю російської нафти, намагаючись змусити країну припинити торгівлю з РФ та підштовхнути Москву до мирної угоди з Україною. Однак поки що на уряд Індії це не вплинуло.