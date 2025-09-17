Запровадження вторинних санкцій проти країн, що допомагають РФ обходити обмеження, було б пострілом у десятку, - Науседа
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що якщо Європейський Союз під час розгляду нового пакета санкцій включить туди вторинні санкції проти країн, що допомагають Москві їх обходити, це буде "пострілом у десятку".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.
Він зазначив, що президент США Трамп цілком слушно звернув увагу на вторинні санкції.
"Наші санкції, можливо, були ефективними, я говорю про санкції Європейського союзу, проте їхнє слабке місце завжди проявляється у вторинному ефекті - це держави, які допомагають обходити ці санкції. Застосування вторинних санкцій було б справді пострілом у десятку", - пояснив Науседа.
За словами лідера Литви, мета полягає в тому, щоб зробити санкції ще ефективнішими. Так він прокоментував відкладення презентації 19-го пакета санкцій проти РФ.
"Європейська комісія взяла хвилину на паузу, щоб зробити цей 19-й пакет санкцій ще ефективнішим і узгодити його з пропозиціями США", - зазначив президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль