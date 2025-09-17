УКР
Запровадження вторинних санкцій проти країн, що допомагають РФ обходити обмеження, було б пострілом у десятку, - Науседа

Як зробити санкції ефективнішими? Науседа відповів

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що якщо Європейський Союз під час розгляду нового пакета санкцій включить туди вторинні санкції проти країн, що допомагають Москві їх обходити, це буде "пострілом у десятку".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Він зазначив, що президент США Трамп цілком слушно звернув увагу на вторинні санкції.

Читайте також: ЄС відклав 19-й пакет санкцій проти Росії, щоб синхронізувати дії з G7, – Bloomberg

"Наші санкції, можливо, були ефективними, я говорю про санкції Європейського союзу, проте їхнє слабке місце завжди проявляється у вторинному ефекті - це держави, які допомагають обходити ці санкції. Застосування вторинних санкцій було б справді пострілом у десятку", - пояснив Науседа.

За словами лідера Литви, мета полягає в тому, щоб зробити санкції ще ефективнішими. Так він прокоментував відкладення презентації 19-го пакета санкцій проти РФ.

"Європейська комісія взяла хвилину на паузу, щоб зробити цей 19-й пакет санкцій ще ефективнішим і узгодити його з пропозиціями США", - зазначив президент.

Також читайте: 19-й пакет санкцій проти РФ буде ухвалено незабаром. ЄС рухатиметься до відмови від російської нафти та газу, - Мецола

Автор: 

санкції (12722) Євросоюз (14134) Науседа Гітанас (371)
Поки б"ють у молоко - всім лячно наїхати на Китай
17.09.2025 14:30 Відповісти
Від цього Наеди нічого не залежить. Тому він може базікати що завгодно. Хитрожопі ніколи не почнуть економічну війну проти Китаю та Індії.
17.09.2025 14:49 Відповісти
Правду дядя каже: особливо Китай сприйняв би це болісно. Як вони завили, коли Польща заблокувала свій кордон з Білоруссю в т.ч. від китайозерного ширпотребу? Швидко "Захід-2025" згорнули кацапи і не пікнули!
17.09.2025 15:06 Відповісти
 
 