УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4435 відвідувачів онлайн
Новини Порушення літаків РФ Літак РФ порушив повітряний простір Естонії
680 13

Трамп про порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії: "Мені це не подобається"

Президент США Дональд Трамп
Фото: Leon Neal / Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому не подобається те, що російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії.

Про це глава Білого дому сказав під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті, інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти запитали Трампа, чи вважає він порушення естонського повітряного простору загрозою для НАТО. На що він відповів:

"Мені доведеться подивитись на це. Вони поінформують мене. Я повідомлю вам про це сьогодні ввечері або завтра", - сказав очільник США.

На запитання, що загалом президент США думає щодо цього інциденту Трамп відповів:

"Мені це не подобається. Мені не подобається, коли таке трапляється. Це може бути велика проблема".

Читайте також: Естонія попросила консультації з НАТО за 4 статтею після порушенням повітряного простору винищувачами Росії, - прем’єр Міхал

Нагадаємо, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

Читайте також: У НАТО розповіли деталі інциденту з порушенням повітряного простору Естонії російськими винищувачами

Автор: 

росія (67841) Естонія (1714) Трамп Дональд (7176) винищувач (15)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
показати весь коментар
20.09.2025 00:52 Відповісти
+7
Чмо, иди лысого лысому поганяй
показати весь коментар
20.09.2025 00:51 Відповісти
+6
рудий уйобок.
показати весь коментар
20.09.2025 00:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чмо, иди лысого лысому поганяй
показати весь коментар
20.09.2025 00:51 Відповісти
показати весь коментар
20.09.2025 00:52 Відповісти
рудий уйобок.
показати весь коментар
20.09.2025 00:53 Відповісти
на якого )(уйло свій пуй поклав, а воно натомість стверджується на знекровленій та пограбованій незамінними мародерами гідранта Україні.
показати весь коментар
20.09.2025 00:57 Відповісти
"- я должон посовєтоваться з ху!"
показати весь коментар
20.09.2025 00:54 Відповісти
***** насрати на те, що тобі не подобається - ти куколд рудий.
показати весь коментар
20.09.2025 00:54 Відповісти
Велика Америка, не ганьбись !

позбався цього жалюгідного рудого створіння !

.
показати весь коментар
20.09.2025 00:54 Відповісти
"...йому не подобається..."
А йому хіба не сказали, що "ані ашиблісь"...
показати весь коментар
20.09.2025 00:58 Відповісти
Нато тестують на куколдизм!
Ердоган не повівся.... Тому прутін більше не дражнить його.
А в Европі - повний вибір розваг...
Трамп лише для протоколу міну скривить.
А по факту Гамерика розсипалась а Нато мертве не дихає
показати весь коментар
20.09.2025 01:02 Відповісти
Мені це не подобається і скаже що дам собі дві неділі на це неподобання
показати весь коментар
20.09.2025 01:08 Відповісти
Трамп уже схожий на того персонажа совкового мультика "Остров сокровищ", капітана Смолетта. "Мне не нравится эта экспедиция! Мне не нравятся эти матросы! И вообще... что? Да! Нет! Мне вообще ничего не нравится, сэр!"
показати весь коментар
20.09.2025 01:10 Відповісти
Все йому подобається. Розігрують людей точно так, як наперсточники розігривали лохів, а насправді - одна шайка.
показати весь коментар
20.09.2025 01:12 Відповісти
Ми живемо в сюрі якомусь ... 🇪🇺🤡🤡🤡🤡🇪🇺
З такими "лідорами" не здивуюсь, що ми звикнемо до таких новин, буде вде статистикою, як у нас облік кількості збитих шахедів та пошкождених дахів..
показати весь коментар
20.09.2025 01:14 Відповісти
 
 