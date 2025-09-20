Трамп про порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії: "Мені це не подобається"

Фото: Leon Neal / Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому не подобається те, що російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії.

Про це глава Білого дому сказав під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті, інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти запитали Трампа, чи вважає він порушення естонського повітряного простору загрозою для НАТО. На що він відповів:

"Мені доведеться подивитись на це. Вони поінформують мене. Я повідомлю вам про це сьогодні ввечері або завтра", - сказав очільник США.

На запитання, що загалом президент США думає щодо цього інциденту Трамп відповів:

"Мені це не подобається. Мені не подобається, коли таке трапляється. Це може бути велика проблема".

Нагадаємо, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

