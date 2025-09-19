У НАТО розповіли деталі інциденту з порушенням повітряного простору Естонії російськими винищувачами

У НАТО заявили, що російські винищувачі МіГ-31, які у пʼятницю, 19 вересня, порушили повітряний простір Естонії, проявили непрофесіоналізм.

Про це йдеться у заяві речника штабу Верховного головнокомандувача Обʼєднаних Збройних сил НАТО в Європі (SHAPE), повідомляє Цензор.НЕТ.

В Альянсі зазначили, що вранці пʼятниці три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії.

"Такої поведінки не очікуєш від професійних військово-повітряних сил. НАТО швидко відреагував у межах операції Східний вартовий, піднявши в повітря італійські винищувачі F-35, що базуються в Естонії", - сказано в повідомленні.

Окрім цього, Швеція і Фінляндія теж підняли в повітря свої літаки швидкого реагування.

Речник SHAPE додав, що командування НАТО забезпечило ефективну взаємодію та координацію з союзниками під час реагування на інцидент.

Нагадаємо, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

