УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4435 відвідувачів онлайн
Новини Порушення літаків РФ Літак РФ порушив повітряний простір Естонії
2 453 21

У НАТО розповіли деталі інциденту з порушенням повітряного простору Естонії російськими винищувачами

МіГ-31К

У НАТО заявили, що російські винищувачі МіГ-31, які у пʼятницю, 19 вересня, порушили повітряний простір Естонії, проявили непрофесіоналізм.

Про це йдеться у заяві речника штабу Верховного головнокомандувача Обʼєднаних Збройних сил НАТО в Європі (SHAPE), повідомляє Цензор.НЕТ.

В Альянсі зазначили, що вранці пʼятниці три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії.

"Такої поведінки не очікуєш від професійних військово-повітряних сил. НАТО швидко відреагував у межах операції Східний вартовий, піднявши в повітря італійські винищувачі F-35, що базуються в Естонії", - сказано в повідомленні.

Окрім цього, Швеція і Фінляндія теж підняли в повітря свої літаки швидкого реагування.

Речник SHAPE додав, що командування НАТО забезпечило ефективну взаємодію та координацію з союзниками під час реагування на інцидент.

Читайте також: Зеленський про порушення Росією повітряного простору Естонії: Це системна кампанія проти Заходу

Нагадаємо, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

Читайте також: Міноборони Литви після порушення літаками РФ повітряного простору Естонії: Маємо бути рішучими, Туреччина показала приклад 10 років тому

Автор: 

НАТО (6793) росія (67841) Естонія (1714) винищувач (15)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
так они живуть у іншому світі, в них кофе, паста, вино .. інші пріоритети.
я не здивуюсь якщо деяки країни здадуться кацапам аби не воювати

показати весь коментар
19.09.2025 23:38 Відповісти
+8
За 12 хвилин, що вони там літали, можна знищити ці "сили швидкого реагування" на аеродромах...
показати весь коментар
19.09.2025 23:32 Відповісти
+6
Та фільм вже зніміть про героїчний супровід російських літаків над територією нато.

Антагоністи - українці з їх клятим ребом, які наражають світ на третю світову.

Герої - грізні пілоти f-35, а також політики які блискавично застосували 4 статтю нато

А хлопчики в трусіках - просто помилились. Нейтральні персонажі, а ****
показати весь коментар
19.09.2025 23:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Виконання наказу не є непрофесіоналізмом.
показати весь коментар
19.09.2025 23:22 Відповісти
Ну наті ж треба шось сказати шо тіпа всйо пад кантролєм...
показати весь коментар
19.09.2025 23:26 Відповісти
Ага , а НАТО гівно не їло , тільки квасольку повибирало ...
показати весь коментар
19.09.2025 23:39 Відповісти
За 12 хвилин, що вони там літали, можна знищити ці "сили швидкого реагування" на аеродромах...
показати весь коментар
19.09.2025 23:32 Відповісти
Завтра залетять 9 ... Або 33 .
Навіщо наті тоді ППО ???
Вони вже засікли всі радари на Балтиці, провели до-розвідку місцевості. Не виключено що пролетіли щоб позаглядати над аеродромами та позиціями ППО
показати весь коментар
20.09.2025 01:12 Відповісти
плять !
ЗСУ теж чудово знають, що орки - уроди безрукі, але ж ми їх вби-ва-ємо !

а ви чому соплі жуєте ?

.
показати весь коментар
19.09.2025 23:32 Відповісти
так они живуть у іншому світі, в них кофе, паста, вино .. інші пріоритети.
я не здивуюсь якщо деяки країни здадуться кацапам аби не воювати

показати весь коментар
19.09.2025 23:38 Відповісти
Та ні, вони то почали щось підозрювати....але туго
показати весь коментар
19.09.2025 23:41 Відповісти
ори не німецькі нацисти - другого окупованого Парижу НЕ буде !

буде ОРДА !

.
показати весь коментар
20.09.2025 01:01 Відповісти
Непрофессионал это засцать сбивать охамевших нарушителей границы. Пусть поучатся у Турции, члена нато, как защищать свою землю и защищать своих граждан. А нато это сборище трусливых бюрократов чиновников.
показати весь коментар
19.09.2025 23:39 Відповісти
Эрдоган потом извинился. Посадил пилота, посадил парня, который расстрелял кацапского летуна. Назвал их предателями и заговорщиками. Лучше ничего не сбивать, чем потом так об*ираться.
показати весь коментар
19.09.2025 23:58 Відповісти
За сбитие касапов никого не арестовывали. Там даже имени пилота никто не знает. И турки сказали что он выполнял приказ. Судили чувака который стрелял и убил касапа который катапультировался. И то там дело темное.
показати весь коментар
20.09.2025 00:54 Відповісти
Та фільм вже зніміть про героїчний супровід російських літаків над територією нато.

Антагоністи - українці з їх клятим ребом, які наражають світ на третю світову.

Герої - грізні пілоти f-35, а також політики які блискавично застосували 4 статтю нато

А хлопчики в трусіках - просто помилились. Нейтральні персонажі, а ****
показати весь коментар
19.09.2025 23:40 Відповісти
Кончені куколди.
показати весь коментар
20.09.2025 00:04 Відповісти
я правильно зрозумів, що русскіє лєтуни перетнули кордон НАТО у вільний від професіональної роботи час ?

тобто якби вони порушили кордон НАТО з 9 ранку до 5 вечору, то це був би професіоналізм, а ввечері та ще й в п'ятницю - це вже непрофесіоналізм !
показати весь коментар
20.09.2025 00:19 Відповісти
Яка краса! Непрофесійно три!!! винищувача...Скоро вони непрофесійно почнуть пуляти ракетами...А НАТО почне...обговорювати...а рудий дебіл скаже,що це....привидилося!!!
показати весь коментар
20.09.2025 00:36 Відповісти
рудому це не подобається....
завтра йому про все розкажуть, а зараз - в люлю
показати весь коментар
20.09.2025 01:05 Відповісти
Уже сказав.
показати весь коментар
20.09.2025 01:42 Відповісти
Цілі міста руйнуються... Пітьма наближається до кожної країни! А нато як сомнамбула...
показати весь коментар
20.09.2025 01:09 Відповісти
Речник SHAPE додав, що командування НАТО забезпечило ефективну взаємодію та координацію з союзниками під час реагування на інцидент Джерело: https://censor.net/ua/n3575143
 Он як !!! Тобто всратися і мовчати в ганчірочку це "дуже ефективно взаімодіяти" !??

П.с. а де свідки оборони Криму? які кістьми б лягли, але до останнього волали б що "барига здав полуострів" ??? з ким було "обороняти, якщо саме НАТО 🇪🇺🎌👁️‍🗨️⚕️ потужно всралось на 12 році війни???
показати весь коментар
20.09.2025 01:07 Відповісти
п.с. Потужно пишемо з великої букви!! 💪🗽
показати весь коментар
20.09.2025 01:08 Відповісти
 
 