У НАТО розповіли деталі інциденту з порушенням повітряного простору Естонії російськими винищувачами
У НАТО заявили, що російські винищувачі МіГ-31, які у пʼятницю, 19 вересня, порушили повітряний простір Естонії, проявили непрофесіоналізм.
Про це йдеться у заяві речника штабу Верховного головнокомандувача Обʼєднаних Збройних сил НАТО в Європі (SHAPE), повідомляє Цензор.НЕТ.
В Альянсі зазначили, що вранці пʼятниці три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії.
"Такої поведінки не очікуєш від професійних військово-повітряних сил. НАТО швидко відреагував у межах операції Східний вартовий, піднявши в повітря італійські винищувачі F-35, що базуються в Естонії", - сказано в повідомленні.
Окрім цього, Швеція і Фінляндія теж підняли в повітря свої літаки швидкого реагування.
Речник SHAPE додав, що командування НАТО забезпечило ефективну взаємодію та координацію з союзниками під час реагування на інцидент.
Нагадаємо, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.
Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.
Навіщо наті тоді ППО ???
Вони вже засікли всі радари на Балтиці, провели до-розвідку місцевості. Не виключено що пролетіли щоб позаглядати над аеродромами та позиціями ППО
ЗСУ теж чудово знають, що орки - уроди безрукі, але ж ми їх вби-ва-ємо !
а ви чому соплі жуєте ?
.
я не здивуюсь якщо деяки країни здадуться кацапам аби не воювати
буде ОРДА !
.
Антагоністи - українці з їх клятим ребом, які наражають світ на третю світову.
Герої - грізні пілоти f-35, а також політики які блискавично застосували 4 статтю нато
А хлопчики в трусіках - просто помилились. Нейтральні персонажі, а ****
тобто якби вони порушили кордон НАТО з 9 ранку до 5 вечору, то це був би професіоналізм, а ввечері та ще й в п'ятницю - це вже непрофесіоналізм !
завтра йому про все розкажуть, а зараз - в люлю
Он як !!! Тобто всратися і мовчати в ганчірочку це "дуже ефективно взаімодіяти" !??
П.с. а де свідки оборони Криму? які кістьми б лягли, але до останнього волали б що "барига здав полуострів" ??? з ким було "обороняти, якщо саме НАТО 🇪🇺🎌👁️🗨️⚕️ потужно всралось на 12 році війни???