Зеленський про порушення Росією повітряного простору Естонії: Це системна кампанія проти Заходу

Президент Володимир Зеленський назвав порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами системною російською кампанією проти Європи та НАТО.

Про це глава держави написав в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські винищувачі знову порушили повітряний простір НАТО — цього разу в Естонії. Це неприпустимо. Російська дестабілізація розширюється на нові країни й напрямки. Вони використовують усі інструменти, від втручання в політичні процеси, як у Румунії та Молдові, до порушення повітряного простору, як у Польщі, Румунії, а тепер і в Естонії", - заявив Зеленський.

Президент висловив впевненість, що такі дії РФ - це не випадковість.

"Це системна російська кампанія проти Європи, проти НАТО, проти Заходу. І вона вимагає системної відповіді. Необхідні сильні дії — як спільні, так і з боку кожної окремої країни", - сказав очільник держави.

Зеленський наголосив, що Росія має відчувати дедалі більший біль від міжнародного тиску, насамперед через економіку, і найкраще це забезпечують санкції.

Читайте також: Естонія попросила консультації з НАТО за 4 статтею після порушенням повітряного простору винищувачами Росії, - прем’єр Міхал

"Водночас мають зростати і втрати Росії у війні, чого можна досягти завдяки сильній українській армії. Дякую всім, хто допомагає. Європа, Сполучені Штати, Група семи — усі мають діяти сильно", - додав глава держави.

Нагадаємо, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Читайте також: Три російські МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії: НАТО задіяло винищувачі F-35