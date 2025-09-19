Зеленский о нарушении Россией воздушного пространства Эстонии: Это системная кампания против Запада

Президент Владимир Зеленский назвал нарушение воздушного пространства Эстонии российскими истребителями системной российской кампанией против Европы и НАТО.

Об этом глава государства написал в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские истребители снова нарушили воздушное пространство НАТО - на этот раз в Эстонии. Это недопустимо. Российская дестабилизация расширяется на новые страны и направления. Они используют все инструменты, от вмешательства в политические процессы, как в Румынии и Молдове, до нарушения воздушного пространства, как в Польше, Румынии, а теперь и в Эстонии", - заявил Зеленский.

Президент выразил уверенность, что такие действия РФ - это не случайность.

"Это системная российская кампания против Европы, против НАТО, против Запада. И она требует системного ответа. Необходимы сильные действия - как совместные, так и со стороны каждой отдельной страны", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что Россия должна чувствовать все большую боль от международного давления, прежде всего через экономику, и лучше всего это обеспечивают санкции.

"В то же время должны расти и потери России в войне, чего можно достичь благодаря сильной украинской армии. Спасибо всем, кто помогает. Европа, Соединенные Штаты, Группа семи - все должны действовать сильно", - добавил глава государства.

Напомним, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

