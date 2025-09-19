Міноборони Литви після порушення літаками РФ повітряного простору Естонії: Маємо бути рішучими, Туреччина показала приклад 10 років тому

Міністерка оборони Литви Довіте Шакалієне відреагувала на порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії. На тлі цього інциденту вона нагадала, як у 2015 році Туреччина збила російський військовий літак, який не реагував на попередження.

Про це Шакалієне написала в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Три російські винищувачі над Таллінном – ще один вагомий доказ того, що місія "Східний вартовий" давно назріла. Північно-східний кордон НАТО випробовується не просто так. Ми маємо бути рішучими",- написала глава Міноборони Литви.

У своєму дописі вона додала, що "Туреччина показала приклад 10 років тому".

Зазначимо, що йдеться про інцидент 24 листопада 2015 року, коли Туреччина збила російський літак Су-24, який порушив повітряний простір країни на кордоні з Сирією.

Нагадаємо, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

