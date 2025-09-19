УКР
Літак РФ порушив повітряний простір Естонії
1 744 32

Міноборони Литви після порушення літаками РФ повітряного простору Естонії: Маємо бути рішучими, Туреччина показала приклад 10 років тому

Шакалієне

Міністерка оборони Литви Довіте Шакалієне відреагувала на порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії. На тлі цього інциденту вона нагадала, як у 2015 році Туреччина збила російський військовий літак, який не реагував на попередження.

Про це Шакалієне написала в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Три російські винищувачі над Таллінном – ще один вагомий доказ того, що місія "Східний вартовий" давно назріла. Північно-східний кордон НАТО випробовується не просто так. Ми маємо бути рішучими",- написала глава Міноборони Литви.

У своєму дописі вона додала, що "Туреччина показала приклад 10 років тому".

"Туреччина показала приклад 10 років тому. Трохи поживи для роздумів",- додала Шакалієне.

Зазначимо, що йдеться про інцидент 24 листопада 2015 року, коли Туреччина збила російський літак Су-24, який порушив повітряний простір країни на кордоні з Сирією.

Читайте також: Три російські МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії: НАТО задіяло винищувачі F-35

Нагадаємо, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ. 

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

Читайте також: Зеленський про порушення Росією повітряного простору Естонії: Це системна кампанія проти Заходу

Автор: 

Литва (2550) росія (67841) Туреччина (3679) винищувач (15)
Топ коментарі
+11
перемовини з росяінами мають виглядати так

показати весь коментар
19.09.2025 22:11 Відповісти
+7
Так за чим діло стало? - шо ви тільки один одного бодрите
показати весь коментар
19.09.2025 22:00 Відповісти
+6
Нажаль що ЕС що США нерішучі слабкі і обісцяні. В США чорні роблять шо хочуть, в ЕС араби. Куди їм до реальних загроз
показати весь коментар
19.09.2025 21:59 Відповісти
Нажаль що ЕС що США нерішучі слабкі і обісцяні. В США чорні роблять шо хочуть, в ЕС араби. Куди їм до реальних загроз
показати весь коментар
19.09.2025 21:59 Відповісти
"таваріщь хутін, проізошла очередная чудовіщная ошибка !"

.
показати весь коментар
19.09.2025 22:05 Відповісти
Та ъх постйно треба зупиняти любим способом, тому що вони кончєні кідари.
показати весь коментар
19.09.2025 21:59 Відповісти
Тільки сьогодні підказав-беріть приклад з Ердогана,той не церемониться.Раз накладете,провокації припиняться.пуйло розуміє тільки силу.
показати весь коментар
19.09.2025 22:00 Відповісти
Так за чим діло стало? - шо ви тільки один одного бодрите
показати весь коментар
19.09.2025 22:00 Відповісти
Занепокоєність велику висловили !?
показати весь коментар
19.09.2025 22:04 Відповісти
от про Туреччину ,та її рішучисть прямо у 10 !!! ... ЄС не треба чухатися , бо китай дає дозвіл на розширення війни , а трамп буде косити на ідіота🥳 ,знімаючи відповідальність з США ...
показати весь коментар
19.09.2025 22:04 Відповісти
Мабуть неназвані військові експерти Міністерства Війни США ще не встигли пояснити Трампу, що зухвале вторгнення трьох бойових літаків РФ 19 вересня 2025 року у повітряний простір Естонії відбулося тому, що "хтось вивів їх із ладу", і тому це не є напад на країну НАТО.
показати весь коментар
19.09.2025 22:47 Відповісти
у Білому домі , розуміють все ...але проти своїх кремлівських кураторів не попруть ,бо є загроза заколоту для США з таким президентом та начинкою у сенаті ...
показати весь коментар
19.09.2025 23:04 Відповісти
То нато має почати збиратися в похід? 😜
показати весь коментар
19.09.2025 22:10 Відповісти
перемовини з росяінами мають виглядати так

показати весь коментар
19.09.2025 22:11 Відповісти
Підняти винищуваці, та приземлити кацапів примусово, та конфіскувати літаки за порушення - як варіант? І ніякої "ексалації"...
показати весь коментар
19.09.2025 22:17 Відповісти
Кацапня вже літає на території НАТО, як в себе вдома, а куколди все закликають і закликають.
показати весь коментар
19.09.2025 22:18 Відповісти
Думаю там є Петріоти,чому ж випадково не збили ватольоти???Війни бояться? Так її все одно не уникнути.
показати весь коментар
19.09.2025 22:19 Відповісти
Це не тільки кордон НАТО, а й кордон рашки. Ці маленькі країни не повинні себе вести як бойові півні. Вони давно всіх дратують.
показати весь коментар
19.09.2025 22:24 Відповісти
А США поводять себе як курка і дозволяють топтати себе усім кому не лінь.
показати весь коментар
19.09.2025 22:45 Відповісти
Сильний не боїться виглядати слабким.
показати весь коментар
19.09.2025 23:09 Відповісти
ЗЕ шакальня ніяк ЄС у війну не втягне. Вологі мрії ЗЕ шмарклі
показати весь коментар
19.09.2025 22:32 Відповісти
Ти давно з рашки здриснув?
показати весь коментар
19.09.2025 22:46 Відповісти
Як ти сільский кугут до такого дійшов своєю тупою башкою?!
показати весь коментар
19.09.2025 22:51 Відповісти
Ти ще скажи, що Україна напала на кацапстан і намагається розпочати Третю світову війну.
показати весь коментар
19.09.2025 22:54 Відповісти
Кугут, тебе яка макака висрала, чи тебе у дитинстві головкою об одвірок били?
показати весь коментар
19.09.2025 23:46 Відповісти
Північноатлантичний альянс ( НАТО) негайно відреагував, перехопивши літаки італійськими винищувачами F-35, оскільки балтійські країни не мають власних.

"Це ще один приклад безрозсудної поведінки Росії та здатності НАТО реагувати", - написала речниця Альянсу Еллісон Харт у соціальній мережі X.
показати весь коментар
19.09.2025 22:33 Відповісти
І в чому полягало перехоплення? Літаки були примусово посаджені на аеродроми?
показати весь коментар
19.09.2025 22:49 Відповісти
МіГ-31 має більшу швидкість, F-35 їх просто відігнали.
Аналогічно радянські МіГ-25 не підпускали до кордону швидкісні американські SR-71.
Але тривогу ПВО об'являла коли SR-71 ще злітав з аеродрому НАТО в Норвегії.
показати весь коментар
19.09.2025 23:06 Відповісти
Тоді я, як радист в 1980му, отримував сигнал ььь (воздух)
і передавав координати на КП.
показати весь коментар
19.09.2025 23:25 Відповісти
Надзвуковий стратегічний розвідувальний літак ВПС США SR-71 Blackbird жодного разу не був збитий.
Його здатність літати зі швидкістю понад 3,5 Маха на висоті 26 800 м дозволила цьому літаку здійснювати розвідувальні польоти над Радянським Союзом під час холодної війни.
показати весь коментар
19.09.2025 23:53 Відповісти
показати весь коментар
19.09.2025 23:55 Відповісти
ЦІкаво, як би ВКС РФ перехопювали три F-35 НАТО, якби вони насмілилися 12 хвилин перебувати у повітряному просторі РФ?
Чи означало б це, що їх "вивели з ладу"?
показати весь коментар
19.09.2025 22:55 Відповісти
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky Oleg Khvoshchevsky сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=********************************************************************************************-1GUjiw9ebeA-aDpZPUMlfI7Y-8D31lzRBT7yyYFbkq6z2U57XsuJEGuEUbtbpuzEiQACowebgU2NKihjTmAwJJ1VRIRfhjOhkzkex0 Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=********************************************************************************************-1GUjiw9ebeA-aDpZPUMlfI7Y-8D31lzRBT7yyYFbkq6z2U57XsuJEGuEUbtbpuzEiQACowebgU2NKihjTmAwJJ1VRIRfhjOhkzkex0 Олегом Хвощевским.

https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky/posts/pfbid0v2zSUAYZfHGNhYZFiEFx9CFcUKv6DPgUfUuwhUjJ4BQXbYsqs7MHjX3aBTHdNCPEl 3 ч. ·

Я с этого НАТО чёкнусь.Три российских военных самолёта долетели до Таллина,а эти ДОЛБ....БЫ из НАТО радостно сообщают,что они их ПЕРЕХВАТИЛИ и они летели под их наблюдением…Не ПЕРЕХВАТЫВАТЬ надо,а СБИВАТЬ,как сбила российский самолёт Турция,когда он залетел на её территорию на 28 секунд.И на этом ВСЁ.Пуйло до сих пор боится Турцию и отдал ей и Карабах и Сирию.А вы ССЫКУНЫ радуетесь тому,что ОРКИ без всякого разрешения,залетели в страну НАТО и кружили там ДВЕНАДЦАТЬ минут,а вы их ПЛЯТЬ СОПРОВОЖДАЛИ..ФУ ПЛЯТЬ ИДИОТЫ…
показати весь коментар
19.09.2025 23:02 Відповісти
Чим довше зволікаєте, тим більше ***** буде наглішати...
показати весь коментар
19.09.2025 23:15 Відповісти
Туреччина збила не одрвзу і то був штурмовки СУ-25.А ці літаки дуже швидкі і були 12 хвилин всього в територіальному просторі Естонії.Так що їх і не встигнеш напевно збити.
показати весь коментар
19.09.2025 23:28 Відповісти
 
 