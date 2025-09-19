Міноборони Литви після порушення літаками РФ повітряного простору Естонії: Маємо бути рішучими, Туреччина показала приклад 10 років тому
Міністерка оборони Литви Довіте Шакалієне відреагувала на порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії. На тлі цього інциденту вона нагадала, як у 2015 році Туреччина збила російський військовий літак, який не реагував на попередження.
Про це Шакалієне написала в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Три російські винищувачі над Таллінном – ще один вагомий доказ того, що місія "Східний вартовий" давно назріла. Північно-східний кордон НАТО випробовується не просто так. Ми маємо бути рішучими",- написала глава Міноборони Литви.
У своєму дописі вона додала, що "Туреччина показала приклад 10 років тому".
"Туреччина показала приклад 10 років тому. Трохи поживи для роздумів",- додала Шакалієне.
Зазначимо, що йдеться про інцидент 24 листопада 2015 року, коли Туреччина збила російський літак Су-24, який порушив повітряний простір країни на кордоні з Сирією.
Нагадаємо, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.
Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
"Це ще один приклад безрозсудної поведінки Росії та здатності НАТО реагувати", - написала речниця Альянсу Еллісон Харт у соціальній мережі X.
Аналогічно радянські МіГ-25 не підпускали до кордону швидкісні американські SR-71.
Але тривогу ПВО об'являла коли SR-71 ще злітав з аеродрому НАТО в Норвегії.
і передавав координати на КП.
Його здатність літати зі швидкістю понад 3,5 Маха на висоті 26 800 м дозволила цьому літаку здійснювати розвідувальні польоти над Радянським Союзом під час холодної війни.
Чи означало б це, що їх "вивели з ладу"?
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky/posts/pfbid0v2zSUAYZfHGNhYZFiEFx9CFcUKv6DPgUfUuwhUjJ4BQXbYsqs7MHjX3aBTHdNCPEl 3 ч. ·
Я с этого НАТО чёкнусь.Три российских военных самолёта долетели до Таллина,а эти ДОЛБ....БЫ из НАТО радостно сообщают,что они их ПЕРЕХВАТИЛИ и они летели под их наблюдением…Не ПЕРЕХВАТЫВАТЬ надо,а СБИВАТЬ,как сбила российский самолёт Турция,когда он залетел на её территорию на 28 секунд.И на этом ВСЁ.Пуйло до сих пор боится Турцию и отдал ей и Карабах и Сирию.А вы ССЫКУНЫ радуетесь тому,что ОРКИ без всякого разрешения,залетели в страну НАТО и кружили там ДВЕНАДЦАТЬ минут,а вы их ПЛЯТЬ СОПРОВОЖДАЛИ..ФУ ПЛЯТЬ ИДИОТЫ…