Минобороны Литвы после нарушения самолетами РФ воздушного пространства Эстонии: Мы должны быть решительными, Турция показала пример 10 лет назад
Министр обороны Литвы Довите Шакалиене отреагировала на нарушение российскими истребителями воздушного пространства Эстонии. На фоне этого инцидента она напомнила, как в 2015 году Турция сбила российский военный самолет, который не реагировал на предупреждения.
Об этом Шакалиене написала в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
"Три российских истребителя над Таллином - еще одно веское доказательство того, что миссия "Восточный страж" давно назрела. Северо-восточная граница НАТО испытывается не просто так. Мы должны быть решительными",- написала глава Минобороны Литвы.
В своей заметке она добавила, что "Турция показала пример 10 лет назад".
"Турция показала пример 10 лет назад. Немного пищи для размышлений",- добавила Шакалиене.
Отметим, что речь идет об инциденте 24 ноября 2015 года, когда Турция сбила российский самолет Су-24, который нарушил воздушное пространство страны на границе с Сирией.
Напомним, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.
