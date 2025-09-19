РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7597 посетителей онлайн
Новости Нарушение полетов самолетов рф Самолет рф нарушил воздушнок пространство НАТО
1 688 30

Минобороны Литвы после нарушения самолетами РФ воздушного пространства Эстонии: Мы должны быть решительными, Турция показала пример 10 лет назад

Шакалієне

Министр обороны Литвы Довите Шакалиене отреагировала на нарушение российскими истребителями воздушного пространства Эстонии. На фоне этого инцидента она напомнила, как в 2015 году Турция сбила российский военный самолет, который не реагировал на предупреждения.

Об этом Шакалиене написала в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Три российских истребителя над Таллином - еще одно веское доказательство того, что миссия "Восточный страж" давно назрела. Северо-восточная граница НАТО испытывается не просто так. Мы должны быть решительными",- написала глава Минобороны Литвы.

В своей заметке она добавила, что "Турция показала пример 10 лет назад".

"Турция показала пример 10 лет назад. Немного пищи для размышлений",- добавила Шакалиене.

Отметим, что речь идет об инциденте 24 ноября 2015 года, когда Турция сбила российский самолет Су-24, который нарушил воздушное пространство страны на границе с Сирией.

Читайте также: Три российских МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии: НАТО задействовало истребители F-35

Напомним, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

Из-за инцидента Эстония запросила консультации НАТО.

Читайте также: Зеленский о нарушении Россией воздушного пространства Эстонии: Это системная кампания против Запада

Автор: 

Литва (2598) россия (97265) Турция (3540) истребитель (9)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
перемовини з росяінами мають виглядати так

показать весь комментарий
19.09.2025 22:11 Ответить
+7
Так за чим діло стало? - шо ви тільки один одного бодрите
показать весь комментарий
19.09.2025 22:00 Ответить
+6
Нажаль що ЕС що США нерішучі слабкі і обісцяні. В США чорні роблять шо хочуть, в ЕС араби. Куди їм до реальних загроз
показать весь комментарий
19.09.2025 21:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нажаль що ЕС що США нерішучі слабкі і обісцяні. В США чорні роблять шо хочуть, в ЕС араби. Куди їм до реальних загроз
показать весь комментарий
19.09.2025 21:59 Ответить
"таваріщь хутін, проізошла очередная чудовіщная ошибка !"

.
показать весь комментарий
19.09.2025 22:05 Ответить
Та ъх постйно треба зупиняти любим способом, тому що вони кончєні кідари.
показать весь комментарий
19.09.2025 21:59 Ответить
Тільки сьогодні підказав-беріть приклад з Ердогана,той не церемониться.Раз накладете,провокації припиняться.пуйло розуміє тільки силу.
показать весь комментарий
19.09.2025 22:00 Ответить
Так за чим діло стало? - шо ви тільки один одного бодрите
показать весь комментарий
19.09.2025 22:00 Ответить
Занепокоєність велику висловили !?
показать весь комментарий
19.09.2025 22:04 Ответить
от про Туреччину ,та її рішучисть прямо у 10 !!! ... ЄС не треба чухатися , бо китай дає дозвіл на розширення війни , а трамп буде косити на ідіота🥳 ,знімаючи відповідальність з США ...
показать весь комментарий
19.09.2025 22:04 Ответить
Мабуть неназвані військові експерти Міністерства Війни США ще не встигли пояснити Трампу, що зухвале вторгнення трьох бойових літаків РФ 19 вересня 2025 року у повітряний простір Естонії відбулося тому, що "хтось вивів їх із ладу", і тому це не є напад на країну НАТО.
показать весь комментарий
19.09.2025 22:47 Ответить
у Білому домі , розуміють все ...але проти своїх кремлівських кураторів не попруть ,бо є загроза заколоту для США з таким президентом та начинкою у сенаті ...
показать весь комментарий
19.09.2025 23:04 Ответить
То нато має почати збиратися в похід? 😜
показать весь комментарий
19.09.2025 22:10 Ответить
перемовини з росяінами мають виглядати так

показать весь комментарий
19.09.2025 22:11 Ответить
Підняти винищуваці, та приземлити кацапів примусово, та конфіскувати літаки за порушення - як варіант? І ніякої "ексалації"...
показать весь комментарий
19.09.2025 22:17 Ответить
Кацапня вже літає на території НАТО, як в себе вдома, а куколди все закликають і закликають.
показать весь комментарий
19.09.2025 22:18 Ответить
Думаю там є Петріоти,чому ж випадково не збили ватольоти???Війни бояться? Так її все одно не уникнути.
показать весь комментарий
19.09.2025 22:19 Ответить
Це не тільки кордон НАТО, а й кордон рашки. Ці маленькі країни не повинні себе вести як бойові півні. Вони давно всіх дратують.
показать весь комментарий
19.09.2025 22:24 Ответить
А США поводять себе як курка і дозволяють топтати себе усім кому не лінь.
показать весь комментарий
19.09.2025 22:45 Ответить
Сильний не боїться виглядати слабким.
показать весь комментарий
19.09.2025 23:09 Ответить
ЗЕ шакальня ніяк ЄС у війну не втягне. Вологі мрії ЗЕ шмарклі
показать весь комментарий
19.09.2025 22:32 Ответить
Ти давно з рашки здриснув?
показать весь комментарий
19.09.2025 22:46 Ответить
Як ти сільский кугут до такого дійшов своєю тупою башкою?!
показать весь комментарий
19.09.2025 22:51 Ответить
Ти ще скажи, що Україна напала на кацапстан і намагається розпочати Третю світову війну.
показать весь комментарий
19.09.2025 22:54 Ответить
Кугут, тебе яка макака висрала, чи тебе у дитинстві головкою об одвірок били?
показать весь комментарий
19.09.2025 23:46 Ответить
Північноатлантичний альянс ( НАТО) негайно відреагував, перехопивши літаки італійськими винищувачами F-35, оскільки балтійські країни не мають власних.

"Це ще один приклад безрозсудної поведінки Росії та здатності НАТО реагувати", - написала речниця Альянсу Еллісон Харт у соціальній мережі X.
показать весь комментарий
19.09.2025 22:33 Ответить
І в чому полягало перехоплення? Літаки були примусово посаджені на аеродроми?
показать весь комментарий
19.09.2025 22:49 Ответить
МіГ-31 має більшу швидкість, F-35 їх просто відігнали.
Аналогічно радянські МіГ-25 не підпускали до кордону швидкісні американські SR-71.
Але тривогу ПВО об'являла коли SR-71 ще злітав з аеродрому НАТО в Норвегії.
показать весь комментарий
19.09.2025 23:06 Ответить
Тоді я, як радист в 1980му, отримував сигнал ььь (воздух)
і передавав координати на КП.
показать весь комментарий
19.09.2025 23:25 Ответить
ЦІкаво, як би ВКС РФ перехопювали три F-35 НАТО, якби вони насмілилися 12 хвилин перебувати у повітряному просторі РФ?
Чи означало б це, що їх "вивели з ладу"?
показать весь комментарий
19.09.2025 22:55 Ответить
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky Oleg Khvoshchevsky сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=********************************************************************************************-1GUjiw9ebeA-aDpZPUMlfI7Y-8D31lzRBT7yyYFbkq6z2U57XsuJEGuEUbtbpuzEiQACowebgU2NKihjTmAwJJ1VRIRfhjOhkzkex0 Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=********************************************************************************************-1GUjiw9ebeA-aDpZPUMlfI7Y-8D31lzRBT7yyYFbkq6z2U57XsuJEGuEUbtbpuzEiQACowebgU2NKihjTmAwJJ1VRIRfhjOhkzkex0 Олегом Хвощевским.

https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky/posts/pfbid0v2zSUAYZfHGNhYZFiEFx9CFcUKv6DPgUfUuwhUjJ4BQXbYsqs7MHjX3aBTHdNCPEl 3 ч. ·

Я с этого НАТО чёкнусь.Три российских военных самолёта долетели до Таллина,а эти ДОЛБ....БЫ из НАТО радостно сообщают,что они их ПЕРЕХВАТИЛИ и они летели под их наблюдением…Не ПЕРЕХВАТЫВАТЬ надо,а СБИВАТЬ,как сбила российский самолёт Турция,когда он залетел на её территорию на 28 секунд.И на этом ВСЁ.Пуйло до сих пор боится Турцию и отдал ей и Карабах и Сирию.А вы ССЫКУНЫ радуетесь тому,что ОРКИ без всякого разрешения,залетели в страну НАТО и кружили там ДВЕНАДЦАТЬ минут,а вы их ПЛЯТЬ СОПРОВОЖДАЛИ..ФУ ПЛЯТЬ ИДИОТЫ…
показать весь комментарий
19.09.2025 23:02 Ответить
Чим довше зволікаєте, тим більше ***** буде наглішати...
показать весь комментарий
19.09.2025 23:15 Ответить
Туреччина збила не одрвзу і то був штурмовки СУ-25.А ці літаки дуже швидкі і були 12 хвилин всього в територіальному просторі Естонії.Так що їх і не встигнеш напевно збити.
показать весь комментарий
19.09.2025 23:28 Ответить
 
 