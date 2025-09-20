Макрон про російські літаки над Естонією: новий етап провокацій Кремля

Президент Франції Емманюель Макрон назвав політ російських військових літаків у повітряному просторі Естонії небезпечною провокацією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Макрона у Х та заяві МЗС Франції.

"Я рішуче засуджую вторгнення російських літаків в Естонію. Воно є новим етапом у низці провокацій та безвідповідальних дій Росії", - написав французький президент.

Він запевнив, що у відповідь на ці неодноразові порушення буде вжито заходів безпеки.

"Франція з найбільшою рішучістю засуджує це небезпечне й безвідповідальне вторгнення в повітряний простір держави - члена Європейського Союзу та союзника НАТО, яке становить нову провокацію з боку Росії та є грубим порушенням міжнародного права", - заявили в МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві вказали, що це вторгнення в Естонію є безпрецедентним за понад 20 років.

"Франція безпосередньо сприяє безпеці Естонії завдяки розгортанню військових сил у цій країні з 2017 року, зокрема шляхом дислокації французького батальйону. Наразі цей батальйон бере участь у багатонаціональних навчаннях разом з іншими союзниками, чим робить прямий внесок у захист європейської території", - наголосив речник МЗС Франції.

Нагадаємо, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.