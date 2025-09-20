У Міноборони РФ заявили, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії

Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.

Про це йдеться в заяві Міноборони РФ в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

У МО РФ кажуть, що політ нібито відбувався у суворій відповідності до міжнародних правил, а повітряний простір Естонії не порушували.

"Маршрут польоту літаків пролягав над нейтральними водами акваторії Балтійського моря на відстані понад три кілометри від острова Вайндло", - сказано в заяві.

Порушення повітряного простору Естонії літаками РФ

Нагадаємо, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

