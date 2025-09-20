УКР
У Міноборони РФ заявили, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії

МіГ-31К

Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.

Про це йдеться в заяві Міноборони РФ в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

У МО РФ кажуть, що політ нібито відбувався у суворій відповідності до міжнародних правил, а повітряний простір Естонії не порушували.

"Маршрут польоту літаків пролягав над нейтральними водами акваторії Балтійського моря на відстані понад три кілометри від острова Вайндло", - сказано в заяві.

Читайте також: Міноборони Литви після порушення літаками РФ повітряного простору Естонії: Маємо бути рішучими, Туреччина показала приклад 10 років тому

Порушення повітряного простору Естонії літаками РФ

Нагадаємо, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

Читайте також: У НАТО розповіли деталі інциденту з порушенням повітряного простору Естонії російськими винищувачами

Ну от знову...
А ви докажитє..
20.09.2025 01:39 Відповісти
і взагалі вони тільки за мир у всьому мирі.
20.09.2025 01:47 Відповісти
, пока в борьбє за нєго, камня на камнє на землє не аставім!
20.09.2025 02:09 Відповісти
У Міноборони РФ заявили, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір CCCP.
20.09.2025 01:47 Відповісти
ми просто дали об'яву ))
20.09.2025 02:06 Відповісти
Спочатку перевірили як дрони залітають. Тепер чи вистачить часу з мігів щось скинути (12 хвилин достатньо).... питання чому ППО не збило їх якщо знаходились 12 хвилин у їх повітряному просторі? Все ще бояться "ескалації"?.... ню....ню....
20.09.2025 02:17 Відповісти
не допускаєш, що в естонців власного ППО немає від слова "зовсім"? Що там німці зі своїм ППО? А вони слухають лише своє начальство?
20.09.2025 02:40 Відповісти
Отлично
Когда залетят снова - надо сбить
И сказать - никто не залетал!!!!
20.09.2025 03:21 Відповісти
І в Турції були не ви. Нажаль Естонія дуже мальнька країна - не вспіли не їх збити.
20.09.2025 03:29 Відповісти
 
 