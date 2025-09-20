РУС
В Минобороны РФ заявили, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии

МіГ-31К

Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.

Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

В МО РФ говорят, что полет якобы проходил в строгом соответствии с международными правилами, а воздушное пространство Эстонии не нарушали.

"Маршрут полета самолетов пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло", - сказано в заявлении.

Также читайте: Трамп о нарушении российскими истребителями воздушного пространства Эстонии: "Мне это не нравится"

Нарушение воздушного пространства Эстонии самолетами РФ

Напомним, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

Из-за инцидента Эстония попросила консультации НАТО.

Читайте также: В НАТО рассказали детали инцидента с нарушением воздушного пространства Эстонии российскими истребителями

Топ комментарии
+15
Ну от знову...
А ви докажитє..
показать весь комментарий
20.09.2025 01:39 Ответить
+11
Спочатку перевірили як дрони залітають. Тепер чи вистачить часу з мігів щось скинути (12 хвилин достатньо).... питання чому ППО не збило їх якщо знаходились 12 хвилин у їх повітряному просторі? Все ще бояться "ескалації"?.... ню....ню....
показать весь комментарий
20.09.2025 02:17 Ответить
+8
і взагалі вони тільки за мир у всьому мирі.
показать весь комментарий
20.09.2025 01:47 Ответить
Ну от знову...
А ви докажитє..
показать весь комментарий
20.09.2025 01:39 Ответить
і взагалі вони тільки за мир у всьому мирі.
показать весь комментарий
20.09.2025 01:47 Ответить
, пока в борьбє за нєго, камня на камнє на землє не аставім!
показать весь комментарий
20.09.2025 02:09 Ответить
У Міноборони РФ заявили, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір CCCP.
показать весь комментарий
20.09.2025 01:47 Ответить
ми просто дали об'яву ))
показать весь комментарий
20.09.2025 02:06 Ответить
Спочатку перевірили як дрони залітають. Тепер чи вистачить часу з мігів щось скинути (12 хвилин достатньо).... питання чому ППО не збило їх якщо знаходились 12 хвилин у їх повітряному просторі? Все ще бояться "ескалації"?.... ню....ню....
показать весь комментарий
20.09.2025 02:17 Ответить
не допускаєш, що в естонців власного ППО немає від слова "зовсім"? Що там німці зі своїм ППО? А вони слухають лише своє начальство?
показать весь комментарий
20.09.2025 02:40 Ответить
Помимо естественного нежелания эскалации, подобные провокации во все времена были нередкие, например во время холодной войны, и представьте, никто из этого большого шуму не подымал и тем более не сбивал, зачастую даже об этом люди даже не знали. Единичные случаи сбития как например в Турции, произошел после многократных нарушений а не сразу.
показать весь комментарий
20.09.2025 04:07 Ответить
Ага, розкажи краще, як сересер корейський літак грохнув. Хоча там ясно було, що то пасажир.
показать весь комментарий
20.09.2025 06:49 Ответить
Отлично
Когда залетят снова - надо сбить
И сказать - никто не залетал!!!!
показать весь комментарий
20.09.2025 03:21 Ответить
І в Турції були не ви. Нажаль Естонія дуже мальнька країна - не вспіли не їх збити.
показать весь комментарий
20.09.2025 03:29 Ответить
Ну, на нет и суда нет.
показать весь комментарий
20.09.2025 04:01 Ответить
По факту закрывают страну. Европа вынуждена будет быстрее отказаться от торговли, туризма....
В выгоде США и Китай. Зачем это нужно раше не понятно. Умом росию не понять. Пытаться искать выгоду там где её нет невозможно.
показать весь комментарий
20.09.2025 04:13 Ответить
плешевый чекист до сих пор считает что Эстония это его сателит. Хочу летаю туда хочу нет...
показать весь комментарий
20.09.2025 04:26 Ответить
саме цьому треба було збивати , щоб були докази .
показать весь комментарий
20.09.2025 04:38 Ответить
Отпускнiкi заблукали!
показать весь комментарий
20.09.2025 04:50 Ответить
Якби довбонули по них, як зробив Ердоган а НАТО тоді засцяло, то більше не порушували б.
показать весь комментарий
20.09.2025 06:10 Ответить
А от якщо б ці Міги лежали тихенько на землі та диміли,то нічого доводити не треба було б. Сцикуни...
показать весь комментарий
20.09.2025 07:25 Ответить
То треба вʼї….ти одного. І ще можна було б сказати що це не ми, а українці. Он турки колись вʼї…ли, після того не літають.
показать весь комментарий
20.09.2025 07:41 Ответить
Орки вважають своєю всю територію бувшого совка, тому роблять, що хочуть.
показать весь комментарий
20.09.2025 07:54 Ответить
А хто ще сумнівається у тому, що кацапня робить усе відповідно до міжнародних правил та договорів?
показать весь комментарий
20.09.2025 08:13 Ответить
Звісно. І на Україну вони не нападали. А ви, недоброзичливці навколо, всьоврьотє.
показать весь комментарий
20.09.2025 09:10 Ответить
 
 