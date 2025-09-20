В Минобороны РФ заявили, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии

Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.

Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ в телеграм.

В МО РФ говорят, что полет якобы проходил в строгом соответствии с международными правилами, а воздушное пространство Эстонии не нарушали.

"Маршрут полета самолетов пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло", - сказано в заявлении.

Нарушение воздушного пространства Эстонии самолетами РФ

Напомним, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

Из-за инцидента Эстония попросила консультации НАТО.

