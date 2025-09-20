УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7617 відвідувачів онлайн
Новини Літак РФ порушив повітряний простір Естонії
479 11

Будріс про винищувачі РФ в Естонії: Росія випробовує межі НАТО

Кястутіс Будріс про літаки РФ в Естонії

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс заявив, що Росія навмисно випробовує межі НАТО, а Альянс має посилити повітряне патрулювання, ротаційні системи ППО та систему "Eastern Sentry", щоб стримати агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.

"Ці провокації будуть лише посилюватися, доки Альянс повністю не перетворить повітряне патрулювання над Балтією на повітряну оборону, доки не будуть реалізовані моделі ротаційної протиповітряної оборони та доки не запрацює система "Eastern Sentry" у режимі 24/7", – наголосив він.

Глава МЗС Литви акцентував, що це не випадковості.

"Альянс випробовується у військовому плані. Ми повинні посилити позицію НАТО до такого рівня, щоб ніхто не наважився випробовувати нашу силу стримування", – додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон про російські літаки над Естонією: новий етап провокацій Кремля

Нагадаємо, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.

Автор: 

НАТО (6793) росія (67841) Естонія (1714) Будріс Кястутіс (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
а заявити не можуть шо наступного разу будуть збивати без попередження
показати весь коментар
20.09.2025 11:52 Відповісти
+4
Для чого гадати - В"їбіть по літаках і випробовування закінчаться
показати весь коментар
20.09.2025 11:53 Відповісти
+4
Мабуть треба кацапам віддати Естонію та Польщу. Тоді настане мир і злагода.
показати весь коментар
20.09.2025 11:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а заявити не можуть шо наступного разу будуть збивати без попередження
показати весь коментар
20.09.2025 11:52 Відповісти
Для чого гадати - В"їбіть по літаках і випробовування закінчаться
показати весь коментар
20.09.2025 11:53 Відповісти
СТРАШНО! - хай краще випробовують межі НАТО аж до Бресту (фр). - вони не проти.
показати весь коментар
20.09.2025 13:25 Відповісти
Мабуть треба кацапам віддати Естонію та Польщу. Тоді настане мир і злагода.
показати весь коментар
20.09.2025 11:58 Відповісти
Не гоніть... Донт пуш зе хорсе!!!!
Треба збивати а не лякати "патрулюванням"!!
показати весь коментар
20.09.2025 11:59 Відповісти
НАТО, просто безмежне, це ж не Турція з Ердоганом!
показати весь коментар
20.09.2025 12:04 Відповісти
В Днепре кассетная ракету вогнали в многоэтажку. Всем ***** - давай дальше обсуждать залёт кацапни на 2 см над морем
показати весь коментар
20.09.2025 12:06 Відповісти
Ще забули висловити велику стурбованість.
показати весь коментар
20.09.2025 12:08 Відповісти
Травоїдним не вистояти проти м'ясоїдних. ЄС роздупляйтеся поки не пізно
показати весь коментар
20.09.2025 12:22 Відповісти
Ці межі безмежні
показати весь коментар
20.09.2025 12:25 Відповісти
Ці "будріси" ніяк не хочуть зрозуміти, що ху#ло свого часу не просто так сказало, що у кацапетівки немає кордонів.
показати весь коментар
20.09.2025 13:06 Відповісти
 
 