Будріс про винищувачі РФ в Естонії: Росія випробовує межі НАТО

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс заявив, що Росія навмисно випробовує межі НАТО, а Альянс має посилити повітряне патрулювання, ротаційні системи ППО та систему "Eastern Sentry", щоб стримати агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.

"Ці провокації будуть лише посилюватися, доки Альянс повністю не перетворить повітряне патрулювання над Балтією на повітряну оборону, доки не будуть реалізовані моделі ротаційної протиповітряної оборони та доки не запрацює система "Eastern Sentry" у режимі 24/7", – наголосив він.

Глава МЗС Литви акцентував, що це не випадковості.

"Альянс випробовується у військовому плані. Ми повинні посилити позицію НАТО до такого рівня, щоб ніхто не наважився випробовувати нашу силу стримування", – додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон про російські літаки над Естонією: новий етап провокацій Кремля

Нагадаємо, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.