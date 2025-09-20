УКР
Новини Літак РФ порушив повітряний простір Естонії
Винищувачі РФ в Естонії - це спроба відволікти НАТО від України, - міністр оборони Фінляндії Хяккянен

Антті Хяккянен про винищувачі РФ

Міністр оборони Антті Хяккянен назвав дії РФ "безвідповідальною та неприйнятною поведінкою" і наголосив, що Москва прагне відволікти Альянс від допомоги Україні. Він підкреслив, що НАТО має посилити системи ППО та ПРО для протидії провокаціям, зокрема атакам дронами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Yle.

"Ми не можемо уникнути думки, що Росія намагається створити додаткову напругу. Її мета - змусити НАТО більше зосереджуватися на власній обороні, аби менше ресурсів залишалося для підтримки України", – наголосив міністр оборони.

За його словами, НАТО реагує оперативно: винищувачі Фінляндії, Швеції та Італії піднялися на перехоплення та супроводили літаки РФ за межі естонського повітряного простору.

Хяккянен підкреслив, що для нейтралізації російських провокацій Альянсу потрібно значно посилити ресурси систем протиповітряної та протиракетної оборони, включно з протидією дронам.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Будріс про винищувачі РФ в Естонії: Росія випробовує межі НАТО

Нагадаємо, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.

росія (67841) Фінляндія (1376) винищувач (15)
Маячня! Наче НАТО так зайнятий Україною , що його треба відволікати винищувачами та дронами над країнами альянсу.
20.09.2025 13:27 Відповісти
Винищувачі в Естонії це знову показати нікчемність і боягузство НАТО, і знов довести,що жирні коти воювати не хочуть і не будуть
20.09.2025 13:46 Відповісти
Ну і промацювання системи оборони, де що знаходиться. До речі, німці так робили в прикордонній зоні ссср, перед самим нападом
20.09.2025 13:50 Відповісти
Збийте , як Туреччина , хоча б один - і більше не буде ніяких порушень !
20.09.2025 13:53 Відповісти
Якщо продовжити траекторію польоту рашистських літаків МіГ-31 в західному напрямку і умовно замінити їх на носії аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинжал" - МіГ-31К, то виходить, що пітьма демонструє Заходу свою готовність до ударів по столицях Данії і Великобританії.
Ігнорування цього факту НАТО - смертіподібно.

20.09.2025 14:21 Відповісти
Логічно, а бомбардування Хельсінки, буде виглядати, як відволікання Европи від захоплення китаєм Тайваню...
20.09.2025 14:44 Відповісти
О да, ведь НАТО очень занято в Украине. Дебил.
