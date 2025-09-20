В Естонії показали траєкторію руху російських винищувачів над країною. МАПА
Міністерство оборони Естонії показало карту руху російських винищувачів МіГ-31, на якій видно порушення повітряного простору країни.
Про це йдеться в дописі міністерства у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, порушення відбулося над Фінською затокою.
Три російські винищувачі МіГ -31 пролетіли паралельно державному кордону зі сходу на захід та увійшли в повітряний простір на глибину менш ніж 10 км. Їх супроводжувала авіація НАТО.
Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.
Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.
Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.
Своєю черною Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.
"Як гарно що нас в той сцикливий ЄС не прийняли"
© Metamorphoses Овідій 8 р.н.е.
і немає !!
Щоб саме Ердоган та й просив пробачення?
"У світі десь зробилась якась фігня. Сабалєзнаванія родичам" це не воно!
Ігнорування цього факту НАТО - смерті подібно.
-турки відразу його збили...не питили дозволу ні в НАТи ні в трампона..
як кажуть-турок не естонець..