УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7559 відвідувачів онлайн
Новини Порушення літаків РФ Літак РФ порушив повітряний простір Естонії
5 166 44

В Естонії показали траєкторію руху російських винищувачів над країною. МАПА

Міністерство оборони Естонії показало карту руху російських винищувачів МіГ-31, на якій видно порушення повітряного простору країни.

Про це йдеться в дописі міністерства у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Рух російських винищувачів МіГ-31 над Естонією
Фото: Міністерство оборони Естонії / Х

Як зазначається, порушення відбулося над Фінською затокою.

Три російські винищувачі МіГ -31 пролетіли паралельно державному кордону зі сходу на захід та увійшли в повітряний простір на глибину менш ніж 10 км. Їх супроводжувала авіація НАТО.

Також читайте: Винищувачі РФ в Естонії - це спроба відволікти НАТО від України, - міністр оборони Фінляндії Хяккянен

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

Своєю черною Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.

Автор: 

росія (67862) Естонія (1725) винищувач (15)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Всадить в бочину одному МіГу, ракету, і у кацапів, відразу, апетит пропаде", залітать на території інших країн... Доведено Ердоганом...
показати весь коментар
20.09.2025 17:23 Відповісти
+7
Чому тільки одному? Три потрібно було знищувати.
показати весь коментар
20.09.2025 17:25 Відповісти
+6
Кацапи - це брехлива мразота , яким довіри не було
і немає !!
показати весь коментар
20.09.2025 17:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всадить в бочину одному МіГу, ракету, і у кацапів, відразу, апетит пропаде", залітать на території інших країн... Доведено Ердоганом...
показати весь коментар
20.09.2025 17:23 Відповісти
Чому тільки одному? Три потрібно було знищувати.
показати весь коментар
20.09.2025 17:25 Відповісти
Хватило бы и одного. Но лучше конечно три
показати весь коментар
20.09.2025 17:55 Відповісти
Досить і одному... І ВСЕ... Кацапня, по суті, "борза", поки не "дають по морді"... А льотчики, у них, "товар штучний" - особливо на МіГах.... Та й "стратєги" у них не "пиріжки, що печуться в будь-якій кондитерській...
показати весь коментар
20.09.2025 17:57 Відповісти
Ердоган на цей непотріб дивиться посміхаючись та й думку гадає
"Як гарно що нас в той сцикливий ЄС не прийняли"
показати весь коментар
20.09.2025 17:56 Відповісти
Тут ти неправий... Ердоган так і дивиться на ЕС, як і раніше дивився... І на НАТО - теж.... Просто, переглядаються деякі "нюанси", і позиції... Трамп "шатнув" позиції США, в альянсі, доволі круто. І зараз може стать питання про подальшу зміну позицій у стосунках між ЄС і Туреччиною... Це ПОЛІТИКА... А вона може "крутонуть", як хочеш...Можливо, буде новий компроміс між Туреччиною та ЄС... "Часи міняються... І люди міняються, разом з ними...".
показати весь коментар
20.09.2025 18:06 Відповісти
"Tempora mutantur, nos et mutamur in illis"
© Metamorphoses Овідій 8 р.н.е.
показати весь коментар
20.09.2025 18:15 Відповісти
Суть не змінилася... Колись, начитавшись "Протоколів сіонських мудреців", я став "закоренілим антисемітом"... Пізніше, розібравшись в суті, дійшов до того, що мене, на Цензорі", обзивали "жидовським викормишем"... Просто є речі, що міняються. А є погляди, які міняються. Коли - з-за напливу іншої інформації, недоступної раніше... Коли - з-за "переоцінки цінностей", викликаних, у тому числі, з-за цієї переоцінки...
показати весь коментар
20.09.2025 18:27 Відповісти
Если очкуют сбивать хотя бы учебные имитаторы запустили.
показати весь коментар
20.09.2025 18:39 Відповісти
Суті допису не зрозумів... Що так "учєбний імітатор"? "Імітатор ЧОГО???" "Імітатори" запускають з метою "імітування цілей", а не "засобів ураження"...
показати весь коментар
20.09.2025 18:45 Відповісти
Я чесно далекий от авиации но там должно срабатывать угроза ракетной атаки,правда не знаю в совковой технике есть ли такое предупреждение.
показати весь коментар
20.09.2025 18:50 Відповісти
Моя тобі порада - не лізь туди, де взагалі не тямиш... Ти тільки себе ганьбиш...
показати весь коментар
20.09.2025 19:04 Відповісти
Не всадили... Дальше что?
показати весь коментар
20.09.2025 19:14 Відповісти
Хм... Кацап просто бІЛЬзІн економив бо напряга з біЛЬзіном...
показати весь коментар
20.09.2025 17:24 Відповісти
Вони су@ки літають на керосині
показати весь коментар
20.09.2025 17:25 Відповісти
В связі с нЄХВаткой кірасіна та біЛЬзіна кацапи заливають все шо горить. І в бак і в горляку
показати весь коментар
20.09.2025 17:31 Відповісти
Кацапи - це брехлива мразота , яким довіри не було
і немає !!
показати весь коментар
20.09.2025 17:24 Відповісти
А що такого? Так коротше
показати весь коментар
20.09.2025 17:25 Відповісти
То нє наші самольоти білі!
показати весь коментар
20.09.2025 17:27 Відповісти
Дійсно, нахіба виписувати зигзаги по вузенькій нейтральній польотній зоні.
показати весь коментар
20.09.2025 19:25 Відповісти
Найкраще траекторію руху російського винищувача показав Ердоган. )
показати весь коментар
20.09.2025 17:28 Відповісти
Як вони **** уже задовбали...На територію Турції залетів російський літак..Турція його збила..всьо..комедія закінчена...А тепер НАТО...а може залетів а може вилетів....Тфю на вас придурки європейскі
показати весь коментар
20.09.2025 17:29 Відповісти
Не усе так просто. За наслідками збиття кацапського літака Ердоган просив пробачення у путлєра задля дозволу продовжити продавати турецькі помідори в кацапських супермаркетах. Цей світ є несправедливим і боягузливим. Єдина мужня і незламна держава на планеті - УКРАЇНА.
показати весь коментар
20.09.2025 17:43 Відповісти
А посилання на цей нєвєдомьій факт Є?
Щоб саме Ердоган та й просив пробачення?
"У світі десь зробилась якась фігня. Сабалєзнаванія родичам" це не воно!
показати весь коментар
20.09.2025 18:40 Відповісти
Кацапы смеются что европейцы подняли F-35 только после того как они улетели.
показати весь коментар
20.09.2025 17:36 Відповісти
За ті вільні 12 хвилин польоту над територією Естонії вони встигли обісрати не тільки всю Естонію, а й все НАТО.
показати весь коментар
20.09.2025 17:36 Відповісти
Якщо продовжити цю траекторію польоту рашистських літаків МіГ-31 в західному напрямку і умовно замінити їх на носії аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинжал" - МіГ-31К, то виходить, що пітьма демонструє Заходу свою готовність до гіперзвукових ракетних ударів по столицях Данії і Великобританії.
Ігнорування цього факту НАТО - смерті подібно.
показати весь коментар
20.09.2025 17:39 Відповісти
Да, у просторах НАТО як у себе в Бобруйське. В Украiнi ix вже навчили, як "кути зрiзать")))
показати весь коментар
20.09.2025 17:45 Відповісти
Бобруйск где?
показати весь коментар
20.09.2025 19:16 Відповісти
сібірякі в обход не ходють, тому що кідари
показати весь коментар
20.09.2025 17:57 Відповісти
в Туреччину один винищувачзалетів на 2 хвлини
-турки відразу його збили...не питили дозволу ні в НАТи ні в трампона..
як кажуть-турок не естонець..
показати весь коментар
20.09.2025 17:58 Відповісти
Потому что турок дурак. Главный постулат геополитики, кто имеет врагов тот проиграл. Друг друга убивать должны только враги. Вот почему белый человек владеет миром.
показати весь коментар
20.09.2025 18:01 Відповісти
Нихрена он не проиграл..крупный опт плодоовощной продукции на расии контролируют турки..средний и мелкий азеры...закрой лавочку и кацапы будут репу жрать..но и турки потерпят коссальные убытки..сбили и мирно разошлись
показати весь коментар
20.09.2025 18:39 Відповісти
А кто больше всего был рад этому инциденту. Точно не турки. Вот и европейцы не хотят быть дураками на радость другим.
показати весь коментар
20.09.2025 18:47 Відповісти
Є нюанс - ЗВІДКИ залетів МІГ до Туреччини і до Єстонії. І яких наслідків від збиття можна було очікувати. Бажано аналіз спеців.
показати весь коментар
20.09.2025 19:13 Відповісти
Треба як турецьки ВВС - там рашисти декілька разів виьобу...лись - а потім їх зустріли з ненацька. Треба чекати у засідці.
показати весь коментар
20.09.2025 18:17 Відповісти
Та киньте-естонці ніколи не наважаться збити російський літак...
показати весь коментар
20.09.2025 19:27 Відповісти
Де юре можна було збивати , де факто корита московитів йшли в окупований Кьонінзберг під наглядом ф35 тож загрози не було
показати весь коментар
20.09.2025 18:21 Відповісти
Краще б показали уламки збитого літака, це було б набагато кращій доказ вашої правди.
показати весь коментар
20.09.2025 18:42 Відповісти
Усього 12 хвилин..., і все стало зрозуміло, ху із ху, вартість усіляких військових союзів, обіцянок гарантування миру і т.д і т.п
показати весь коментар
20.09.2025 18:43 Відповісти
Шановні громадяни вільної країни Естонія, малюєте на будь-якому своєму Ф-16/Міг,Су жовті та сині кольори і збиваєте усе, що вам не подобається. Потім просто говорите, що то не ви, а українці.
показати весь коментар
20.09.2025 19:07 Відповісти
Ну естонці не поляки
показати весь коментар
20.09.2025 19:16 Відповісти
я же СРАЗУ сказал : слегка ,,чиркнули,, и все !!! а галасу ,галасу наделали ,чуть ли не бомбить летели )))
показати весь коментар
20.09.2025 19:11 Відповісти
В таких случаях не помешает получить срочную консультацию у Эрдогана - у него практика в таких делах есть.
показати весь коментар
20.09.2025 19:44 Відповісти
 
 