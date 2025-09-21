НАТО має рішуче реагувати на провокації РФ, - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
Віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш переконаний, що НАТО має рішуче реагувати на провокації Росії, зокрема у Балтійському морі.
Про це він заявив, коментуючи інцидент з порушенням повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами МіГ-31, повідомляє PAP, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що за останні роки російські літаки порушували повітряний простір Естонії близько 40 разів.
"Цей останній інцидент є брутальним, він тривав 12 хвилин. Це засвідчує, що Росія нарощує оберти, провокує з різних сторін у Балтійському морі: польоти поблизу критичної інфраструктури, "тіньовий флот", який обриває кабелі на дні Балтійського моря, глушіння GPS-сигналу, а тепер - тривале порушення повітряного простору трьома російськими винищувачами", - заявив Косіняк-Камиш.
Польський урядовець наголосв, що на провокації РФ "треба відповідати".
"Це показує, що такі провокації триватимуть, і на них треба відповідати, потрібно зміцнювати силу і стійкість суспільства, щоб не піддаватися дезінформації, адже тут знову спостерігаємо дезінформацію, оскільки Росія не підтверджує і ніколи не підтвердить такого роду дії, а вони трапляються дуже часто", - сказав міністр.
У цьому контексті Косіняк-Камиш нагадав, що НАТО розпочало операцію "Східний вартовий", яка захищатиме східні кордони Польщі.
НАТО: Які провокації? Нічого не було.
Трамп: єто всьо ошибка. Просто что-то поломалось.
рф: дада нічєго нєбило!
Країни Балтії: Мляяя!!!!
Сцикуни.
@StarshinaZapasa
·
21 год
На самом деле выбор прост. Либо они совершают провокации.
Либо НАТО перераспределяют ПВО.
И тогда на Киев будет долетать не 20 шахедов, а 200.
Выбирайте
Мы в растяжке - и выхода из нее пока нет.
У нас тоже, как и у них, пока нет ресурсов на два фронта.
Пока.
И вместо того, чтобы писать про Эрдогана, лучше подякувати тем, кто оголил свои фронты ради Украины.
Все, на этом точно закрываем тему
- напружились - зіпсували повітря - виразили стурбованість - закликали самі себе до рішучисті.
Нато: ви збивайте! Рішуче треба бути!