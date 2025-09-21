НАТО має рішуче реагувати на провокації РФ, - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш

Віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш переконаний, що НАТО має рішуче реагувати на провокації Росії, зокрема у Балтійському морі.

Про це він заявив, коментуючи інцидент з порушенням повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами МіГ-31, повідомляє PAP, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що за останні роки російські літаки порушували повітряний простір Естонії близько 40 разів.

"Цей останній інцидент є брутальним, він тривав 12 хвилин. Це засвідчує, що Росія нарощує оберти, провокує з різних сторін у Балтійському морі: польоти поблизу критичної інфраструктури, "тіньовий флот", який обриває кабелі на дні Балтійського моря, глушіння GPS-сигналу, а тепер - тривале порушення повітряного простору трьома російськими винищувачами", - заявив Косіняк-Камиш.

Польський урядовець наголосв, що на провокації РФ "треба відповідати".

"Це показує, що такі провокації триватимуть, і на них треба відповідати, потрібно зміцнювати силу і стійкість суспільства, щоб не піддаватися дезінформації, адже тут знову спостерігаємо дезінформацію, оскільки Росія не підтверджує і ніколи не підтвердить такого роду дії, а вони трапляються дуже часто", - сказав міністр.

У цьому контексті Косіняк-Камиш нагадав, що НАТО розпочало операцію "Східний вартовий", яка захищатиме східні кордони Польщі.

