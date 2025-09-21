УКР
НАТО має рішуче реагувати на провокації РФ, - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш

Міністр оборони Польщі

Віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш переконаний, що НАТО має рішуче реагувати на провокації Росії, зокрема у Балтійському морі.

Про це він заявив, коментуючи інцидент з порушенням повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами МіГ-31, повідомляє PAP, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що за останні роки російські літаки порушували повітряний простір Естонії близько 40 разів.

"Цей останній інцидент є брутальним, він тривав 12 хвилин. Це засвідчує, що Росія нарощує оберти, провокує з різних сторін у Балтійському морі: польоти поблизу критичної інфраструктури, "тіньовий флот", який обриває кабелі на дні Балтійського моря, глушіння GPS-сигналу, а тепер - тривале порушення повітряного простору трьома російськими винищувачами", - заявив Косіняк-Камиш.

Читайте також: Уламки російського дрона "Гербера" знайшли на сході Польщі, - ЗМІ

Польський урядовець наголосв, що на провокації РФ "треба відповідати". 

"Це показує, що такі провокації триватимуть, і на них треба відповідати, потрібно зміцнювати силу і стійкість суспільства, щоб не піддаватися дезінформації, адже тут знову спостерігаємо дезінформацію, оскільки Росія не підтверджує і ніколи не підтвердить такого роду дії, а вони трапляються дуже часто", - сказав міністр.

У цьому контексті Косіняк-Камиш нагадав, що НАТО розпочало операцію "Східний вартовий", яка захищатиме східні кордони Польщі.

Читайте також: Британські винищувачі Typhoon почали патрулювання в небі Польщі в межах місії "Східний вартовий"

+6
А Польша рішуче відреагувала?
21.09.2025 17:39 Відповісти
+4
В розумінні цього Камиша рішуче реагувати має хтось інший а не Польща. І подібні діячі в інших країнах НАТО думають так само. В підсумку -колективна безвідповідальність та безсилля.
21.09.2025 17:43 Відповісти
+3
А що там Польща про волинську різанину гавкала? А у сросії про Лєха Качинського та авіатрощу запитати не бажає???

Сцикуни.
21.09.2025 17:43 Відповісти
Ти придурку НАТО якраз надіється на тебе .
21.09.2025 17:39 Відповісти
В розумінні цього Камиша рішуче реагувати має хтось інший а не Польща. І подібні діячі в інших країнах НАТО думають так само. В підсумку -колективна безвідповідальність та безсилля.
21.09.2025 17:43 Відповісти
4 дрони збили. Як для поляків - офігєнний результат. Там правда Нідерланди допомогали...
21.09.2025 17:43 Відповісти
Досить непоганий результат для країни,яка не готувалась для їх збиття.В нас не набагато кращий по цілям такого розміру,то ж на марахвоні збиваємо 75-90%
21.09.2025 17:53 Відповісти
Різниця в масштабах. Якби до Польші залетіло не 20 а 500 дронів, то вони всеодно збили би якийсь десяток. А щодо "не готувалася" то треба бути повністю безмозким ідіотом, шоб не готуватися до того, від чого сусідня країна потерпає вже три роки.
21.09.2025 17:57 Відповісти
Якби в роті росли гриби .Є результат,можно аналізувати.А якби аналізувати неможливо!!!
21.09.2025 18:01 Відповісти
Все можна аналізувати. Людина відрізняється від тварини наявністю абстрактного мислення. Тому якщо ви гордо називаєте себе хомо самієнсом, то маєте бути в змозі представити абстрактну ситуацію прильоту в Польшу 500 дронів і як наявне ППО обсерається в потугах їх збити.
21.09.2025 18:04 Відповісти
Представити абстрактну ситуацію?Що для цього потрібно прийняти ?
21.09.2025 18:08 Відповісти
Нічого. Якшо вам важко, то не перенапружуйтеся. Най буде як є.
21.09.2025 18:10 Відповісти
Те,що ти пишеш це припущення.Припускаю,що в тебе дві ліві руки
21.09.2025 18:11 Відповісти
Ось бачиш, трошки абстрактного мислення в тебе є. Треба ще навчитись ним користуватись. Але тут порада та сама - не перенапружуйся, крок за кроком, головне шоб самому подобалося. І ось побачиш, через деякий час ти вже зможеш написати щось більш пристойне, ніж "дві ліві руки" в розмові про польське ППО .
21.09.2025 18:16 Відповісти
Польшу масовано атакують дрони?
21.09.2025 17:58 Відповісти
Польща взагалі всралася і всю провину перекидає на хер зна кого тільки не на москалів .
21.09.2025 18:08 Відповісти
Нато рішуче може тількі Польшу з нато виключити,як то кажуть немає країни немає проблеми.
21.09.2025 17:39 Відповісти
Були прецеденти чи аби яку несинітницю ляпнути??
21.09.2025 17:44 Відповісти
Судячі з того як нато реагує на ситуацію,це може бути перший прецедент.Забув у вас спитати що мені писпти ,а що ні. Краще за своїми несенітницями слідкуйте,і ******* свого відкривайте тільки коли вас спитають.
21.09.2025 18:06 Відповісти
Ще й невиховане,мені Вас шкода
21.09.2025 18:14 Відповісти
Польша: НАТО має рішуче реагувати на провакації РФ!
НАТО: Які провокації? Нічого не було.
Трамп: єто всьо ошибка. Просто что-то поломалось.
рф: дада нічєго нєбило!
Країни Балтії: Мляяя!!!!
21.09.2025 17:42 Відповісти
Країни Балтії, коли в їх простір залетіло 3 МіГи: 🗿
21.09.2025 18:21 Відповісти
А що там Польща про волинську різанину гавкала? А у сросії про Лєха Качинського та авіатрощу запитати не бажає???

Сцикуни.
21.09.2025 17:43 Відповісти
Як послухати,так весь світ сцикуни.А зрадника з банкової вигнати смілості ні в кого нема і язики в дупах ховаєте!
21.09.2025 17:47 Відповісти
То я не ховаю, на себе подивись. Нік в тебе який?))
21.09.2025 17:55 Відповісти
Вже тоді, коли Росія бомбитиме Варшаву, НАТО повинне провести засідання і проголосувати за те, що їм робити далі......
21.09.2025 17:46 Відповісти
Коли ви куколди будете сперечатися хто буде перший реагувати, кацапи будуть вже на кордоні Польщі
21.09.2025 17:46 Відповісти
Як назвати тих,хто спокійно спостерігає за знищенням власної країни?
21.09.2025 17:48 Відповісти
Виборці Зеленського?
21.09.2025 18:14 Відповісти
Вони вже на польському кордоні. Від центру Гродно до Польщі можна на велосипеді доїхати.
21.09.2025 17:49 Відповісти
Та звичайно.Якщо треба НАТО дозвіл то я дозволяю. Посилати щодня до кацапів 800 дружелюбних дронів з несмертельною вибухівкою з метою знищити кацапські військові об'єкти щоб ,недай бог, не трапилося провокації.
21.09.2025 17:55 Відповісти
Ви занадто кровожерливий. Так не можна. Якби я командував НАТО, то на знак миролюбства і пошуку компромісу я б наказав відправляти кожен день по тисячі дронів на рашкінські міста, аеродроми, підприємства, але не з вибухівкою звичайно, а з цукерками, відкритками у вигляді сердечок і привітаннями. І ось побачили б. Через тиждень-другий вони б почули сигнали про дружбу.
21.09.2025 18:01 Відповісти
Аркадий Бабченко
@StarshinaZapasa
·
21 год
На самом деле выбор прост. Либо они совершают провокации.
Либо НАТО перераспределяют ПВО.
И тогда на Киев будет долетать не 20 шахедов, а 200.
Выбирайте
Мы в растяжке - и выхода из нее пока нет.
У нас тоже, как и у них, пока нет ресурсов на два фронта.
Пока.
И вместо того, чтобы писать про Эрдогана, лучше подякувати тем, кто оголил свои фронты ради Украины.
Все, на этом точно закрываем тему
21.09.2025 17:58 Відповісти
Якось однобоко. Є ще варіант дати Україні дальнобойні ракети, шоб Київ поставив жирну крапку на місцях виробництва дронів (які всі напевне давно відомі). І тоді дрони летіти не будуть. А якшо будуть летіти літаки - той самий рецепт, тільки по аеродромах.
21.09.2025 18:13 Відповісти
нажаль нато на сьогодні це є пенсіонер-імпотент. це є реалії нажаль, ***** це це зрозумів і нахабніє з кожною годиною.
21.09.2025 17:59 Відповісти
шумів Камиш аж дерева гнулись
21.09.2025 18:04 Відповісти
5 поправка НАТО: якщо на вас напали, ви більше не в НАТО!

21.09.2025 18:27 Відповісти
Рішучисть у Ердогана, а у вас алгоритм:
- напружились - зіпсували повітря - виразили стурбованість - закликали самі себе до рішучисті.
21.09.2025 18:29 Відповісти
Уряд Польська: ви збивайте! Ви ж нато!
Нато: ви збивайте! Рішуче треба бути!
21.09.2025 18:39 Відповісти
 
 