НАТО ухвалюватиме рішення про збиття російських літаків-порушників з огляду на загрозу в реальному часі, - Рютте

Північноатлантичний Альянс ухвалюватиме рішення про застосування сили проти російських літаків або безпілотників, які порушують повітряний простір НАТО, на підставі розвідувальної інформації про рівень загрози.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 23 вересня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, НАТО ухвалюватиме рішення про збиття російських літаків, базуючись на їхній можливій загрозі у реальному часі.

"Рішення про застосування сили проти літаків-порушників, зокрема щодо їхнього ураження, ухвалюються в режимі реального часу й завжди ґрунтуються на наявній розвідінформації про рівень загрози з боку літака, включно з такими питаннями, як наміри, озброєння та потенційний ризик для сил Альянсу, цивільних чи інфраструктури", - заявив Рютте.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ несе повну відповідальність за порушення повітряного простору НАТО, - заява Альянсу

Він додав, що Об’єднані збройні сили НАТО в Європі на чолі з верховним головнокомандувачем Алексусом Грінкевичем "має загальні прерогативи, відповідальність і всі необхідні можливості для прийняття рішень".

"У випадку останнього порушення повітряного простору в Естонії, яке ми сьогодні обговорювали, сили НАТО оперативно перехопили та супроводили літаки без ескалації, оскільки безпосередньої загрози не було встановлено", - резюмував генсек НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО має рішуче реагувати на провокації РФ, - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш