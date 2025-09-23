УКР
НАТО ухвалюватиме рішення про збиття російських літаків-порушників з огляду на загрозу в реальному часі, - Рютте

генсек НАТО Рютте

Північноатлантичний Альянс ухвалюватиме рішення про застосування сили проти російських літаків або безпілотників, які порушують повітряний простір НАТО, на підставі розвідувальної інформації про рівень загрози.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 23 вересня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, НАТО ухвалюватиме рішення про збиття російських літаків, базуючись на їхній можливій загрозі у реальному часі.

"Рішення про застосування сили проти літаків-порушників, зокрема щодо їхнього ураження, ухвалюються в режимі реального часу й завжди ґрунтуються на наявній розвідінформації про рівень загрози з боку літака, включно з такими питаннями, як наміри, озброєння та потенційний ризик для сил Альянсу, цивільних чи інфраструктури", - заявив Рютте.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ несе повну відповідальність за порушення повітряного простору НАТО, - заява Альянсу

Він додав, що Об’єднані збройні сили НАТО в Європі на чолі з верховним головнокомандувачем Алексусом Грінкевичем "має загальні прерогативи, відповідальність і всі необхідні можливості для прийняття рішень".

"У випадку останнього порушення повітряного простору в Естонії, яке ми сьогодні обговорювали, сили НАТО оперативно перехопили та супроводили літаки без ескалації, оскільки безпосередньої загрози не було встановлено", - резюмував генсек НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО має рішуче реагувати на провокації РФ, - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш

Які віни обісрані
23.09.2025 15:10 Відповісти
це знаєте виглядає так

дзвонить дружина своєму чоловіку Рютте

"Коханий мене хочуть згвалтувати

- що трапилось ?

Увірвались декілька осіб тих, ну ті .. що міжнародні злочинці

- і ?

зірвали з мене одяг поставили раком і розвели булки

- але ж ще не вставили ?

ні

- телефонуй коли засунуть. я буду діяти по 4 статті . РЕАЛЬНОЇ ЗАГРОЗИ ПОКИ НЕ ІСНУЄ" (с ) рютте
23.09.2025 15:14 Відповісти
- вставили !!!
- ой , вони не хотіли, не ескалюй
23.09.2025 15:36 Відповісти
ясно - збивати не будете

сказав би вже прямо
23.09.2025 15:08 Відповісти
"... ухвалюватиме рішення .."

-Алло, НАТО? На нас летить літак.
- Чекайте,сприймаємо рішення, консультуємося.
.....
- - Алло, НАТО? Все, досить, ми самі проблему вже вирішили.
- Як!?!?
- Та як.... Поки ви приймали рішення, літак повернувся назад, від іржі розсипався, а пілот від старості помер.
23.09.2025 15:45 Відповісти
23.09.2025 15:47 Відповісти
Ну ось Рютте вигадав "рецепт" щоб робити ніуя - оскільки безпосередньої загрози не було встановлено
І так буде в осяжному майбутньному
І так буде в осяжному майбутньому
23.09.2025 15:09 Відповісти
Які віни обісрані
23.09.2025 15:10 Відповісти
Стоїть НАТО при дорозі
Що робить не знає
Наче й сила битись є
Та ... духу немає
23.09.2025 15:13 Відповісти
це знаєте виглядає так

дзвонить дружина своєму чоловіку Рютте

"Коханий мене хочуть згвалтувати

- що трапилось ?

Увірвались декілька осіб тих, ну ті .. що міжнародні злочинці

- і ?

зірвали з мене одяг поставили раком і розвели булки

- але ж ще не вставили ?

ні

- телефонуй коли засунуть. я буду діяти по 4 статті . РЕАЛЬНОЇ ЗАГРОЗИ ПОКИ НЕ ІСНУЄ" (с ) рютте
23.09.2025 15:14 Відповісти
- вставили !!!
- ой , вони не хотіли, не ескалюй
23.09.2025 15:36 Відповісти
Роздуплився.
23.09.2025 15:21 Відповісти
все понятно. и уже давно. загроза у реальному часи похоже наступит когда кацапские военные самолеты начнуть бомбить города стран НАТО. и то не факт
23.09.2025 15:27 Відповісти
А тоді вже буде пізно. ( Згідно логіки касапських військових планів) Бо паніка, уряди паралізовані, логістика паралізована, всі драпають що заважає проїзду резервів по дорогах ..
Ну і звісно Потужні засідання, та обговорення на принципах толерантності та вічливої взаємоповаги і дискусійності .
Населення розбіжиться на захід а ліваки будуть бойкотувати відгрузку снарядів та блокувати проїзд колон
23.09.2025 16:21 Відповісти
Точно, от відбулось порушення. Вони протягом лише кількох днів збиратимуть засідання, яке має одностайно вирішити чи можна було збивати їх під час того порушення. Система буде діяти постійно. На кожне порушення буде окреме засідання з негайним рішенням не пізніше 3 днів з моменту порушення.
23.09.2025 15:41 Відповісти
Внадився до знайомого, хтось із села, красти овочі на дачі.
Звернувся до дільничого, знайшли, відвезли у район...
Знайомий задоволено здихнув, але на вечір алкаш вже шастав по селу...
Поїхав розлючений знайомий до начальника поліції, а той каже: - Та скільки та капуста коштує? За це не садять...
Рішення прийшло саме - нанять місцевих уркаганів (за бухло і гроші), які відмахали крадія конкретно!
Більше овочі ніхто не краде!
П.С.
Це, я про те, що поки кацапам не вріжуть разок конкретно, вони будуть постійно випендрюватися...
23.09.2025 15:52 Відповісти
Так треба було ще у 2022-му вже ухвалити. А вони ще тільки збираються ухвалювати по факту вторгнення ***** їм сере на голову, а вони тільки ********.
23.09.2025 16:04 Відповісти
Тобто раніше ППО будо для галочки, як озабочені стурбовані заклопотані спостерігачі ???
23.09.2025 16:16 Відповісти
Звичайна ракета - це не загроза, ми вже проходили. Тобто, якщо не запустили ядерну і Брюселя вже немає - все нормально.
23.09.2025 16:32 Відповісти
 
 