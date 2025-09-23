НАТО ухвалюватиме рішення про збиття російських літаків-порушників з огляду на загрозу в реальному часі, - Рютте
Північноатлантичний Альянс ухвалюватиме рішення про застосування сили проти російських літаків або безпілотників, які порушують повітряний простір НАТО, на підставі розвідувальної інформації про рівень загрози.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 23 вересня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
За його словами, НАТО ухвалюватиме рішення про збиття російських літаків, базуючись на їхній можливій загрозі у реальному часі.
"Рішення про застосування сили проти літаків-порушників, зокрема щодо їхнього ураження, ухвалюються в режимі реального часу й завжди ґрунтуються на наявній розвідінформації про рівень загрози з боку літака, включно з такими питаннями, як наміри, озброєння та потенційний ризик для сил Альянсу, цивільних чи інфраструктури", - заявив Рютте.
Він додав, що Об’єднані збройні сили НАТО в Європі на чолі з верховним головнокомандувачем Алексусом Грінкевичем "має загальні прерогативи, відповідальність і всі необхідні можливості для прийняття рішень".
"У випадку останнього порушення повітряного простору в Естонії, яке ми сьогодні обговорювали, сили НАТО оперативно перехопили та супроводили літаки без ескалації, оскільки безпосередньої загрози не було встановлено", - резюмував генсек НАТО.
сказав би вже прямо
-Алло, НАТО? На нас летить літак.
- Чекайте,сприймаємо рішення, консультуємося.
.....
- - Алло, НАТО? Все, досить, ми самі проблему вже вирішили.
- Як!?!?
- Та як.... Поки ви приймали рішення, літак повернувся назад, від іржі розсипався, а пілот від старості помер.
І так буде в осяжному майбутньому
Що робить не знає
Наче й сила битись є
Та ... духу немає
дзвонить дружина своєму чоловіку Рютте
"Коханий мене хочуть згвалтувати
- що трапилось ?
Увірвались декілька осіб тих, ну ті .. що міжнародні злочинці
- і ?
зірвали з мене одяг поставили раком і розвели булки
- але ж ще не вставили ?
ні
- телефонуй коли засунуть. я буду діяти по 4 статті . РЕАЛЬНОЇ ЗАГРОЗИ ПОКИ НЕ ІСНУЄ" (с ) рютте
- ой , вони не хотіли, не ескалюй
Ну і звісно Потужні засідання, та обговорення на принципах толерантності та вічливої взаємоповаги і дискусійності .
Населення розбіжиться на захід а ліваки будуть бойкотувати відгрузку снарядів та блокувати проїзд колон
Звернувся до дільничого, знайшли, відвезли у район...
Знайомий задоволено здихнув, але на вечір алкаш вже шастав по селу...
Поїхав розлючений знайомий до начальника поліції, а той каже: - Та скільки та капуста коштує? За це не садять...
Рішення прийшло саме - нанять місцевих уркаганів (за бухло і гроші), які відмахали крадія конкретно!
Більше овочі ніхто не краде!
П.С.
Це, я про те, що поки кацапам не вріжуть разок конкретно, вони будуть постійно випендрюватися...