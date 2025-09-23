УКР
РФ несе повну відповідальність за порушення повітряного простору НАТО, - заява Альянсу

У НАТО відреагували на російські провокації. Що відомо?

У НАТО заявили, що саме Росія несе повну відповідальність за порушення повітряного простору країн-членів Альянсу.

Про це повідомила пресслужба Альянсу, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Північноатлантична рада зібралася сьогодні вранці на запит Естонії, згідно зі статтею 4 Вашингтонського договору, щоб "провести консультації та рішуче засудити небезпечне порушення повітряного простору Естонії Росією 19 вересня".

Також читайте: США захищатимуть кожен сантиметр території НАТО. Очікуємо від РФ "шляхів деескалації", - постпред в ООН Волц

"Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) поінформував Раду про цей інцидент, під час якого три озброєні російські літаки МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії на понад десять хвилин. Відповідь НАТО була швидкою та рішучою. Літаки Альянсу були підняті в небо, щоб перехопити та супроводжувати їх за межі повітряного простору Естонії.

Це вторгнення є частиною ширшої моделі дедалі безвідповідальнішої поведінки Росії. Це вже вдруге за два тижні Північноатлантична рада збирається згідно зі статтею 4. 10 вересня Рада провела консультації у відповідь на масштабне порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками. Декілька інших членів Альянсу – включно з Фінляндією, Латвією, Литвою, Норвегією та Румунією – також нещодавно зазнали порушень свого повітряного простору з боку Росії. Ми висловлюємо повну солідарність з усіма членами Альянсу, чий повітряний простір був порушений", - йдеться в повідомленні.

У НАТО наголосили, що Росія несе повну відповідальність за ці дії, які є "ескалаційними, ризикують прорахунками та ставлять під загрозу життя".

Читайте також: Винищувачі НАТО шість разів перехоплювали російські літаки біля кордонів країн Балтії минулого тижня

"Вони мають припинитися.  Відповідь НАТО на безрозсудні дії Росії й надалі буде рішучою. 12 вересня ми розпочали операцію "Східний вартовий" (Eastern Sentry) для посилення позицій НАТО вздовж усього східного флангу. Ми будемо зміцнювати наші можливості, а також наші позиції стримування та оборони, зокрема шляхом ефективної протиповітряної оборони.

Росія не повинна мати жодних сумнівів: НАТО та члени Альянсу застосують, відповідно до міжнародного права, усі необхідні військові та невійськові інструменти для захисту себе та стримування всіх загроз з усіх напрямків. Ми продовжуватимемо реагувати в обраний нами спосіб, час і сферу. Наша прихильність до статті 5 є непохитною", - додали в Альянсі.

Також там наголосили, що ці та інші безвідповідальні дії Росії не зупинять членів НАТО від "їхніх незмінних зобов’язань підтримувати Україну, чия безпека сприяє нашій, у здійсненні її невід'ємного права на самооборону проти жорстокої та неспровокованої агресивної війни Росії".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп підриває єдність НАТО і грає на руку Путіну, - The Telegraph

Що передувало?

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

Своєю чергою Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Читайте: Каллас в ООН: Провокації РФ проти країн ЄС лише зміцнюють нашу рішучість у підтримці України

Автор: 

НАТО (6808) росія (67935)
Топ коментарі
+2
І досі не хочуть вірити, що кислобздійню не лякає сама абревіатура НАТО. Що для того, аби були якісь результати, треба робити, а не балаболити на числених самітах та симпозіумах.
показати весь коментар
23.09.2025 14:07 Відповісти
+2
палата розуму потрiбна для аналогiчних заяв! а вiдповiдальнiсть за безпеку своiх краiн,та адекватних дiй з боку хочь когось в европi побачим,чи лише обмежемся балачками?
показати весь коментар
23.09.2025 14:09 Відповісти
+2
Яку відповідальність?
показати весь коментар
23.09.2025 14:22 Відповісти
Коментувати
А що потрібно робити країнам НАТО в Європі? Мабуть будувати дороги і перестати стріляти, як це робив Лідор Всесвіту і зеленого стаду баранів? Мабуть краще "сойтісь посередінє"? Чи припинити постачати нам системи ППО та ракети до них і вибудувати вздовж кордонів надійну оборону країн НАТО системами ППО?
показати весь коментар
23.09.2025 14:25 Відповісти
РФ НЕнесе
НІЯКОЇ
відповідальністі за порушення повітряного простору НАТО
показати весь коментар
23.09.2025 14:08 Відповісти
Блював ***** і на нату і на єес з високої колокольні.
показати весь коментар
23.09.2025 14:16 Відповісти
"РФ понесе усю відповідальність за свої безвідповідальні дії..."
Яку саме відповідальність , поважні партнери? Рашисти сміються з ваших консультацій.
"Мужік обіделся, а барін-то і нє знаєт..." (с)
показати весь коментар
23.09.2025 14:28 Відповісти
Як гарно подоляцькі боти відводять увагу наріду в сторону, що мов у всьому винні НАТО. Щоб не думали і не задавали питань, чому ми з 2019 року не зробили свої системи ППО і ракети? Коли вже врешті полетить "Зелене Фламінго" і три тисячі балістики, обіцяних Боневтіком?
Що стосується НАТО, то їм нічого не загрожує. Для консультацій зібралися згідно ст. 4 Статуту НАТО. А щоб Україна робила без НАТО?
показати весь коментар
23.09.2025 14:29 Відповісти
а Україна в кількості 73% проголосувала за гнид які ведуть її до загибелі..

і НАТО тут ні до чого
показати весь коментар
23.09.2025 14:37 Відповісти
член НАТО Турція просто збила парашний СУ - і ніхто не літає.
показати весь коментар
23.09.2025 14:38 Відповісти
нести відповідальність - це коли покарано

а так НАТА обісралась ..крутять її на бую як хочуть
показати весь коментар
23.09.2025 14:35 Відповісти
и дальше что?!невнятное мычание и явное соплежуйство!импотенты и ссыкуны!
показати весь коментар
23.09.2025 15:09 Відповісти
Соромлюсь запитати, і-і-і? Що далі?🤣
показати весь коментар
23.09.2025 15:17 Відповісти
І шо?
показати весь коментар
23.09.2025 15:24 Відповісти
А ЗА ДОЗВІЛ на порушення повітряного простору НАТО несе повну відповідальність НАТО
показати весь коментар
23.09.2025 15:32 Відповісти
 
 