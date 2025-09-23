РФ несе повну відповідальність за порушення повітряного простору НАТО, - заява Альянсу

У НАТО заявили, що саме Росія несе повну відповідальність за порушення повітряного простору країн-членів Альянсу.

Про це повідомила пресслужба Альянсу, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Північноатлантична рада зібралася сьогодні вранці на запит Естонії, згідно зі статтею 4 Вашингтонського договору, щоб "провести консультації та рішуче засудити небезпечне порушення повітряного простору Естонії Росією 19 вересня".

Також читайте: США захищатимуть кожен сантиметр території НАТО. Очікуємо від РФ "шляхів деескалації", - постпред в ООН Волц

"Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) поінформував Раду про цей інцидент, під час якого три озброєні російські літаки МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії на понад десять хвилин. Відповідь НАТО була швидкою та рішучою. Літаки Альянсу були підняті в небо, щоб перехопити та супроводжувати їх за межі повітряного простору Естонії.

Це вторгнення є частиною ширшої моделі дедалі безвідповідальнішої поведінки Росії. Це вже вдруге за два тижні Північноатлантична рада збирається згідно зі статтею 4. 10 вересня Рада провела консультації у відповідь на масштабне порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками. Декілька інших членів Альянсу – включно з Фінляндією, Латвією, Литвою, Норвегією та Румунією – також нещодавно зазнали порушень свого повітряного простору з боку Росії. Ми висловлюємо повну солідарність з усіма членами Альянсу, чий повітряний простір був порушений", - йдеться в повідомленні.

У НАТО наголосили, що Росія несе повну відповідальність за ці дії, які є "ескалаційними, ризикують прорахунками та ставлять під загрозу життя".

Читайте також: Винищувачі НАТО шість разів перехоплювали російські літаки біля кордонів країн Балтії минулого тижня

"Вони мають припинитися. Відповідь НАТО на безрозсудні дії Росії й надалі буде рішучою. 12 вересня ми розпочали операцію "Східний вартовий" (Eastern Sentry) для посилення позицій НАТО вздовж усього східного флангу. Ми будемо зміцнювати наші можливості, а також наші позиції стримування та оборони, зокрема шляхом ефективної протиповітряної оборони.

Росія не повинна мати жодних сумнівів: НАТО та члени Альянсу застосують, відповідно до міжнародного права, усі необхідні військові та невійськові інструменти для захисту себе та стримування всіх загроз з усіх напрямків. Ми продовжуватимемо реагувати в обраний нами спосіб, час і сферу. Наша прихильність до статті 5 є непохитною", - додали в Альянсі.

Також там наголосили, що ці та інші безвідповідальні дії Росії не зупинять членів НАТО від "їхніх незмінних зобов’язань підтримувати Україну, чия безпека сприяє нашій, у здійсненні її невід'ємного права на самооборону проти жорстокої та неспровокованої агресивної війни Росії".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп підриває єдність НАТО і грає на руку Путіну, - The Telegraph

Що передувало?

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

Своєю чергою Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Читайте: Каллас в ООН: Провокації РФ проти країн ЄС лише зміцнюють нашу рішучість у підтримці України