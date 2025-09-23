Винищувачі НАТО шість разів перехоплювали російські літаки біля кордонів країн Балтії минулого тижня

Минулого тижня в Балтії винищувачі місії повітряної поліції НАТО шість разів реагували на порушення повітряного простору Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LRT, про це повідомило Міністерство оборони Литви.

Винищувачі НАТО кілька разів піднімалися для патрулювання повітряного простору над Балтійським морем та кордонами Естонії, Латвії і Литви з Росією та Білоруссю.

17-18 вересня літаки Альянсу піднімалися для виявлення розвідувального Іл-20, що рухався з Калінінграда на материкову частину Росії у міжнародному повітряному просторі без транспондера та плану польоту.

18 вересня винищувачі місії повітряної поліції НАТО ідентифікували дві групи літаків з Росії до Калінінграда. У першій групі були Су-30 та Су-35, у другій - ймовірно два Су-35С. Винищувач Су-30 ідентифікували, другий літак встановити не вдалося.

19 вересня НАТО піднімало винищувачі для ідентифікації трьох МіГ-31, які летіли з материкової частини Росії до Калінінграда в міжнародному повітряному просторі.

