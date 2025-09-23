Винищувачі НАТО шість разів перехоплювали російські літаки біля кордонів країн Балтії минулого тижня
Минулого тижня в Балтії винищувачі місії повітряної поліції НАТО шість разів реагували на порушення повітряного простору Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LRT, про це повідомило Міністерство оборони Литви.
Винищувачі НАТО кілька разів піднімалися для патрулювання повітряного простору над Балтійським морем та кордонами Естонії, Латвії і Литви з Росією та Білоруссю.
17-18 вересня літаки Альянсу піднімалися для виявлення розвідувального Іл-20, що рухався з Калінінграда на материкову частину Росії у міжнародному повітряному просторі без транспондера та плану польоту.
18 вересня винищувачі місії повітряної поліції НАТО ідентифікували дві групи літаків з Росії до Калінінграда. У першій групі були Су-30 та Су-35, у другій - ймовірно два Су-35С. Винищувач Су-30 ідентифікували, другий літак встановити не вдалося.
19 вересня НАТО піднімало винищувачі для ідентифікації трьох МіГ-31, які летіли з материкової частини Росії до Калінінграда в міжнародному повітряному просторі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слава ЗСУ!
жодного разу не перехопили...
Хвуйло всцится від реготу від реготу...
а може й дуба вріже...
У термінах НАТО перехоплення (англ. interception) літаючого апарата винищувачем означає дію, спрямовану на ідентифікацію, спостереження, супровід або контроль іншого повітряного судна, яке вважається потенційно загрозливим, неідентифікованим або порушує повітряний простір. Це стандартна процедура для забезпечення безпеки повітряного простору, яка зазвичай виконується винищувачами або іншими засобами протиповітряної оборони. Основні аспекти перехоплення э наступними: 1) Ідентифікація: Винищувач наближається до неідентифікованого літака, щоб візуально чи за допомогою технічних засобів (радар, радіозв'язок) визначити його тип, належність і наміри. 2) Супровід: Винищувач може супроводжувати літальний апарат, щоб контролювати його дії, наприклад, забезпечити вихід із забороненої зони або дотримання встановленого маршруту. 3) Попередження: Пілот винищувача може встановити зв'язок із літаком, що перехоплюється, або використовувати стандартні сигнали (наприклад, маневри чи світлові сигнали), щоб змусити його змінити курс чи приземлитися. 4) Примус до посадки: У деяких випадках перехоплення може передбачати вимогу до літака приземлитися на визначеному аеродромі.
Чи передбачає перехоплення застосування зброї?
Перехоплення не обов'язково передбачає застосування зброї. У більшості випадків перехоплення є мирною процедурою, спрямованою на контроль і деескалацію ситуації. Застосування зброї допускається лише в крайніх випадках, коли: а) Літак становить явну загрозу (наприклад, прямує до стратегічного об'єкта з ворожими намірами).б) Ігнорує всі попередження і сигнали. в) Є чіткі підстави вважати, що апарат використовується для атаки (наприклад, у контексті тероризму чи воєнних дій).
Рішення про застосування зброї приймається відповідно до правил застосування сили (Rules of Engagement, ROE), визначених національними чи союзними (НАТО) протоколами, і зазвичай потребує дозволу вищого командування.