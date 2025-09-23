УКР
Літак РФ порушив повітряний простір Естонії
Винищувачі НАТО шість разів перехоплювали російські літаки біля кордонів країн Балтії минулого тижня

винищувачі НАТО

Минулого тижня в Балтії винищувачі місії повітряної поліції НАТО шість разів реагували на порушення повітряного простору Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  LRT, про це повідомило Міністерство оборони Литви.

Винищувачі НАТО кілька разів піднімалися для патрулювання повітряного простору над Балтійським морем та кордонами Естонії, Латвії і Литви з Росією та Білоруссю.

17-18 вересня літаки Альянсу піднімалися для виявлення розвідувального Іл-20, що рухався з Калінінграда на материкову частину Росії у міжнародному повітряному просторі без транспондера та плану польоту.

18 вересня винищувачі місії повітряної поліції НАТО ідентифікували дві групи літаків з Росії до Калінінграда. У першій групі були Су-30 та Су-35, у другій - ймовірно два Су-35С. Винищувач Су-30 ідентифікували, другий літак встановити не вдалося.

19 вересня НАТО піднімало винищувачі для ідентифікації трьох МіГ-31, які летіли з материкової частини Росії до Калінінграда в міжнародному повітряному просторі.

НАТО (6808) Балтія (360) винищувач (34)
Топ коментарі
+3
23.09.2025 10:20 Відповісти
+3
Такі самі провокації були нормою за часів холодної війни. Зараз для країн Заходу та сама холодна війна і провокації будуть і надалі. Доречі літаки НАТО чітко відпрацьовують дії та заходи, які передбачені в таких випадках. Всі, хто кричить "та збивайте вже!" навряд думають головою. Бо якщо розпочнеться конфлікт між НАТО та рашкою, то в перший же день цього конфлвкту (навіть якщо він сьане обмеженим) поставки НАТОвської зброї в Україну припиняться, фінансування України припинеться, бо НАТО буде вже не до України і ми лишимося сам на сам з ордою. Це мета всіх цих провокацій - зменшити або взагалі припинити поставки європейської зброї в Україну. АнтиНАТОвська та анти Штатівська пропаганда зепідорів вже набула таких обертів, що іноді не знаєш чи читаєш українські пабліки чи москальські, переведені українською. Коли вже почнете думати головою, а не дупою, панове???
23.09.2025 10:32 Відповісти
+1
Може вже час тупих перехоплень минув?( Збивайте вже.
23.09.2025 10:11 Відповісти
23.09.2025 10:11 Відповісти
Європейці, ви побачите світ не за власним бажанням. Зовсім не стурбований вашим хвилюванням.
23.09.2025 10:13 Відповісти
***** розважається. Його ніхто не зупинить, окрім нас.
Слава ЗСУ!
23.09.2025 10:15 Відповісти
Його ніхто не зупинитьт крім нас? Це Вам сказали на шмарафоні ті, що і дня не служили? А зупиняти будемо саперними лопатами Кулєби чи асфальтоукладчиками Боневтіка? Якби не США і країни ЄС, то Україна давно, ще у 2022 році була у складі кацапії. Боневтік Потужно-Брехливий з 2019 року діяв на користь ворога: розміновував наші мінні поля, відводив наші війська і знищував ракетні програми. І якби він і єлдак не полізли керувати військом, то народ України і їх ЗСУ на чолі Залужного і дієвого Генштабу, який було звільнено Боневтіком (на догоду кацапам), то ми б ще тоді перемогли ворога.
23.09.2025 10:20 Відповісти
Хто тобі винен, що ти обрав собі такого боневтіка? Менше гавкай на Цензорі, та йди Неньку захищати, диванний воєн.
23.09.2025 13:11 Відповісти
шість разів перехоплювали-
жодного разу не перехопили...
Хвуйло всцится від реготу від реготу...
а може й дуба вріже...
23.09.2025 10:20 Відповісти
Що означає для НАТО "перехопити літак винищувачем" і чому літак, який перехоплюють, не збивають?
У термінах НАТО перехоплення (англ. interception) літаючого апарата винищувачем означає дію, спрямовану на ідентифікацію, спостереження, супровід або контроль іншого повітряного судна, яке вважається потенційно загрозливим, неідентифікованим або порушує повітряний простір. Це стандартна процедура для забезпечення безпеки повітряного простору, яка зазвичай виконується винищувачами або іншими засобами протиповітряної оборони. Основні аспекти перехоплення э наступними: 1) Ідентифікація: Винищувач наближається до неідентифікованого літака, щоб візуально чи за допомогою технічних засобів (радар, радіозв'язок) визначити його тип, належність і наміри. 2) Супровід: Винищувач може супроводжувати літальний апарат, щоб контролювати його дії, наприклад, забезпечити вихід із забороненої зони або дотримання встановленого маршруту. 3) Попередження: Пілот винищувача може встановити зв'язок із літаком, що перехоплюється, або використовувати стандартні сигнали (наприклад, маневри чи світлові сигнали), щоб змусити його змінити курс чи приземлитися. 4) Примус до посадки: У деяких випадках перехоплення може передбачати вимогу до літака приземлитися на визначеному аеродромі.
Чи передбачає перехоплення застосування зброї?
Перехоплення не обов'язково передбачає застосування зброї. У більшості випадків перехоплення є мирною процедурою, спрямованою на контроль і деескалацію ситуації. Застосування зброї допускається лише в крайніх випадках, коли: а) Літак становить явну загрозу (наприклад, прямує до стратегічного об'єкта з ворожими намірами).б) Ігнорує всі попередження і сигнали. в) Є чіткі підстави вважати, що апарат використовується для атаки (наприклад, у контексті тероризму чи воєнних дій).
Рішення про застосування зброї приймається відповідно до правил застосування сили (Rules of Engagement, ROE), визначених національними чи союзними (НАТО) протоколами, і зазвичай потребує дозволу вищого командування.
23.09.2025 10:27 Відповісти
23.09.2025 10:32 Відповісти
То який же сам на сам залишимось, коли росія воюватиме ще й з НАТОю? Щось у вас звивини взагалі поплавились.
23.09.2025 10:46 Відповісти
Коли просто злетіли в повітря, але треба в**нуться і сказати, як вони потужно всіх перехопили.
23.09.2025 10:45 Відповісти
Тупеньке, ти перед тим, як щось бовкнути хоч іноді спробуй подумати своєю головою та хоч щось почитати про те що країнам НАТО самим не вистачає зброї в разі відкритого конфлікту з рашкою, що ті запаси зброї які ми отримуємо йдуть до нас лише тому, що поки що НАТО не воює, бо в разі конфлікту країни НАТО спрямують ці запаси на забезпечення захисту країн НАТО, а не України. Так твоїм поплавленим звивинам зрозуміло? Чи квартал взагалі твій мозжечок виїв??
23.09.2025 11:02 Відповісти
Нехай покажуть хоч один перехоплений літак
23.09.2025 12:07 Відповісти
 
 