Истребители НАТО шесть раз перехватывали российские самолеты у границ стран Балтии на прошлой неделе
На прошлой неделе в Балтии истребители миссии воздушной полиции НАТО шесть раз реагировали на нарушение воздушного пространства Россией.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT, об этом сообщило Министерство обороны Литвы.
Истребители НАТО несколько раз поднимались для патрулирования воздушного пространства над Балтийским морем и границами Эстонии, Латвии и Литвы с Россией и Беларусью.
17-18 сентября самолеты Альянса поднимались для обнаружения разведывательного Ил-20, который двигался из Калининграда на материковую часть России в международном воздушном пространстве без транспондера и плана полета.
18 сентября истребители миссии воздушной полиции НАТО идентифицировали две группы самолетов из России в Калининград. В первой группе были Су-30 и Су-35, во второй - вероятно два Су-35С. Истребитель Су-30 идентифицировали, второй самолет установить не удалось.
19 сентября НАТО поднимало истребители для идентификации трех МиГ-31, которые летели с материковой части России в Калининград в международном воздушном пространстве.
Слава ЗСУ!
жодного разу не перехопили...
Хвуйло всцится від реготу від реготу...
а може й дуба вріже...
У термінах НАТО перехоплення (англ. interception) літаючого апарата винищувачем означає дію, спрямовану на ідентифікацію, спостереження, супровід або контроль іншого повітряного судна, яке вважається потенційно загрозливим, неідентифікованим або порушує повітряний простір. Це стандартна процедура для забезпечення безпеки повітряного простору, яка зазвичай виконується винищувачами або іншими засобами протиповітряної оборони. Основні аспекти перехоплення э наступними: 1) Ідентифікація: Винищувач наближається до неідентифікованого літака, щоб візуально чи за допомогою технічних засобів (радар, радіозв'язок) визначити його тип, належність і наміри. 2) Супровід: Винищувач може супроводжувати літальний апарат, щоб контролювати його дії, наприклад, забезпечити вихід із забороненої зони або дотримання встановленого маршруту. 3) Попередження: Пілот винищувача може встановити зв'язок із літаком, що перехоплюється, або використовувати стандартні сигнали (наприклад, маневри чи світлові сигнали), щоб змусити його змінити курс чи приземлитися. 4) Примус до посадки: У деяких випадках перехоплення може передбачати вимогу до літака приземлитися на визначеному аеродромі.
Чи передбачає перехоплення застосування зброї?
Перехоплення не обов'язково передбачає застосування зброї. У більшості випадків перехоплення є мирною процедурою, спрямованою на контроль і деескалацію ситуації. Застосування зброї допускається лише в крайніх випадках, коли: а) Літак становить явну загрозу (наприклад, прямує до стратегічного об'єкта з ворожими намірами).б) Ігнорує всі попередження і сигнали. в) Є чіткі підстави вважати, що апарат використовується для атаки (наприклад, у контексті тероризму чи воєнних дій).
Рішення про застосування зброї приймається відповідно до правил застосування сили (Rules of Engagement, ROE), визначених національними чи союзними (НАТО) протоколами, і зазвичай потребує дозволу вищого командування.