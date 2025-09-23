РУС
Истребители НАТО шесть раз перехватывали российские самолеты у границ стран Балтии на прошлой неделе

истребители НАТО

На прошлой неделе в Балтии истребители миссии воздушной полиции НАТО шесть раз реагировали на нарушение воздушного пространства Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT, об этом сообщило Министерство обороны Литвы.

Истребители НАТО несколько раз поднимались для патрулирования воздушного пространства над Балтийским морем и границами Эстонии, Латвии и Литвы с Россией и Беларусью.

17-18 сентября самолеты Альянса поднимались для обнаружения разведывательного Ил-20, который двигался из Калининграда на материковую часть России в международном воздушном пространстве без транспондера и плана полета.

18 сентября истребители миссии воздушной полиции НАТО идентифицировали две группы самолетов из России в Калининград. В первой группе были Су-30 и Су-35, во второй - вероятно два Су-35С. Истребитель Су-30 идентифицировали, второй самолет установить не удалось.

19 сентября НАТО поднимало истребители для идентификации трех МиГ-31, которые летели с материковой части России в Калининград в международном воздушном пространстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Эстонии Цахкна в Совбезе ООН показал доказательства нарушения российскими самолетами эстонского воздушного пространства. ФОТО

Такі самі провокації були нормою за часів холодної війни. Зараз для країн Заходу та сама холодна війна і провокації будуть і надалі. Доречі літаки НАТО чітко відпрацьовують дії та заходи, які передбачені в таких випадках. Всі, хто кричить "та збивайте вже!" навряд думають головою. Бо якщо розпочнеться конфлікт між НАТО та рашкою, то в перший же день цього конфлвкту (навіть якщо він сьане обмеженим) поставки НАТОвської зброї в Україну припиняться, фінансування України припинеться, бо НАТО буде вже не до України і ми лишимося сам на сам з ордою. Це мета всіх цих провокацій - зменшити або взагалі припинити поставки європейської зброї в Україну. АнтиНАТОвська та анти Штатівська пропаганда зепідорів вже набула таких обертів, що іноді не знаєш чи читаєш українські пабліки чи москальські, переведені українською. Коли вже почнете думати головою, а не дупою, панове???
23.09.2025 10:32 Ответить
Може вже час тупих перехоплень минув?( Збивайте вже.
23.09.2025 10:11 Ответить
Його ніхто не зупинитьт крім нас? Це Вам сказали на шмарафоні ті, що і дня не служили? А зупиняти будемо саперними лопатами Кулєби чи асфальтоукладчиками Боневтіка? Якби не США і країни ЄС, то Україна давно, ще у 2022 році була у складі кацапії. Боневтік Потужно-Брехливий з 2019 року діяв на користь ворога: розміновував наші мінні поля, відводив наші війська і знищував ракетні програми. І якби він і єлдак не полізли керувати військом, то народ України і їх ЗСУ на чолі Залужного і дієвого Генштабу, який було звільнено Боневтіком (на догоду кацапам), то ми б ще тоді перемогли ворога.
23.09.2025 10:20 Ответить
Європейці, ви побачите світ не за власним бажанням. Зовсім не стурбований вашим хвилюванням.
23.09.2025 10:13 Ответить
***** розважається. Його ніхто не зупинить, окрім нас.
Слава ЗСУ!
23.09.2025 10:15 Ответить
шість разів перехоплювали-
жодного разу не перехопили...
Хвуйло всцится від реготу від реготу...
а може й дуба вріже...
23.09.2025 10:20 Ответить
Що означає для НАТО "перехопити літак винищувачем" і чому літак, який перехоплюють, не збивають?
У термінах НАТО перехоплення (англ. interception) літаючого апарата винищувачем означає дію, спрямовану на ідентифікацію, спостереження, супровід або контроль іншого повітряного судна, яке вважається потенційно загрозливим, неідентифікованим або порушує повітряний простір. Це стандартна процедура для забезпечення безпеки повітряного простору, яка зазвичай виконується винищувачами або іншими засобами протиповітряної оборони. Основні аспекти перехоплення э наступними: 1) Ідентифікація: Винищувач наближається до неідентифікованого літака, щоб візуально чи за допомогою технічних засобів (радар, радіозв'язок) визначити його тип, належність і наміри. 2) Супровід: Винищувач може супроводжувати літальний апарат, щоб контролювати його дії, наприклад, забезпечити вихід із забороненої зони або дотримання встановленого маршруту. 3) Попередження: Пілот винищувача може встановити зв'язок із літаком, що перехоплюється, або використовувати стандартні сигнали (наприклад, маневри чи світлові сигнали), щоб змусити його змінити курс чи приземлитися. 4) Примус до посадки: У деяких випадках перехоплення може передбачати вимогу до літака приземлитися на визначеному аеродромі.
Чи передбачає перехоплення застосування зброї?
Перехоплення не обов'язково передбачає застосування зброї. У більшості випадків перехоплення є мирною процедурою, спрямованою на контроль і деескалацію ситуації. Застосування зброї допускається лише в крайніх випадках, коли: а) Літак становить явну загрозу (наприклад, прямує до стратегічного об'єкта з ворожими намірами).б) Ігнорує всі попередження і сигнали. в) Є чіткі підстави вважати, що апарат використовується для атаки (наприклад, у контексті тероризму чи воєнних дій).
Рішення про застосування зброї приймається відповідно до правил застосування сили (Rules of Engagement, ROE), визначених національними чи союзними (НАТО) протоколами, і зазвичай потребує дозволу вищого командування.
23.09.2025 10:27 Ответить
Такі самі провокації були нормою за часів холодної війни. Зараз для країн Заходу та сама холодна війна і провокації будуть і надалі. Доречі літаки НАТО чітко відпрацьовують дії та заходи, які передбачені в таких випадках. Всі, хто кричить "та збивайте вже!" навряд думають головою. Бо якщо розпочнеться конфлікт між НАТО та рашкою, то в перший же день цього конфлвкту (навіть якщо він сьане обмеженим) поставки НАТОвської зброї в Україну припиняться, фінансування України припинеться, бо НАТО буде вже не до України і ми лишимося сам на сам з ордою. Це мета всіх цих провокацій - зменшити або взагалі припинити поставки європейської зброї в Україну. АнтиНАТОвська та анти Штатівська пропаганда зепідорів вже набула таких обертів, що іноді не знаєш чи читаєш українські пабліки чи москальські, переведені українською. Коли вже почнете думати головою, а не дупою, панове???
23.09.2025 10:32 Ответить
То який же сам на сам залишимось, коли росія воюватиме ще й з НАТОю? Щось у вас звивини взагалі поплавились.
23.09.2025 10:46 Ответить
Коли просто злетіли в повітря, але треба в**нуться і сказати, як вони потужно всіх перехопили.
23.09.2025 10:45 Ответить
Тупеньке, ти перед тим, як щось бовкнути хоч іноді спробуй подумати своєю головою та хоч щось почитати про те що країнам НАТО самим не вистачає зброї в разі відкритого конфлікту з рашкою, що ті запаси зброї які ми отримуємо йдуть до нас лише тому, що поки що НАТО не воює, бо в разі конфлікту країни НАТО спрямують ці запаси на забезпечення захисту країн НАТО, а не України. Так твоїм поплавленим звивинам зрозуміло? Чи квартал взагалі твій мозжечок виїв??
23.09.2025 11:02 Ответить
 
 