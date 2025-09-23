Истребители НАТО шесть раз перехватывали российские самолеты у границ стран Балтии на прошлой неделе

На прошлой неделе в Балтии истребители миссии воздушной полиции НАТО шесть раз реагировали на нарушение воздушного пространства Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT, об этом сообщило Министерство обороны Литвы.

Истребители НАТО несколько раз поднимались для патрулирования воздушного пространства над Балтийским морем и границами Эстонии, Латвии и Литвы с Россией и Беларусью.

17-18 сентября самолеты Альянса поднимались для обнаружения разведывательного Ил-20, который двигался из Калининграда на материковую часть России в международном воздушном пространстве без транспондера и плана полета.

18 сентября истребители миссии воздушной полиции НАТО идентифицировали две группы самолетов из России в Калининград. В первой группе были Су-30 и Су-35, во второй - вероятно два Су-35С. Истребитель Су-30 идентифицировали, второй самолет установить не удалось.

19 сентября НАТО поднимало истребители для идентификации трех МиГ-31, которые летели с материковой части России в Калининград в международном воздушном пространстве.

