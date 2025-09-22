Глава МИД Эстонии Цахкна в Совбезе ООН показал доказательства нарушения российскими самолетами эстонского воздушного пространства. ФОТО

В понедельник, 22 сентября, во время заседания Совета безопасности ООН министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна показал доказательства нарушения российскими самолетами воздушного пространства его страны в пятницу, 19 сентября.

На внеочередном заседании Совбеза ООН первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отверг обвинения в провокации против Эстонии. Он заявил, что доказательств нарушения самолетами РФ воздушного пространства Эстонии нет.

Зато Цахкна, когда ему предоставили слово, продемонстрировал присутствующим распечатку, где указаны данные с радаров воздушного наблюдения Эстонии с зафиксированными целями.

Также эстонский министр продемонстрировал присутствующим фото всех трех российских истребителей МиГ-31, которые залетели в прошлую пятницу в воздушное пространство Эстонии, где видно, что те были "оснащены ракетами и готовы к бою".

"Это нарушение является совершенно очевидным, и Россия снова лжет, как она уже лгала несколько раз раньше. Мы помним оккупацию Грузии в 2008 году, Крым в 2014 году, агрессию против Украины в 2022 году... Поэтому, пожалуйста, не врите снова. Твердые доказательства есть", - обратился дипломат к россиянам.

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

Из-за инцидента Эстония попросила консультации НАТО.

В свою очередь Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.

