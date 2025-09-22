Безрассудные действия РФ - эскалация, которая дестабилизирует и приближает к конфликту Европу, - Цахкна

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал провокации России "дестабилизирующей эскалацией", которая приближает Европу к конфликту больше всего за последние годы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Заявление министра приведено от имени 50 стран и ЕС. Оно касалось инцидента, когда три российских истребителя нарушили воздушное пространство Эстонии над Финским заливом. Это уже четвертое такое нарушение со стороны РФ с начала года.

"Безрассудные действия России являются не только нарушением международного права, но и дестабилизирующей эскалацией, которая приближает весь регион к конфликту больше, чем когда-либо за последние годы", - подчеркнул Цахкна.

Он призвал Москву прекратить войну против Украины и отказаться от провокаций и угроз в отношении соседей.

Что предшествовало?

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

Из-за инцидента Эстония попросила консультации НАТО.

В свою очередь Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.

