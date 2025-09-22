Безрозсудні дії РФ - ескалація, що дестабілізує та наближає до конфлікту Європу, - Цахкна

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна назвав провокації Росії "ескалацією, що дестабілізує", яка наближає Європу до конфлікту найбільше за останні роки.

Заяву міністра наведено від імені 50 країн та ЄС. Вона стосувалася інциденту, коли три російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії над Фінською затокою. Це вже четверте таке порушення з боку РФ від початку року.

"Безрозсудні дії Росії є не лише порушенням міжнародного права, але й ескалацією, що дестабілізує, яка наближає весь регіон до конфлікту більше, ніж будь-коли за останні роки", - наголосив Цахкна.

Він закликав Москву припинити війну проти України та відмовитися від провокацій і загроз щодо сусідів.

Що передувало?

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

Своєю чергою Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.

