Пєсков про порушення повітряного простору Естонії: "Російські пілоти завжди діяли відповідно до міжнародного права"
Речник Кремля Дмитро Пєсков запевнив, що російські пілоти завжди діяли відповідно до міжнародного права.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Естонія повідомила, що російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в її повітряний простір. У відповідь Москва заявила, що Таллінн намагається нагнітати атмосферу конфронтації і не надав доказів порушення.
Що передувало?
Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.
Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.
Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.
Своєю чергою Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.
