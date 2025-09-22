НАТО обговорить російське порушення повітряного простору Естонії

УКР
23 вересня у Брюсселі відбудеться засідання Північноатлантичної ради на рівні послів, де обговорять питання нещодавнього порушення російськими бойовими літаками повітряного простору Естонії.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомляє Укрінформ.

"Ми можемо підтвердити, що засідання Північноатлантичної ради відбудеться завтра, 23 вересня 2025 року", - повідомив чиновник.

Він додав, що засідання буде пройде в режимі фізичної зустрічі на рівні послів.

Темою засідання буде порушення Росією повітряного простору країни-члена НАТО, Естонії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва викликала дипломата РФ через порушення повітряного простору Естонії

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

Своєю черною Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.

НАТО (6802) росія (67880) Естонія (1731)
22.09.2025 12:10 Відповісти
Поки Україна тримається, в них є час підготуватися, до самостійної війни з росією, якщо вони не планують забезпечувати перемогу України усіма силами, через неадекватні електоральні настрої в деяких країнах НАТО. Бо якщо Україну захопить вісь зла, то відправлятиме воювати проти НАТО українців, поки вони не закінчаться. Нехай політики ЄС це пояснять своїм виборцям максимально доступно. Що їм тоді торба і з росією домовитися не вийде у них, нехай не створюють собі ілюзій.
22.09.2025 12:12 Відповісти
обговорюйте, це ви вмієте ...
22.09.2025 12:16 Відповісти
Виявляється що така грізна організація як НАТО, це всього навсього офіс по консультаціях і висловлюванню стурбованості. Шикарні гарантії безпеки
22.09.2025 12:45 Відповісти
 
 