НАТО обговорить російське порушення повітряного простору Естонії

23 вересня у Брюсселі відбудеться засідання Північноатлантичної ради на рівні послів, де обговорять питання нещодавнього порушення російськими бойовими літаками повітряного простору Естонії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"Ми можемо підтвердити, що засідання Північноатлантичної ради відбудеться завтра, 23 вересня 2025 року", - повідомив чиновник.

Він додав, що засідання буде пройде в режимі фізичної зустрічі на рівні послів.

Темою засідання буде порушення Росією повітряного простору країни-члена НАТО, Естонії.

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

Своєю черною Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.