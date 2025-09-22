Литва викликала дипломата РФ через порушення повітряного простору Естонії

УКР
МЗС Литви висловило рішучий протест Москві після інцидентів із польотами російських винищувачів над Естонією та Польщею.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві  МЗС Литви.

21 вересня МЗС Литви викликало тимчасового повіреного в справах посольства РФ і висловило "рішучий протест" щодо порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами 19 вересня, а також небезпечних польотів над Польщею того ж дня.

Російському представнику було повідомлено, що Литва вважає ці інциденти грубим порушенням міжнародного права, через яке Росія ескалює напруженість у регіоні Балтійського моря.

Відтак МЗС Литви вимагає від РФ вжити "всіх заходів" для запобігання повторенню таких провокацій у майбутньому.

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

Своєю черною Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.

Чуваки, поставте їм там розкладушки в міністерствах, шоб "дипломатам рф" не бігати кожного разу туди-сюди.
22.09.2025 12:00 Відповісти
Литва викликала не дипломата РФ, а агента фсб, який займається шпигунством та розвідкою. Дивно, чому балтійські друзі , ще не позакривали ці фсбешні контори у своїх країнах.
22.09.2025 12:45 Відповісти
 
 