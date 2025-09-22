Литва вызвала дипломата РФ из-за нарушения воздушного пространства Эстонии

МИД Литвы выразил решительный протест Москве после инцидентов с полетами российских истребителей над Эстонией и Польшей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИД Литвы.

21 сентября МИД Литвы вызвал временного поверенного в делах посольства РФ и выразил "решительный протест" относительно нарушения воздушного пространства Эстонии российскими истребителями 19 сентября, а также опасных полетов над Польшей в тот же день.

Российскому представителю было сообщено, что Литва считает эти инциденты грубым нарушением международного права, из-за которого Россия эскалирует напряженность в регионе Балтийского моря.

Поэтому МИД Литвы требует от РФ принять "все меры" для предотвращения повторения таких провокаций в будущем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина хочет выступить на заседании Совбеза ООН, которое созывает Эстония, - Сибига

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

Из-за инцидента Эстония попросила консультации НАТО.

В свою очередь Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.