Украина хочет выступить на заседании Совбеза ООН, которое созывает Эстония, - Сибига

Украина обратилась к Южной Корее, которая председательствует в Совете безопасности ООН, с просьбой выступить на заседании, которое созывает Эстония из-за нарушения воздушного пространства российскими самолетами.

Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

"Впервые за 34 года Эстония обратилась с просьбой о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН. Это демонстрирует беспрецедентный масштаб угроз, которые агрессивная Россия представляет для стабильности Европы",- заявил Сибига.

Министр добавил, что Украина "обратилась к председательствующей Республике Корея с запросом принять участие в заседании и представить нашу позицию".

"Мы поддерживаем дружественную Эстонию в призыве к решительному и объединенному ответу на продолжающуюся дестабилизацию Россией международного мира и безопасности",- подчеркнул глава МИД.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание в понедельник, 22 сентября, о нарушении Россией воздушного пространства Эстонии.

Вторжение самолетов РФ в воздушное пространство Эстонии

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

Из-за инцидента Эстония попросила консультации НАТО.

В свою очередь Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.

