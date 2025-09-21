Министр обороны Эстонии Певкур: Была готовность применить силу против российских истребителей

Реакция Эстонии и НАТО на российскую провокацию в пятницу продемонстрировала, что противовоздушная оборона НАТО функционирует эффективно и что существует готовность применить силу при необходимости.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Он отметил, что участившиеся провокации РФ против стран НАТО являются частью стратегии, цель которой - дать понять западным странам, что их интерес заключается в собственной обороне, а не в помощи Украине.

"И когда мы обсуждаем, нужно ли нам направить сюда больше истребителей или средств ПВО, это именно то, чего Россия и добивается - чтобы мы не направляли помощь Украине, а занимались своими делами, не фокусируясь на Украине. Это один из стратегических интересов России: чтобы мы больше не помогали Украине, а занимались здесь своими проблемами, чтобы Россия могла там заниматься Украиной", - сказал Певкур.

По его словам, нужно продолжать делать то, что необходимо: задействовать статью 4 Устава НАТО и консультироваться с союзниками.

"Во-вторых, в пятницу мы увидели, что НАТО действует очень эффективно и хорошо, вплоть до того, что если действительно потребуется применить крайнюю меру, то есть силу, то готовность была и к этому. В-третьих, мы знаем, что способны защищать воздушное пространство Эстонии вместе с нашими союзниками", - отметил эстонский министр.

Он добавил, что сейчас совместно с главнокомандующим объединенных сил НАТО в Европе рассматриваются различные детали и потребности Эстонии. Также с союзниками по НАТО обсуждается, какие дополнительные меры можно принять на восточном фланге НАТО.

"Вечером в пятницу уже состоялись различные консультации с союзниками. Также продолжается наша деятельность, как по борьбе с беспилотниками, так и по усилению наблюдения за воздушным пространством", - сказал Певкур.

Вторжение самолетов РФ в воздушное пространство Эстонии

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

Из-за инцидента Эстония попросила консультации НАТО.

В свою очередь Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.