РУС
Самолет рф нарушил воздушнок пространство НАТО
801 23

Министр обороны Эстонии Певкур: Была готовность применить силу против российских истребителей

Певкур о залете истребителей РФ

Реакция Эстонии и НАТО на российскую провокацию в пятницу продемонстрировала, что противовоздушная оборона НАТО функционирует эффективно и что существует готовность применить силу при необходимости.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Он отметил, что участившиеся провокации РФ против стран НАТО являются частью стратегии, цель которой - дать понять западным странам, что их интерес заключается в собственной обороне, а не в помощи Украине.

"И когда мы обсуждаем, нужно ли нам направить сюда больше истребителей или средств ПВО, это именно то, чего Россия и добивается - чтобы мы не направляли помощь Украине, а занимались своими делами, не фокусируясь на Украине. Это один из стратегических интересов России: чтобы мы больше не помогали Украине, а занимались здесь своими проблемами, чтобы Россия могла там заниматься Украиной", - сказал Певкур.

По его словам, нужно продолжать делать то, что необходимо: задействовать статью 4 Устава НАТО и консультироваться с союзниками.

Также читайте: Оппозиция Эстонии призвала закрыть границу после нарушения воздушного пространства российскими самолетами

"Во-вторых, в пятницу мы увидели, что НАТО действует очень эффективно и хорошо, вплоть до того, что если действительно потребуется применить крайнюю меру, то есть силу, то готовность была и к этому. В-третьих, мы знаем, что способны защищать воздушное пространство Эстонии вместе с нашими союзниками", - отметил эстонский министр.

Он добавил, что сейчас совместно с главнокомандующим объединенных сил НАТО в Европе рассматриваются различные детали и потребности Эстонии. Также с союзниками по НАТО обсуждается, какие дополнительные меры можно принять на восточном фланге НАТО.

Также смотрите: В Эстонии показали траекторию движения российских истребителей над страной. КАРТА

"Вечером в пятницу уже состоялись различные консультации с союзниками. Также продолжается наша деятельность, как по борьбе с беспилотниками, так и по усилению наблюдения за воздушным пространством", - сказал Певкур.

Вторжение самолетов РФ в воздушное пространство Эстонии

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

Из-за инцидента Эстония попросила консультации НАТО.

В свою очередь Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.

Автор: 

россия (97281) Эстония (1532) истребитель (21)
+7
НАТу варять як жабу! вона сидить вупучів очі а водичка закіпає, і вона насправді майже готова...
21.09.2025 10:11 Ответить
+4
Була і застосували це різні речі.
21.09.2025 10:04 Ответить
+4
Була? - та НАТО ше досі в **** - прикидає як надалі відповідати на такі випади рашки
21.09.2025 10:05 Ответить
Все в НАТО, як у приказці, Не заплакали, то хоть скривилися!
21.09.2025 10:44 Ответить
птаха видно по польоту ,а Певкура по соплям
21.09.2025 10:12 Ответить
А консультацією можна збивати кацапські літаки та дрони?
показать весь комментарий
21.09.2025 10:12 Ответить
якщо згорнути в трубочку
21.09.2025 10:13 Ответить
Ага можна і консультаціями , і меморандумами , і деклараціями , і санкціями , референдумами і міжнародним правом , та чим завгодно .
21.09.2025 10:25 Ответить
чкоріш за все, так і було!
військові завжди готові битися.
притомні військові, я маю на увазі!
але ж європейські політичні куколди, вічно перелякані та обісрані, заборонили!

до речі!
зараз масово знищують нафтову голку кацапів! а, чому не робили цього раніше? байден забороняв? як би чого не вийшло?
то, хто хороший, хто поганий?
байден зі своїми соплєжуйними санкціями та зброєю піпеткою, чи трамп без жодної санкції та постачань зброї?
я заплутався!
сплячий дідуган байден, чи живчик дідуган трамп?
21.09.2025 10:15 Ответить
Обидва мудаки.
21.09.2025 10:26 Ответить
мы это видим по куче использованных памперсов с надписью НАТО
21.09.2025 10:18 Ответить
НАТО діє дуже ефективно і добре
21.09.2025 10:18 Ответить
Ваше бажання збити побачимо наступного разу. А він буде однозначно. Якщо їх було вже сорок раз то і сорок перший знайдеться.
21.09.2025 10:18 Ответить
Певкур ти себе почув ? 12 хвилин у повітряному просторі Естонії ! Ердогану вистачило 4 хвилини щоб збити москаля . Скажіть НАТО все таке сцикливе чи тільки Естонія і Польща.?
21.09.2025 10:20 Ответить
чергове китайське попередження
21.09.2025 10:21 Ответить
Готовність в них була,
Але дупа підвела.
Тепер сидять в калюжі,
Смердючого гівна!
21.09.2025 10:21 Ответить
Ой держіть мене семеро, а то як вирвусь, як почну збивати кацапські МІГи...
21.09.2025 10:43 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/reakcziya-ssha-na-estoniyu/ Олег Пономарь:
Прошло два дня после нарушения воздушного пространства Эстонии российскими военными самолётами. Есть ли реакция главного члена НАТО - США? - Нет, на это надеяться не стоит.
Трамп пока не получил информацию о нарушении воздушного пространства Эстонии российскими истребителями. Об этом он заявил во время общения с журналистами: «Нет, меня пока не проинформировали об этом», - сказал глава Белого дома.
Всё, что мы имеем на сегодня, - это пост в X посольства США в НАТО: «Мы решительно осуждаем нарушение Россией воздушного пространства Эстонии. Мы твёрдо поддерживаем наших эстонских союзников и будем решительно защищать всю территорию НАТО». Выглядит это как насмешка, особенно после того, как США сообщили странам Балтии о сокращении помощи.
Вывод очевиден: как и в истории с Украиной, Европе придётся брать ответственность на себя. Нужно укреплять восточный фланг, продолжать перевооружение, наращивать помощь Украине. На Трампа надежды очень мало.
21.09.2025 10:43 Ответить
"Після бійки кулаками не машуть" - якось так це все виглядає.
21.09.2025 10:49 Ответить
... треба збивати планери рашистів
21.09.2025 11:07 Ответить
Була та зникла!
21.09.2025 11:16 Ответить
Дерзкие. Смело хотели.
21.09.2025 11:41 Ответить
Эсто-о-ония! Шевелить булками - это не про них.
21.09.2025 11:42 Ответить
 
 