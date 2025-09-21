Міністр оборони Естонії Певкур: Була готовність застосувати силу проти російських винищувачів

Реакція Естонії та НАТО на російську провокацію в п'ятницю продемонструвала, що протиповітряна оборона НАТО функціонує ефективно і що існує готовність застосувати силу за потреби.

про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Він зауважив, що провокації РФ проти країн НАТО, що почастішали, є частиною стратегії, мета якої – дати зрозуміти західним країнам, що їхній інтерес полягає у власній обороні, а не в допомозі Україні.

"І коли ми обговорюємо, чи потрібно нам спрямувати сюди більше винищувачів або засобів ППО, це саме те, чого Росія і домагається – щоб ми не спрямовували допомогу Україні, а займалися своїми справами, не фокусуючись на Україні. Це один зі стратегічних інтересів Росії: щоб ми більше не допомагали Україні, а займалися тут своїми проблемами, щоб Росія могла там займатися Україною", - сказав Певкур.

За його словами, потрібно продовжувати робити те, що необхідно: залучити статтю 4 Статуту НАТО та консультуватися із союзниками.

"По-друге, у п'ятницю ми побачили, що НАТО діє дуже ефективно і добре, аж до того, що якщо справді буде потрібно застосувати крайній захід, тобто силу, то готовність була і до цього. По-третє, ми знаємо, що здатні захищати повітряний простір Естонії разом із нашими союзниками", – зауважив естонський міністр.

Він додав, що зараз спільно з головнокомандувачем об'єднаних сил НАТО в Європі розглядаються різні деталі та потреби Естонії. Також із союзниками по НАТО обговорюється, яких додаткових заходів можна вжити на східному фланзі НАТО.

"Ввечері в п'ятницю вже відбулися різні консультації із союзниками. Також триває наша діяльність, як щодо боротьби з безпілотниками, так і щодо посилення спостереження за повітряним простором", – сказав Певкур.

Вторгнення літаків РФ у повітряний простір Естонії

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

Своєю черною Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.