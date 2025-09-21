УКР
Новини Літак РФ порушив повітряний простір Естонії
1 055 24

Міністр оборони Естонії Певкур: Була готовність застосувати силу проти російських винищувачів

Певкур про заліт винищувачів РФ

Реакція Естонії та НАТО на російську провокацію в п'ятницю продемонструвала, що протиповітряна оборона НАТО функціонує ефективно і що існує готовність застосувати силу за потреби.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Він зауважив, що провокації РФ проти країн НАТО, що почастішали, є частиною стратегії, мета якої – дати зрозуміти західним країнам, що їхній інтерес полягає у власній обороні, а не в допомозі Україні.

"І коли ми обговорюємо, чи потрібно нам спрямувати сюди більше винищувачів або засобів ППО, це саме те, чого Росія і домагається – щоб ми не спрямовували допомогу Україні, а займалися своїми справами, не фокусуючись на Україні. Це один зі стратегічних інтересів Росії: щоб ми більше не допомагали Україні, а займалися тут своїми проблемами, щоб Росія могла там займатися Україною", - сказав Певкур.

За його словами, потрібно продовжувати робити те, що необхідно: залучити статтю 4 Статуту НАТО та консультуватися із союзниками.

Також читайте: Опозиція Естонії закликала закрити кордон після порушення повітряного простору російськими літаками

"По-друге, у п'ятницю ми побачили, що НАТО діє дуже ефективно і добре, аж до того, що якщо справді буде потрібно застосувати крайній захід, тобто силу, то готовність була і до цього. По-третє, ми знаємо, що здатні захищати повітряний простір Естонії разом із нашими союзниками", – зауважив естонський міністр.

Він додав, що зараз спільно з головнокомандувачем об'єднаних сил НАТО в Європі розглядаються різні деталі та потреби Естонії. Також із союзниками по НАТО обговорюється, яких додаткових заходів можна вжити на східному фланзі НАТО.

Також дивіться: В Естонії показали траєкторію руху російських винищувачів над країною. МАПА

"Ввечері в п'ятницю вже відбулися різні консультації із союзниками. Також триває наша діяльність, як щодо боротьби з безпілотниками, так і щодо посилення спостереження за повітряним простором", – сказав Певкур.

Вторгнення літаків РФ у повітряний простір Естонії

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

Своєю черною Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.

росія (67862) Естонія (1725) винищувач (24)
+8
НАТу варять як жабу! вона сидить вупучів очі а водичка закіпає, і вона насправді майже готова...
показати весь коментар
21.09.2025 10:11 Відповісти
+5
Була і застосували це різні речі.
показати весь коментар
21.09.2025 10:04 Відповісти
+5
Була? - та НАТО ше досі в **** - прикидає як надалі відповідати на такі випади рашки
показати весь коментар
21.09.2025 10:05 Відповісти
Все в НАТО, як у приказці, Не заплакали, то хоть скривилися!
показати весь коментар
21.09.2025 10:44 Відповісти
птаха видно по польоту ,а Певкура по соплям
показати весь коментар
21.09.2025 10:12 Відповісти
А консультацією можна збивати кацапські літаки та дрони?
показати весь коментар
21.09.2025 10:12 Відповісти
якщо згорнути в трубочку
показати весь коментар
21.09.2025 10:13 Відповісти
Ага можна і консультаціями , і меморандумами , і деклараціями , і санкціями , референдумами і міжнародним правом , та чим завгодно .
показати весь коментар
21.09.2025 10:25 Відповісти
чкоріш за все, так і було!
військові завжди готові битися.
притомні військові, я маю на увазі!
але ж європейські політичні куколди, вічно перелякані та обісрані, заборонили!

до речі!
зараз масово знищують нафтову голку кацапів! а, чому не робили цього раніше? байден забороняв? як би чого не вийшло?
то, хто хороший, хто поганий?
байден зі своїми соплєжуйними санкціями та зброєю піпеткою, чи трамп без жодної санкції та постачань зброї?
я заплутався!
сплячий дідуган байден, чи живчик дідуган трамп?
показати весь коментар
21.09.2025 10:15 Відповісти
Обидва мудаки.
показати весь коментар
21.09.2025 10:26 Відповісти
мы это видим по куче использованных памперсов с надписью НАТО
показати весь коментар
21.09.2025 10:18 Відповісти
НАТО діє дуже ефективно і добре
показати весь коментар
21.09.2025 10:18 Відповісти
Ваше бажання збити побачимо наступного разу. А він буде однозначно. Якщо їх було вже сорок раз то і сорок перший знайдеться.
показати весь коментар
21.09.2025 10:18 Відповісти
Певкур ти себе почув ? 12 хвилин у повітряному просторі Естонії ! Ердогану вистачило 4 хвилини щоб збити москаля . Скажіть НАТО все таке сцикливе чи тільки Естонія і Польща.?
показати весь коментар
21.09.2025 10:20 Відповісти
чергове китайське попередження
показати весь коментар
21.09.2025 10:21 Відповісти
Готовність в них була,
Але дупа підвела.
Тепер сидять в калюжі,
Смердючого гівна!
показати весь коментар
21.09.2025 10:21 Відповісти
Ой держіть мене семеро, а то як вирвусь, як почну збивати кацапські МІГи...
показати весь коментар
21.09.2025 10:43 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/reakcziya-ssha-na-estoniyu/ Олег Пономарь:
Прошло два дня после нарушения воздушного пространства Эстонии российскими военными самолётами. Есть ли реакция главного члена НАТО - США? - Нет, на это надеяться не стоит.
Трамп пока не получил информацию о нарушении воздушного пространства Эстонии российскими истребителями. Об этом он заявил во время общения с журналистами: «Нет, меня пока не проинформировали об этом», - сказал глава Белого дома.
Всё, что мы имеем на сегодня, - это пост в X посольства США в НАТО: «Мы решительно осуждаем нарушение Россией воздушного пространства Эстонии. Мы твёрдо поддерживаем наших эстонских союзников и будем решительно защищать всю территорию НАТО». Выглядит это как насмешка, особенно после того, как США сообщили странам Балтии о сокращении помощи.
Вывод очевиден: как и в истории с Украиной, Европе придётся брать ответственность на себя. Нужно укреплять восточный фланг, продолжать перевооружение, наращивать помощь Украине. На Трампа надежды очень мало.
показати весь коментар
21.09.2025 10:43 Відповісти
"Після бійки кулаками не машуть" - якось так це все виглядає.
показати весь коментар
21.09.2025 10:49 Відповісти
... треба збивати планери рашистів
показати весь коментар
21.09.2025 11:07 Відповісти
Була та зникла!
показати весь коментар
21.09.2025 11:16 Відповісти
Дерзкие. Смело хотели.
показати весь коментар
21.09.2025 11:41 Відповісти
Эсто-о-ония! Шевелить булками - это не про них.
показати весь коментар
21.09.2025 11:42 Відповісти
Після бою кулаками не машуть, засранці
показати весь коментар
21.09.2025 12:51 Відповісти
 
 