Опозиція Естонії закликала закрити кордон після порушення повітряного простору російськими літаками

Голова опозиційної партії Естонії Isamaa ("Вітчизна") Урмас Рейнсалу заявив, що порушення естонського повітряного простору російськими винищувачами показує, чому необхідно закрити східний кордон Естонії.

Про це він сказав в інтерв’ю ERR, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що на зростаючі провокаційні дії Росії доречно реагувати закриттям східного кордону. Ситуація з безпекою явно стає все більш напруженою, в тому числі на східному кордоні, і я вважаю, що це є адекватною реакцією на поведінку Росії", - сказав політик.

Також Рейнсалу заявив, що Естонії потрібно розглянути, які варіанти є та які інструменти можна використовувати, щоб висловити своє засудження і відповісти на дії Росії.

Він також додав, що закриття кордону вимагатиме консультацій з південними сусідами Естонії, щоб реалізувати цей крок разом.

Читайте також: Країни НАТО на початку наступного тижня проведуть консультації через порушення Росією повітряного простору Естонії, - ЗМІ

Вторгнення літаків РФ у повітряний простір Естонії

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

Своєю черною Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.

Читайте також: Російські МіГи над Естонією не збили, бо для застосування сили існують "певні параметри", - прем’єр Міхал