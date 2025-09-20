Російські МіГи над Естонією не збили, бо для застосування сили існують "певні параметри", - прем’єр Міхал
Прем’єр Естонії Крістен Міхал пояснив, чому російські МіГ-31, які порушили повітряний простір країни, не збивали.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.
Як зазначається, Міхала запитали, чому російські МіГ-31, які залетіли до в повітряний простір Естонії, не збили.
"Я б сказав так: для застосування сили все ж таки існують певні параметри. Їх змусили залишити повітряний простір після отримання сигналу. Але вони не зробили це так швидко, як могли б", – відповів прем’єр.
За його словами, стаття 4 і консультації із союзниками по НАТО прояснять, як члени Альянсу діятимуть наступного разу.
"Але НАТО діє, Альянс готовий, і його здатність до реагування на дуже високому рівні", – наголосив Міхал.
На запитання, що має статися, щоб російські літаки були збиті, він відповів, що "кожна дія має свої параметри".
Я хочу, щоб для росіян було зрозуміло: їм зовсім не варто сюди потикатися, щоб взагалі не постало питання про те, чи їх збивати", – додав прем’єр Естонії.
Вторгнення літаків РФ у повітряний простір Естонії
Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.
Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.
Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.
Своєю черною Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.
Аналогічно радянські МіГ-25 в CCCP, не підпускали до кордону швидкісні американські SR-71.
Але тривогу ПВО об'являла коли SR-71 ще злітав з аеродрому НАТО в Норвегії.
і передавав координати на КП.
Його здатність літати зі швидкістю понад 3,400км на висоті 26 800 м дозволила цьому літаку здійснювати розвідувальні польоти над Радянським Союзом під час холодної війни.
Такого не було. Плутаєте з U-2.
Тому МіГи-25 завжди старались злетіти першими і чекати біля кордону.
Якщо ще раз залетять то хоч понервують
