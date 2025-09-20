УКР
Новини Літак РФ порушив повітряний простір Естонії
1 881 42

Російські МіГи над Естонією не збили, бо для застосування сили існують "певні параметри", - прем’єр Міхал

Міхал про збиття винищувачів РФ

Прем’єр Естонії Крістен Міхал пояснив, чому російські МіГ-31, які порушили повітряний простір країни, не збивали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Як зазначається, Міхала запитали, чому російські МіГ-31, які залетіли до в повітряний простір Естонії, не збили.

"Я б сказав так: для застосування сили все ж таки існують певні параметри. Їх змусили залишити повітряний простір після отримання сигналу. Але вони не зробили це так швидко, як могли б", – відповів прем’єр.

За його словами, стаття 4 і консультації із союзниками по НАТО прояснять, як члени Альянсу діятимуть наступного разу.

"Але НАТО діє, Альянс готовий, і його здатність до реагування на дуже високому рівні", – наголосив Міхал.

На запитання, що має статися, щоб російські літаки були збиті, він відповів, що "кожна дія має свої параметри".

Я хочу, щоб для росіян було зрозуміло: їм зовсім не варто сюди потикатися, щоб взагалі не постало питання про те, чи їх збивати", – додав прем’єр Естонії.

Вторгнення літаків РФ у повітряний простір Естонії

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

Своєю черною Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.

росія (67862) Естонія (1725) винищувач (24)
Топ коментарі
+8
" певні параметри" називаються простим словом " обісрались".
20.09.2025 23:15 Відповісти
+5
В тому, що ната вміє виправдовуватись та ''лити воду'' ніхто не сумнівається
20.09.2025 23:09 Відповісти
+5
краще б ви вже мовчали, імпотени, бо як тільки розвриваєте рота, то робите іще гірше
20.09.2025 23:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
МіГ-31 має більшу швидкість, F-35 їх просто відігнали.
Аналогічно радянські МіГ-25 в CCCP, не підпускали до кордону швидкісні американські SR-71.
Але тривогу ПВО об'являла коли SR-71 ще злітав з аеродрому НАТО в Норвегії.
20.09.2025 23:09 Відповісти
Тоді я, як радист, в 1980му, отримував сигнал ььь (воздух)
і передавав координати на КП.
20.09.2025 23:10 Відповісти
Надзвуковий стратегічний розвідувальний літак ВПС США SR-71 Blackbird жодного разу не був збитий.
Його здатність літати зі швидкістю понад 3,400км на висоті 26 800 м дозволила цьому літаку здійснювати розвідувальні польоти над Радянським Союзом під час холодної війни.
20.09.2025 23:12 Відповісти
Victor Litarchuk дозволила цьому літаку здійснювати розвідувальні польоти над Радянським Союзом

Такого не було. Плутаєте з U-2.
21.09.2025 00:19 Відповісти
Як правило, SR-71 літали вздовж кордонів союзу (їх і не кожна ракета ППО) могла наздогнати.

Тому МіГи-25 завжди старались злетіти першими і чекати біля кордону.
21.09.2025 00:29 Відповісти
Президент Турції, дієво і по суті, припинив ******** гопників московитів, у повітряному просторі держави! А міг би, і про бар'єри НАТО говорити, Турецькому народу!
20.09.2025 23:53 Відповісти
працювали італійські F-35 , котрі просто так "вигнали" цапів... Тільки но слухала у Берези про це - йому повідомили прямо прямому ефірі.
21.09.2025 00:17 Відповісти
... друзі з Естонії уточнили, написавши в коменти Березі, як це було...
21.09.2025 00:18 Відповісти
А те що літаки кацапстану з 2014 року 40 (сорок) разів порушували повітряний простір Естонії це нормально?
20.09.2025 23:09 Відповісти
Певно параметри це сорок сороков.
21.09.2025 00:21 Відповісти
Анумо, нехай естонці перевірять кацапські параметри, запустивши пару-трійку дронів на суверенну територію московії на 12 хвилин.
20.09.2025 23:09 Відповісти
В тому, що ната вміє виправдовуватись та ''лити воду'' ніхто не сумнівається
20.09.2025 23:09 Відповісти
краще б ви вже мовчали, імпотени, бо як тільки розвриваєте рота, то робите іще гірше
20.09.2025 23:10 Відповісти
Тоді не скіліть і отримуйте задоволення.
20.09.2025 23:14 Відповісти
Їх змусили залишити повітряний простір після отримання сигналу. Але вони не зробили це так швидко, як могли б
20.09.2025 23:15 Відповісти
" певні параметри" називаються простим словом " обісрались".
20.09.2025 23:15 Відповісти
Мабуть у різних країн НАТО різні параметри, або до параметрів ще й яйкі повинні бути, як у Ердогана
20.09.2025 23:15 Відповісти
Як у Ердогана ??? Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив жаль і вибачився перед президентом Росії Володимиром Путіним за збиття російського військового літака Су-24 у листопаді 2015 року. Вибачення були принесені у листі, надісланому 27 червня 2016 року. 24 листопада 2015 року турецький винищувач F-16 збив російський бомбардувальник Су-24 на кордоні з Сирією. Анкара стверджувала, що літак порушив її повітряний простір, тоді як Москва це заперечувала. Внаслідок інциденту загинув російський пілот. У відповідь Росія запровадила проти Туреччини низку економічних санкцій, зокрема заборону на імпорт турецьких товарів (помідорів тощо) та скасування безвізового режиму. Лист із вибаченнями від Ердогана став результатом тривалих дипломатичних зусиль. У ньому турецький лідер висловив співчуття родині загиблого пілота та зазначив, що Туреччина "ніколи не мала бажання чи наміру збивати літак, що належить Російській Федерації". Після отримання листа у Кремлі заявили, що президент Путін прийняв вибачення. Вже 29 червня 2016 року відбулася телефонна розмова між двома лідерами, яка поклала початок процесу нормалізації двосторонніх відносин та поступового скасування російських санкцій. Ось така історія з потужними яйцями Ердогана, малята.
20.09.2025 23:25 Відповісти
Тобто пілот особисто прийняв рішення збити літак, щоб погіршити відносини між країнами?) Чи все таки були "певні параметри застосування сили", згідно яких і діяв пілот?
20.09.2025 23:32 Відповісти
Чому ви мені ставите такі інтимні питання ??? Я звідки знаю, що думав пілот, коли збивав кацапа і чи давав йому хтось з командування таке доручення ??? Мені відомо леше одне, що наявність яєць у Ердогана - вигадка необізнаних дописувачів.
20.09.2025 23:38 Відповісти
З приводу інтимних предметів у Ердогана - так Б. Асад про це краще розповість.
20.09.2025 23:49 Відповісти
це все лірика, слова не мають ніякого значення - тільки дії
20.09.2025 23:34 Відповісти
Ага. Такі, як яйця.
20.09.2025 23:27 Відповісти
Тра мати яйця, а в нато є вагіна, от у цю вагіну вас і виїбуть кацапи!
20.09.2025 23:27 Відповісти
Ця їхня вагіна називається срака.
21.09.2025 00:23 Відповісти
Естонці, принаймні, авіацію підняли, а один Потужний радив підняти шампури з шашликами, коли було відомо про атаку
20.09.2025 23:35 Відповісти
параметри Естонії такі, що при сухопутні операції вона може бути захоплена повністю за дві доби.
20.09.2025 23:39 Відповісти
Дванадцять годин - максимум.
20.09.2025 23:45 Відповісти
Естонія повинна приєднатись до Германії.

Tериторія Естонії перебувала під владою різних країн - Данії, Швеції, Речі Посполитої, Російської імперії.
Проте вищі верстви та середній клас залишалися переважно балтійсько-німецькими аж до 1918 року.
Німці, що проживали на території Естонії, пішли з країни перед та наприкінці Другої світової війни.
20.09.2025 23:46 Відповісти
20.09.2025 23:47 Відповісти
не думаю що Естонія щось повинна Германії. Як і Словаччина не повинна приєднуватись до Угорщини, тому що входила до складу Австро-Угорської імперії як частина Угорського королівства, яке було складовою монархії Габсбургів.
21.09.2025 00:11 Відповісти
Естонія нічого не винна Германії, але якщо НАТО і ЄС не дають захисту, то приєднання до Германії на правах автономії було б не гіршим варіантом.
21.09.2025 00:20 Відповісти
НАТО і ЄС нікому зараз не можуть гарантувати безпеки і беззаперечного захисту, і ніяке повальне приєднання будь-яких єропейських країн до інших європейських країн цього змінити не зможе.
21.09.2025 00:28 Відповісти
Не думаю, що путін такий дурний, щоб напасти на німців.
21.09.2025 00:36 Відповісти
він і на Естонію не може напасти, але не тому що дурний, а тому що не має на це ресурсів. Але йому похєр кого провокувати, Естонію чи Німеччину. Згадайте регулярні зальоти Іл-20М у повітряний простір Німеччини.
21.09.2025 00:47 Відповісти
НАТО зараз без США. Тому "параметри" поки що трохи в мінусі. В Турції кацапи отримали по сусалам" і більше не залітають туди.
20.09.2025 23:54 Відповісти
«СРАТЬєхов», як грязі на підошві, один поперед одного…
А тут, ще і лайножери з московії підпряглися, щоб гадити лайном у мережі!!
20.09.2025 23:57 Відповісти
це називається "парити натівську квасолю"..."Я б сказав так: для застосування сили все ж таки існують певні параметри. Їх змусили залишити повітряний простір після отримання сигналу. Але вони не зробили це так швидко, як могли б", Але НАТО діє, Альянс готовий, і його здатність до реагування на дуже високому рівні", - наголосив Міхал.ПНХ
21.09.2025 00:05 Відповісти
Могли б хоча б приготквати якісь навчально-тренувальні Стінгери чи що...
Якщо ще раз залетять то хоч понервують
21.09.2025 00:47 Відповісти
И наши еще с серьезными лицами обсуждают с ними гарантии безопасности))
21.09.2025 00:16 Відповісти
та ясно шо нізя.
Альянс памперсів та Потужних обговорень
21.09.2025 00:46 Відповісти
Яєць ви не маєте естонці Слава УКРАЇНІ
21.09.2025 01:12 Відповісти
 
 