Российские МиГи над Эстонией не сбили, потому что для применения силы существуют "определенные параметры", - премьер Михал.
Премьер Эстонии Кристен Михал объяснил, почему российские МиГ-31, которые нарушили воздушное пространство страны, не сбивали.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.
Как отмечается, Михала спросили, почему российские МиГ-31, которые залетели в в воздушное пространство Эстонии, не сбили.
"Я бы сказал так: для применения силы все же существуют определенные параметры. Их заставили покинуть воздушное пространство после получения сигнала. Но они не сделали это так быстро, как могли бы", - ответил премьер.
По его словам, статья 4 и консультации с союзниками по НАТО прояснят, как члены Альянса будут действовать в следующий раз.
"Но НАТО действует, Альянс готов, и его способность к реагированию на очень высоком уровне", - подчеркнул Михал.
На вопрос, что должно произойти, чтобы российские самолеты были сбиты, он ответил, что "каждое действие имеет свои параметры".
Я хочу, чтобы для россиян было понятно: им совсем не стоит сюда соваться, чтобы вообще не встал вопрос о том, сбивать ли их", - добавил премьер Эстонии.
Вторжение самолетов РФ в воздушное пространство Эстонии
Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.
Из-за инцидента Эстония попросила консультации НАТО.
В свою очередь Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.
Аналогічно радянські МіГ-25 в CCCP, не підпускали до кордону швидкісні американські SR-71.
Але тривогу ПВО об'являла коли SR-71 ще злітав з аеродрому НАТО в Норвегії.
і передавав координати на КП.
Його здатність літати зі швидкістю понад 3,400км на висоті 26 800 м дозволила цьому літаку здійснювати розвідувальні польоти над Радянським Союзом під час холодної війни.
Такого не було. Плутаєте з U-2.
Тому МіГи-25 завжди старались злетіти першими і чекати біля кордону.
Потім ще раз... і ще...
Tериторія Естонії перебувала під владою різних країн - Данії, Швеції, Речі Посполитої, Російської імперії.
Проте вищі верстви та середній клас залишалися переважно балтійсько-німецькими аж до 1918 року.
Німці, що проживали на території Естонії, пішли з країни перед та наприкінці Другої світової війни.
А тут, ще і лайножери з московії підпряглися, щоб гадити лайном у мережі!!
Якщо ще раз залетять то хоч понервують
Альянс памперсів та Потужних обговорень
Нарисуйте на хвосте F-35 или F-16 трезубец и посадите за руль нашего паренька.
После сбитых сверхдержавных самолетов они туда и нос не покажут
а НАТА скажет - это не мы