Новости Самолет рф нарушил воздушнок пространство НАТО
4 824 59

Российские МиГи над Эстонией не сбили, потому что для применения силы существуют "определенные параметры", - премьер Михал.

Михал о сбивании истребителей РФ

Премьер Эстонии Кристен Михал объяснил, почему российские МиГ-31, которые нарушили воздушное пространство страны, не сбивали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Как отмечается, Михала спросили, почему российские МиГ-31, которые залетели в в воздушное пространство Эстонии, не сбили.

"Я бы сказал так: для применения силы все же существуют определенные параметры. Их заставили покинуть воздушное пространство после получения сигнала. Но они не сделали это так быстро, как могли бы", - ответил премьер.

По его словам, статья 4 и консультации с союзниками по НАТО прояснят, как члены Альянса будут действовать в следующий раз.

Страны НАТО в начале следующей недели проведут консультации из-за нарушения Россией воздушного пространства Эстонии, - СМИ

"Но НАТО действует, Альянс готов, и его способность к реагированию на очень высоком уровне", - подчеркнул Михал.

На вопрос, что должно произойти, чтобы российские самолеты были сбиты, он ответил, что "каждое действие имеет свои параметры".

Я хочу, чтобы для россиян было понятно: им совсем не стоит сюда соваться, чтобы вообще не встал вопрос о том, сбивать ли их", - добавил премьер Эстонии.

В Эстонии показали траекторию движения российских истребителей над страной. МАПА

Вторжение самолетов РФ в воздушное пространство Эстонии

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

Из-за инцидента Эстония попросила консультации НАТО.

В свою очередь Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.

россия (97311) Эстония (1536) истребитель (29)
Топ комментарии
+22
" певні параметри" називаються простим словом " обісрались".
20.09.2025 23:15 Ответить
+16
В тому, що ната вміє виправдовуватись та ''лити воду'' ніхто не сумнівається
20.09.2025 23:09 Ответить
+12
краще б ви вже мовчали, імпотени, бо як тільки розвриваєте рота, то робите іще гірше
20.09.2025 23:10 Ответить
МіГ-31 має більшу швидкість, F-35 їх просто відігнали.
Аналогічно радянські МіГ-25 в CCCP, не підпускали до кордону швидкісні американські SR-71.
Але тривогу ПВО об'являла коли SR-71 ще злітав з аеродрому НАТО в Норвегії.
20.09.2025 23:09 Ответить
Тоді я, як радист, в 1980му, отримував сигнал ььь (воздух)
і передавав координати на КП.
20.09.2025 23:10 Ответить
Надзвуковий стратегічний розвідувальний літак ВПС США SR-71 Blackbird жодного разу не був збитий.
Його здатність літати зі швидкістю понад 3,400км на висоті 26 800 м дозволила цьому літаку здійснювати розвідувальні польоти над Радянським Союзом під час холодної війни.
20.09.2025 23:12 Ответить
Victor Litarchuk дозволила цьому літаку здійснювати розвідувальні польоти над Радянським Союзом

Такого не було. Плутаєте з U-2.
21.09.2025 00:19 Ответить
Як правило, SR-71 літали вздовж кордонів союзу (їх і не кожна ракета ППО) могла наздогнати.

Тому МіГи-25 завжди старались злетіти першими і чекати біля кордону.
21.09.2025 00:29 Ответить
Президент Турції, дієво і по суті, припинив ******** гопників московитів, у повітряному просторі держави! А міг би, і про бар'єри НАТО говорити, Турецькому народу!
20.09.2025 23:53 Ответить
працювали італійські F-35 , котрі просто так "вигнали" цапів... Тільки но слухала у Берези про це - йому повідомили прямо прямому ефірі.
21.09.2025 00:17 Ответить
... друзі з Естонії уточнили, написавши в коменти Березі, як це було...
21.09.2025 00:18 Ответить
А те що літаки кацапстану з 2014 року 40 (сорок) разів порушували повітряний простір Естонії це нормально?
20.09.2025 23:09 Ответить
Певно параметри це сорок сороков.
21.09.2025 00:21 Ответить
Анумо, нехай естонці перевірять кацапські параметри, запустивши пару-трійку дронів на суверенну територію московії на 12 хвилин.
20.09.2025 23:09 Ответить
А у кацапів там залишились радари? Вони навіть не помітять
21.09.2025 10:24 Ответить
В тому, що ната вміє виправдовуватись та ''лити воду'' ніхто не сумнівається
20.09.2025 23:09 Ответить
краще б ви вже мовчали, імпотени, бо як тільки розвриваєте рота, то робите іще гірше
20.09.2025 23:10 Ответить
З язика зняв,- обісрались і товчуться в тому, як мазохісти. Якби ми їх догнали, то ух як би надавали, шкода лише, що бігли в іншому напрямку.
21.09.2025 14:23 Ответить
Тоді не скіліть і отримуйте задоволення.
20.09.2025 23:14 Ответить
Їх змусили залишити повітряний простір після отримання сигналу. Але вони не зробили це так швидко, як могли б
20.09.2025 23:15 Ответить
" певні параметри" називаються простим словом " обісрались".
20.09.2025 23:15 Ответить
Мабуть у різних країн НАТО різні параметри, або до параметрів ще й яйкі повинні бути, як у Ердогана
20.09.2025 23:15 Ответить
Як у Ердогана ??? Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив жаль і вибачився перед президентом Росії Володимиром Путіним за збиття російського військового літака Су-24 у листопаді 2015 року. Вибачення були принесені у листі, надісланому 27 червня 2016 року. 24 листопада 2015 року турецький винищувач F-16 збив російський бомбардувальник Су-24 на кордоні з Сирією. Анкара стверджувала, що літак порушив її повітряний простір, тоді як Москва це заперечувала. Внаслідок інциденту загинув російський пілот. У відповідь Росія запровадила проти Туреччини низку економічних санкцій, зокрема заборону на імпорт турецьких товарів (помідорів тощо) та скасування безвізового режиму. Лист із вибаченнями від Ердогана став результатом тривалих дипломатичних зусиль. У ньому турецький лідер висловив співчуття родині загиблого пілота та зазначив, що Туреччина "ніколи не мала бажання чи наміру збивати літак, що належить Російській Федерації". Після отримання листа у Кремлі заявили, що президент Путін прийняв вибачення. Вже 29 червня 2016 року відбулася телефонна розмова між двома лідерами, яка поклала початок процесу нормалізації двосторонніх відносин та поступового скасування російських санкцій. Ось така історія з потужними яйцями Ердогана, малята.
20.09.2025 23:25 Ответить
Тобто пілот особисто прийняв рішення збити літак, щоб погіршити відносини між країнами?) Чи все таки були "певні параметри застосування сили", згідно яких і діяв пілот?
20.09.2025 23:32 Ответить
Чому ви мені ставите такі інтимні питання ??? Я звідки знаю, що думав пілот, коли збивав кацапа і чи давав йому хтось з командування таке доручення ??? Мені відомо леше одне, що наявність яєць у Ердогана - вигадка необізнаних дописувачів.
20.09.2025 23:38 Ответить
З приводу інтимних предметів у Ердогана - так Б. Асад про це краще розповість.
20.09.2025 23:49 Ответить
це все лірика, слова не мають ніякого значення - тільки дії
20.09.2025 23:34 Ответить
Ну і вибачились би потім, і сказали б що це взагалі випадково сталося, військові з переляку постріляли всі літаки. От якби вони летіли з транспондерами, то цього б не сталося - якось так. Але результат - рашка отримала в рило - вже не відмотаєш взад. А так вони шукають якісь виправдання, мусолять якісь там умови… тьху на них!
21.09.2025 09:53 Ответить
Так це ж чудовий спосіб поставити гопника на місце - наваляти йому, а потім чемно вибачитися.
Потім ще раз... і ще...
21.09.2025 10:26 Ответить
Ага. Такі, як яйця.
20.09.2025 23:27 Ответить
Тра мати яйця, а в нато є вагіна, от у цю вагіну вас і виїбуть кацапи!
20.09.2025 23:27 Ответить
Ця їхня вагіна називається срака.
21.09.2025 00:23 Ответить
Естонці, принаймні, авіацію підняли, а один Потужний радив підняти шампури з шашликами, коли було відомо про атаку
20.09.2025 23:35 Ответить
параметри Естонії такі, що при сухопутні операції вона може бути захоплена повністю за дві доби.
20.09.2025 23:39 Ответить
Дванадцять годин - максимум.
20.09.2025 23:45 Ответить
Естонія повинна приєднатись до Германії.

Tериторія Естонії перебувала під владою різних країн - Данії, Швеції, Речі Посполитої, Російської імперії.
Проте вищі верстви та середній клас залишалися переважно балтійсько-німецькими аж до 1918 року.
Німці, що проживали на території Естонії, пішли з країни перед та наприкінці Другої світової війни.
20.09.2025 23:46 Ответить
20.09.2025 23:47 Ответить
не думаю що Естонія щось повинна Германії. Як і Словаччина не повинна приєднуватись до Угорщини, тому що входила до складу Австро-Угорської імперії як частина Угорського королівства, яке було складовою монархії Габсбургів.
21.09.2025 00:11 Ответить
Естонія нічого не винна Германії, але якщо НАТО і ЄС не дають захисту, то приєднання до Германії на правах автономії було б не гіршим варіантом.
21.09.2025 00:20 Ответить
НАТО і ЄС нікому зараз не можуть гарантувати безпеки і беззаперечного захисту, і ніяке повальне приєднання будь-яких єропейських країн до інших європейських країн цього змінити не зможе.
21.09.2025 00:28 Ответить
Не думаю, що путін такий дурний, щоб напасти на німців.
21.09.2025 00:36 Ответить
він і на Естонію не може напасти, але не тому що дурний, а тому що не має на це ресурсів. Але йому похєр кого провокувати, Естонію чи Німеччину. Згадайте регулярні зальоти Іл-20М у повітряний простір Німеччини.
21.09.2025 00:47 Ответить
ось вам чергове підтвердження моєму вчорашньому коменту.
21.09.2025 16:52 Ответить
в Европе каждый квадратный метр когда-то принадлежал разным собственникам
21.09.2025 01:47 Ответить
НАТО зараз без США. Тому "параметри" поки що трохи в мінусі. В Турції кацапи отримали по сусалам" і більше не залітають туди.
20.09.2025 23:54 Ответить
«СРАТЬєхов», як грязі на підошві, один поперед одного…
А тут, ще і лайножери з московії підпряглися, щоб гадити лайном у мережі!!
20.09.2025 23:57 Ответить
це називається "парити натівську квасолю"..."Я б сказав так: для застосування сили все ж таки існують певні параметри. Їх змусили залишити повітряний простір після отримання сигналу. Але вони не зробили це так швидко, як могли б", Але НАТО діє, Альянс готовий, і його здатність до реагування на дуже високому рівні", - наголосив Міхал.ПНХ
21.09.2025 00:05 Ответить
Могли б хоча б приготквати якісь навчально-тренувальні Стінгери чи що...
Якщо ще раз залетять то хоч понервують
21.09.2025 00:47 Ответить
И наши еще с серьезными лицами обсуждают с ними гарантии безопасности))
21.09.2025 00:16 Ответить
та ясно шо нізя.
Альянс памперсів та Потужних обговорень
21.09.2025 00:46 Ответить
Яєць ви не маєте естонці Слава УКРАЇНІ
21.09.2025 01:12 Ответить
Куколди...в в турків не було ніяких "сил," просто збили і все.
21.09.2025 01:35 Ответить
Определенные параметры просты
Нарисуйте на хвосте F-35 или F-16 трезубец и посадите за руль нашего паренька.
После сбитых сверхдержавных самолетов они туда и нос не покажут
а НАТА скажет - это не мы
21.09.2025 01:38 Ответить
Черговий натопізdьожь - як завжди.
21.09.2025 01:45 Ответить
Это и ежу понятно, но сейчас бестолку это объяснять, много накопилось недовольства бездействием НАТО, и многим (мне тоже) хочется немедленного ответа. Но, когда мы имеем европейское населением нежелающим воевать и элиты нежелающими эскалировать, сбитие самолетов или какое другое серьезное ответное действие со стороны ЕС, кому по большей части это сыграет на руку? Кремль не спроста пытается спровоцировать страны НАТО на ответку, по многим причинам, не знаю по каким, как минимум это подкрепит роспропаганду уже четвертый год воюющей с НАТО чем то реальным, что облегчит оправдание очередной возможной частичной мобилизации и в целом продолжение войны перед той частью населения, которая болеет за своих но пока учувствовать в ней не желает. Ежели ответки не будет, то тоже неплохо, страны ЕС будут вынуждены тратить ресурсы на охрану границ и будут выглядеть слабыми в глазах обывателей.
21.09.2025 05:34 Ответить
*башить их на *уй всем чем есть при таких поползновениях, тем более есть факт нарушения границы задокументирован. АИМ120, Патриот, да чем угодно. Орда понимает только силу. Только убивать их!
21.09.2025 12:17 Ответить
"не знаю по каким", "частичной мобилизации" это все соплежувание. Их надо убивать, жечь, сбивать без никаких разговоров! Кацапчики по другому не понимают! А ЯО им не позволит применить Китай. Кстати сегодня делаю заказ на Алишнике
21.09.2025 12:23 Ответить
Поки ти шукатимеш ці параметри вони вже сидітимуть у Талліні. НАТО зборище сцикунів, яке розсиплеться на слідуючий же день.
21.09.2025 05:54 Ответить
По збиттю лаптекосмiчних гравiцап - в Турцiю (на стажировку). Зробив дiло , а вже тодi розпатякуй про "певнi параметри", мовляв, це не ми... а ти докажи... та iнше.
21.09.2025 06:32 Ответить
Коли москалі окупують усю територію країни, пізно буде думати про параметри.
21.09.2025 10:41 Ответить
Ото ж і виходить, що замість "яєць" у НАТО лише "параметри". А, до прикладу, Єрдогана ці "параметри" не зупинили, тому над Туреччиною росіянці більше не літають.
21.09.2025 22:12 Ответить
 
 