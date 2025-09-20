Страны НАТО в начале следующей недели проведут консультации из-за нарушения Россией воздушного пространства Эстонии, - СМИ

В начале следующей недели страны НАТО соберутся на консультации из-за нарушения воздушного пространства Эстонии российскими истребителями.

Об этом сообщает агентство dpa, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

По словам представителя Альянса, консультации будут проводиться по просьбе Эстонии в соответствии с четвертой статьей Североатлантического договора.

В статье говорится, что "стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из договаривающихся сторон окажутся под угрозой".

Пока точная дата заседания стран НАТО неизвестна.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил в социальной сети X, что правительство приняло решение начать консультации между союзниками после того, как российские самолеты в очередной раз нарушили воздушное пространство.

Ранее сообщалось, что Эстония попросила консультации НАТО из-за нарушения воздушного пространства истребителями России в пятницу, 19 сентября.

Вторжение самолетов РФ в воздушное пространство Эстонии

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

Из-за инцидента Эстония попросила консультации НАТО.

В свою очередь Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.

