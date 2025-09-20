РУС
Новости Нарушение полетов самолетов рф Самолет рф нарушил воздушнок пространство НАТО
152 11

Страны НАТО в начале следующей недели проведут консультации из-за нарушения Россией воздушного пространства Эстонии, - СМИ

НАТО

В начале следующей недели страны НАТО соберутся на консультации из-за нарушения воздушного пространства Эстонии российскими истребителями.

Об этом сообщает агентство dpa, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

По словам представителя Альянса, консультации будут проводиться по просьбе Эстонии в соответствии с четвертой статьей Североатлантического договора.

В статье говорится, что "стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из договаривающихся сторон окажутся под угрозой".

Пока точная дата заседания стран НАТО неизвестна.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил в социальной сети X, что правительство приняло решение начать консультации между союзниками после того, как российские самолеты в очередной раз нарушили воздушное пространство.

Ранее сообщалось, что Эстония попросила консультации НАТО из-за нарушения воздушного пространства истребителями России в пятницу, 19 сентября.

Смотрите также: В Эстонии показали траекторию движения российских истребителей над страной. МАПА

Вторжение самолетов РФ в воздушное пространство Эстонии

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

Из-за инцидента Эстония попросила консультации НАТО.

В свою очередь Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.

Читайте также: Нарушение самолетами РФ воздушного пространства НАТО - это повод для их сбивания, - Павел

Автор: 

Локомотив Великої Війни
Хід набирає швидко й неухильно
Кацап з китайцем топку кочегарять
Тиск агресивнео піднімаючи постійно

Історію ніколи світ не вчив
З минулого повторюються сцени
І знов бесчестя із війною обирають
Новітні "даладьє" та "чемберлени"
20.09.2025 22:57 Ответить
І влуплять по місцях запуску а потім по місцях прийняття рішень.
...
20.09.2025 22:59 Ответить
Оперативно блт...

На місці балтів я б замислився.

Бо за тиждень кацапи вже візьмуть Таллін, Ригу та Вільнюс, а НАТА тільки почне консультації.
20.09.2025 23:00 Ответить
А куди балтам діватись? У них виходу немає, крім гарантій від НАТО.
20.09.2025 23:04 Ответить
Вже зараз мобілізуватися, проводити навчання та формувати тероборону/партизанів.

Інакше вони повторять наш досвід зразка 2022 року. Тільки різниця у територіях зовсім не на їх користь.
20.09.2025 23:12 Ответить
проведуть консультації, ви ще стурбованність оголосіть
20.09.2025 23:01 Ответить
Вони не стурбоватимуть, а мастурбуватимуть
20.09.2025 23:05 Ответить
Консультації - найпотужніший захист від кацапської агресії. Цей світ таки збожеволів.
20.09.2025 23:01 Ответить
Сильно!
20.09.2025 23:03 Ответить
у який момент НАТО (Туреччину не враховуємо) почне збивати та стріляти по кацапам?
20.09.2025 23:04 Ответить
Не прошло и пол года...
20.09.2025 23:09 Ответить
 
 