РУС
Нарушение самолетами РФ воздушного пространства НАТО – это повод для их сбивания, - Павел
885 25

Нарушение самолетами РФ воздушного пространства НАТО – это повод для их сбивания, - Павел

павел,петр

Президент Чехии Петр Павел заявил, что нынешние провокации России и неоднократные нарушения ею воздушного пространства НАТО являются крайне безответственными с ее стороны. Павел считает, что в таких ситуациях можно сбивать российские самолеты.

Заявление Павела цитирует Echo24.cz. сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, нарушение воздушного пространства НАТО со стороны РФ могут иметь серьезные последствия, включая потенциальное сбивание российских самолетов.

"Я должен назвать это чрезвычайно безответственным поведением, поскольку нарушение воздушного пространства является поводом для активации оборонительных механизмов и, следовательно, сбивания такого самолета. А этого, безусловно, не хотел бы никто ни с нашей стороны, ни с российской", - сказал чешский лидер.

Павел напомнил, что Турция имеет подобный опыт с Россией в прошлом, когда во время операций в Сирии российские ВВС залетели в воздушное пространство Турции. Неоднократные нарушения воздушного пространства Турции в конечном итоге привели к поражению российского бомбардировщика Су-24 турецким истребителем F-16 в ноябре 2015 года.

"Россия очень быстро поймет, что совершила ошибку, что перешла допустимые границы. Но, к сожалению, она действительно балансирует на грани конфликта, но уступить злу просто невозможно", - сказал политик.

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

Из-за инцидента Эстония попросила консультации НАТО.

В свою очередь Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.

Автор: 

НАТО (10330) россия (97281) Павел Петр (154) истребитель (21)
Топ комментарии
+3
Президента Чехії Генерала Петра Павла помітили на відпочинку в Румунії. І коли президента країни фоткають не в Омані, а в Румунії, то ніяких питань до нього не виникає. До речі, і корупційних скандалів в його оточенні немає. Але це мабуть зірочки так склалися.
Так?
показать весь комментарий
20.09.2025 21:10 Ответить
+3
Одна доросла людина зі здоровим глуздом, це дорогого вартує в наш час.
показать весь комментарий
20.09.2025 21:11 Ответить
+2
Яйця, яйця сталеві потрібно мати!! З цим проблема. Але, гадаю, колись це станеться
показать весь комментарий
20.09.2025 21:08 Ответить
Естонія каже шо не могла збивати - в неї ні Петріота ні літаків а італійські льотчики - які підлетіли - забоялися
показать весь комментарий
20.09.2025 21:08 Ответить
Пусть наших курсантов на практику в небо поднимут они стесняться сбивать не будут.
показать весь комментарий
20.09.2025 21:11 Ответить
В Естонії немає власних літаків
показать весь комментарий
20.09.2025 21:17 Ответить
Тем лучше-я не я и корова не моя..
показать весь комментарий
20.09.2025 21:34 Ответить
Не збивали просто за відсутністю наказу.
показать весь комментарий
20.09.2025 21:11 Ответить
Так його і не буде - в НАТО вже сказали шо це якісь"ліві" льотчики - шо з них візьмеш - летять куди вздумається
показать весь комментарий
20.09.2025 21:18 Ответить
Щоб збити потрібні очевидно ворожі наміри порушника. Курс МіГів був не в Естонію, а в Балтійське море. Це карається викликом посла максимум.
показать весь комментарий
20.09.2025 21:26 Ответить
Трампон колись давно сказав, що Таллінн це лише передмістя підербурга. Так що нічого дивного. Вам розповім свою думку?!
Естонія розуміє, що НАТО за неї не вскоче. Самі вони не вивезуть. Наражати людей своїх на війну вони не хочуть. Тому вони і змушені мовчати. Єдине, що вони можуть - далі допомогати нам, що вони і роблять.
показать весь комментарий
20.09.2025 21:14 Ответить
Саме так.

Війська трампона не будуть захищати маленьку Естонію. І тим більше не захищатимуть маленьке москвороте близьке до параші містечно Нарва.
показать весь комментарий
20.09.2025 21:40 Ответить
20.09.2025 21:08 Ответить
Особисто я, не вважаю, що треба мати якісь особливі якості, щоб збити порушника кордону. Мені здається, європа й решта НАТи, просто ніяк не можуть наважитись перейти психологічну межу між достатком, спокоєм й стабільністю, які панували після ДСВ й розпаду совка, й **********, яка вимагає виходу з зони комфорту й кардинальних дій. Це щось на кшталт нас, часів кримської анексії.
показать весь комментарий
20.09.2025 21:19 Ответить
Естонія просто немає ППО, немає власних літаків, просто нема чим збивати.
показать весь комментарий
20.09.2025 21:21 Ответить
Турція теж не одразу збила. Спочатку зробили кілька зауважень + попередженя.
І тільки коли рашисти поклали (за звичаєм!) на попередженя, наступив час діяти.
показать весь комментарий
20.09.2025 21:09 Ответить
20.09.2025 21:10 Ответить
Навіть зірочки і ті генеральські🤭
показать весь комментарий
20.09.2025 21:13 Ответить
20.09.2025 21:11 Ответить
прийняти бій для бійця НАТО це бюрократична процедура, яка як правило закінчується соплежуйством. найкраще що могло б зробити НАТО це віддати свою зброю Україні.
показать весь комментарий
20.09.2025 21:12 Ответить
Зеленський з Сирським швиденько б знайшли для неї застосування!
Знову на Курщину чи Бєлгородщину можна було б відправити найкращі підрозділи ЗСУ з наказом "Стояти до останнього!"🤦‍♂️
Або десь влаштувати чергову "фортецю".
Тополя текст пісні вже має.
Змінить Бахмут на назву іншого населеного пункту і можна на гастролі.
показать весь комментарий
20.09.2025 21:19 Ответить
А цього, безумовно, не хотів би ніхто з нашого боку, ні з російського", - сказав чеський лідер. Джерело: https://censor.net/ua/n3575256

А якщо хотіли з вашого боку і збили б один раз як турки. Піда#и не бикували б так.
показать весь комментарий
20.09.2025 21:12 Ответить
Це лише балачки, я думаю рашистські літаки будуть залітати не один раз і все всім буде пофіг.
показать весь комментарий
20.09.2025 21:17 Ответить
дванадцять хвилин йорзали біля Таллінна. Відстань від Таллінна до Стокгольма Міг-31 долає за вісім хвилин, а до Осло за п'ятнадцять хвилин. Навіть "кинжала" не треба запускати, просто скинути на голову звичайну чугунієву гравітаційну бомбу.
показать весь комментарий
20.09.2025 21:18 Ответить
Хорошо чирикать из куста, когда над тобой самолёты не летают
показать весь комментарий
20.09.2025 21:19 Ответить
так збивай
показать весь комментарий
20.09.2025 21:27 Ответить
 
 