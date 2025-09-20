Нарушение самолетами РФ воздушного пространства НАТО – это повод для их сбивания, - Павел

Президент Чехии Петр Павел заявил, что нынешние провокации России и неоднократные нарушения ею воздушного пространства НАТО являются крайне безответственными с ее стороны. Павел считает, что в таких ситуациях можно сбивать российские самолеты.

Заявление Павела цитирует Echo24.cz. сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, нарушение воздушного пространства НАТО со стороны РФ могут иметь серьезные последствия, включая потенциальное сбивание российских самолетов.

"Я должен назвать это чрезвычайно безответственным поведением, поскольку нарушение воздушного пространства является поводом для активации оборонительных механизмов и, следовательно, сбивания такого самолета. А этого, безусловно, не хотел бы никто ни с нашей стороны, ни с российской", - сказал чешский лидер.

Павел напомнил, что Турция имеет подобный опыт с Россией в прошлом, когда во время операций в Сирии российские ВВС залетели в воздушное пространство Турции. Неоднократные нарушения воздушного пространства Турции в конечном итоге привели к поражению российского бомбардировщика Су-24 турецким истребителем F-16 в ноябре 2015 года.

"Россия очень быстро поймет, что совершила ошибку, что перешла допустимые границы. Но, к сожалению, она действительно балансирует на грани конфликта, но уступить злу просто невозможно", - сказал политик.

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

Из-за инцидента Эстония попросила консультации НАТО.

В свою очередь Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.

