Порушення літаками РФ повітряного простору НАТО – це привід для їх збиття, - Павел
Президент Чехії Петр Павел заявив, що нинішні провокації Росії та неодноразові порушення нею повітряного простору НАТО є вкрай безвідповідальними з її боку. Павел вважає, що в таких ситуаціях можна збивати російські літаки.
Заяву Павела цитує Echo24.cz. повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, порушення повітряного простору НАТО з боку РФ можуть мати серйозні наслідки, включаючи потенційне збиття російських літаків.
"Я мушу назвати це надзвичайно безвідповідальною поведінкою, оскільки порушення повітряного простору є приводом для активації оборонних механізмів і, отже, збиття такого літака. А цього, безумовно, не хотів би ніхто з нашого боку, ні з російського", - сказав чеський лідер.
Павел нагадав, що Туреччина має подібний досвід з Росією в минулому, коли під час операцій у Сирії російські ВПС залетіли в повітряний простір Туреччини. Неодноразові порушення повітряного простору Туреччини зрештою призвели до збиття російського бомбардувальника Су-24 турецьким винищувачем F-16 у листопаді 2015 року.
"Росія дуже швидко зрозуміє, що зробила помилку, що перейшла допустимі межі. Але, на жаль, вона дійсно балансує на межі конфлікту, але поступитися злу просто неможливо", - сказав політик.
Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.
Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.
Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.
Своєю черною Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Естонія розуміє, що НАТО за неї не вскоче. Самі вони не вивезуть. Наражати людей своїх на війну вони не хочуть. Тому вони і змушені мовчати. Єдине, що вони можуть - далі допомогати нам, що вони і роблять.
Війська трампона не будуть захищати маленьку Естонію. І тим більше не захищатимуть маленьке
москворотеблизьке до параші містечно Нарва.
І тільки коли рашисти поклали (за звичаєм!) на попередженя, наступив час діяти.
Так?
Певно, президент Чехії просто не отримує бойові та не може собі дозволити Ролекси за 40 000 доларів.
Чехи помнят советские танки на улицах Праги
У чехов есть хоккеист Яромир Ягр
Который носил номер 68
Как напоминание о преступлении СССР
А нам чекисты устроили ГОЛОДОМОР
А мы с ними до сих в обнимашки играем
В украинской власти сплошь и рядом - российская агентура...
Знову на Курщину чи Бєлгородщину можна було б відправити найкращі підрозділи ЗСУ з наказом "Стояти до останнього!"🤦♂️
Або десь влаштувати чергову "фортецю".
Тополя текст пісні вже має.
Змінить Бахмут на назву іншого населеного пункту і можна на гастролі.
А якщо хотіли з вашого боку і збили б один раз як турки. Піда#и не бикували б так.
****, ну кловани ще несмішніщі ніж 95 квартал.