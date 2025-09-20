Порушення літаками РФ повітряного простору НАТО – це привід для їх збиття, - Павел

УКР
Президент Чехії Петр Павел заявив, що нинішні провокації Росії та неодноразові порушення нею повітряного простору НАТО є вкрай безвідповідальними з її боку. Павел вважає, що в таких ситуаціях можна збивати російські літаки.

Заяву Павела цитує Echo24.cz. повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, порушення повітряного простору НАТО з боку РФ можуть мати серйозні наслідки, включаючи потенційне збиття російських літаків.

"Я мушу назвати це надзвичайно безвідповідальною поведінкою, оскільки порушення повітряного простору є приводом для активації оборонних механізмів і, отже, збиття такого літака. А цього, безумовно, не хотів би ніхто з нашого боку, ні з російського", - сказав чеський лідер.

Павел нагадав, що Туреччина має подібний досвід з Росією в минулому, коли під час операцій у Сирії російські ВПС залетіли в повітряний простір Туреччини. Неодноразові порушення повітряного простору Туреччини зрештою призвели до збиття російського бомбардувальника Су-24 турецьким винищувачем F-16 у листопаді 2015 року.

"Росія дуже швидко зрозуміє, що зробила помилку, що перейшла допустимі межі. Але, на жаль, вона дійсно балансує на межі конфлікту, але поступитися злу просто неможливо", - сказав політик.

Читайте також: Трамп про порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії: "Мені це не подобається"

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

Своєю черною Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.

Дивіться також: В Естонії показали траєкторію руху російських винищувачів над країною. МАПА

