Країни НАТО на початку наступного тижня проведуть консультації через порушення Росією повітряного простору Естонії, - ЗМІ

На початку наступного тижня країни НАТО зберуться на консультації через порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами.

За словами представника Альянсу, консультації проводитимуться на прохання Естонії відповідно до четвертої статті Північноатлантичного договору.

У статті йдеться, що "сторони завжди консультуватимуться одна з одною в разі, якщо, на думку будь-якої з них, територіальна цілісність, політична незалежність чи безпека будь-якої з договірних сторін опиняться під загрозою".

Наразі точна дата засідання країн НАТО невідома.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтвердив у соціальній мережі X, що уряд ухвалив рішення розпочати консультації між союзниками після того, як російські літаки вчергове порушили повітряний простір.

Раніше повідомлялося, що Естонія попросила консультації НАТО через порушення повітряного простору винищувачами Росії в п'ятницю, 19 вересня.

Вторгнення літаків РФ у повітряний простір Естонії

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Своєю черною Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.

