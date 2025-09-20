УКР
Країни НАТО на початку наступного тижня проведуть консультації через порушення Росією повітряного простору Естонії, - ЗМІ

НАТО

На початку наступного тижня країни НАТО зберуться на консультації через порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами.

Про це повідомляє агентство dpa, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

За словами представника Альянсу, консультації проводитимуться на прохання Естонії відповідно до четвертої статті Північноатлантичного договору.

У статті йдеться, що "сторони завжди консультуватимуться одна з одною в разі, якщо, на думку будь-якої з них, територіальна цілісність, політична незалежність чи безпека будь-якої з договірних сторін опиняться під загрозою".

Наразі точна дата засідання країн НАТО невідома.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтвердив у соціальній мережі X, що уряд ухвалив рішення розпочати консультації між союзниками після того, як російські літаки вчергове порушили повітряний простір.

Раніше повідомлялося, що Естонія попросила консультації НАТО через порушення повітряного простору винищувачами Росії в п'ятницю, 19 вересня.

Дивіться також: В Естонії показали траєкторію руху російських винищувачів над країною. МАПА

Вторгнення літаків РФ у повітряний простір Естонії 

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

Своєю черною Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.

Читайте також: Порушення літаками РФ повітряного простору НАТО – це привід для їх збиття, - Павел

Локомотив Великої Війни
Хід набирає швидко й неухильно
Кацап з китайцем топку кочегарять
Тиск агресивнео піднімаючи постійно

Історію ніколи світ не вчив
З минулого повторюються сцени
І знов бесчестя із війною обирають
Новітні "даладьє" та "чемберлени"
20.09.2025 22:57 Відповісти
20.09.2025 22:57 Відповісти
І влуплять по місцях запуску а потім по місцях прийняття рішень.
...
20.09.2025 22:59 Відповісти
20.09.2025 22:59 Відповісти
Оперативно блт...

На місці балтів я б замислився.

Бо за тиждень кацапи вже візьмуть Таллін, Ригу та Вільнюс, а НАТА тільки почне консультації.
20.09.2025 23:00 Відповісти
20.09.2025 23:00 Відповісти
А куди балтам діватись? У них виходу немає, крім гарантій від НАТО.
20.09.2025 23:04 Відповісти
20.09.2025 23:04 Відповісти
Вже зараз мобілізуватися, проводити навчання та формувати тероборону/партизанів.

Інакше вони повторять наш досвід зразка 2022 року. Тільки різниця у територіях зовсім не на їх користь.
20.09.2025 23:12 Відповісти
20.09.2025 23:12 Відповісти
проведуть консультації, ви ще стурбованність оголосіть
20.09.2025 23:01 Відповісти
20.09.2025 23:01 Відповісти
Вони не стурбоватимуть, а мастурбуватимуть
20.09.2025 23:05 Відповісти
20.09.2025 23:05 Відповісти
Консультації - найпотужніший захист від кацапської агресії. Цей світ таки збожеволів.
20.09.2025 23:01 Відповісти
20.09.2025 23:01 Відповісти
Сильно!
20.09.2025 23:03 Відповісти
20.09.2025 23:03 Відповісти
у який момент НАТО (Туреччину не враховуємо) почне збивати та стріляти по кацапам?
20.09.2025 23:04 Відповісти
20.09.2025 23:04 Відповісти
Не прошло и пол года...
20.09.2025 23:09 Відповісти
20.09.2025 23:09 Відповісти
 
 