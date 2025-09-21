УКР
Літаки НАТО піднімалися в небо через російський літак-розвідник над Балтійським морем

літак рф

У неділю, 21 вересня, два німецькі винищувачі Eurofighter були підняті в повітря через російський військовий розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем.

Про це повідомляє "ЄП" з посиланням на DPA, інформує Цензор.НЕТ.

У Військово-повітряних силах Німеччини розповіли, що в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем зафіксували літак, який не реагував на прохання вийти на контакт.

У відповідь в небо піднялися два німецькі винищувачі Eurofighte. Вони вилетіли з авіабази Росток-Лааге в Німеччині.

У ВПС Німеччини додали, що літаком-порушником виявився російський літак-розвідник Іл-20М.

Зазначається, що ситуація в регіоні Балтійського моря останнім часом стала ще більш напруженою через порушення Росією повітряного простору.

Читайте також: Країни НАТО на початку наступного тижня проведуть консультації через порушення Росією повітряного простору Естонії, - ЗМІ

+5
Пішов звідси.
Розбудить, коли почнуть збивати.
показати весь коментар
21.09.2025 16:36 Відповісти
+3
Це буде дуже нескоро. Тому,хороших снів.
показати весь коментар
21.09.2025 16:41 Відповісти
+2
Треба збити один раз, й вони відразу заспокояться.
показати весь коментар
21.09.2025 16:36 Відповісти
