Літаки НАТО піднімалися в небо через російський літак-розвідник над Балтійським морем

У неділю, 21 вересня, два німецькі винищувачі Eurofighter були підняті в повітря через російський військовий розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем.

Про це повідомляє "ЄП" з посиланням на DPA, інформує Цензор.НЕТ.

У Військово-повітряних силах Німеччини розповіли, що в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем зафіксували літак, який не реагував на прохання вийти на контакт.

У відповідь в небо піднялися два німецькі винищувачі Eurofighte. Вони вилетіли з авіабази Росток-Лааге в Німеччині.

У ВПС Німеччини додали, що літаком-порушником виявився російський літак-розвідник Іл-20М.

Зазначається, що ситуація в регіоні Балтійського моря останнім часом стала ще більш напруженою через порушення Росією повітряного простору.

