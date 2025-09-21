Літаки НАТО піднімалися в небо через російський літак-розвідник над Балтійським морем
У неділю, 21 вересня, два німецькі винищувачі Eurofighter були підняті в повітря через російський військовий розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем.
Про це повідомляє "ЄП" з посиланням на DPA, інформує Цензор.НЕТ.
У Військово-повітряних силах Німеччини розповіли, що в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем зафіксували літак, який не реагував на прохання вийти на контакт.
У відповідь в небо піднялися два німецькі винищувачі Eurofighte. Вони вилетіли з авіабази Росток-Лааге в Німеччині.
У ВПС Німеччини додали, що літаком-порушником виявився російський літак-розвідник Іл-20М.
Зазначається, що ситуація в регіоні Балтійського моря останнім часом стала ще більш напруженою через порушення Росією повітряного простору.
Розбудить, коли почнуть збивати.
А якщо звертаєшся до всього панства на цьому форумі, то: "Розбудіть, коли..."
Нема що робити Україні в цій імпотентній конторі !!!