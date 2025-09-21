РУС
Нарушение полетов самолетов рф
Самолеты НАТО поднимались в небо из-за российского самолета-разведчика над Балтийским морем

В воскресенье, 21 сентября, два немецких истребителя Eurofighter были подняты в воздух из-за российского военного разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем.

Об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на DPA, информирует Цензор.НЕТ.

В Военно-воздушных силах Германии рассказали, что в международном воздушном пространстве над Балтийским морем зафиксировали самолет, который не реагировал на просьбу выйти на контакт.

В ответ в небо поднялись два немецких истребителя Eurofighte. Они вылетели с авиабазы Росток-Лааге в Германии.

В ВВС Германии добавили, что самолетом-нарушителем оказался российский самолет-разведчик Ил-20М.

Отмечается, что ситуация в регионе Балтийского моря в последнее время стала еще более напряженной из-за нарушения Россией воздушного пространства.

Страны НАТО в начале следующей недели проведут консультации из-за нарушения Россией воздушного пространства Эстонии, - СМИ

россия (97292) самолет (3686) Балтийское море (12)
+5
Пішов звідси.
Розбудить, коли почнуть збивати.
показать весь комментарий
21.09.2025 16:36 Ответить
Це буде дуже нескоро. Тому,хороших снів.
показать весь комментарий
21.09.2025 16:41 Ответить
І хто ж тебе розбудить?
А якщо звертаєшся до всього панства на цьому форумі, то: "Розбудіть, коли..."
показать весь комментарий
21.09.2025 16:52 Ответить
Треба збити один раз, й вони відразу заспокояться.
показать весь комментарий
21.09.2025 16:36 Ответить
а раптом путін нападе ?
показать весь комментарий
21.09.2025 16:37 Ответить
У кацапів це все ще попереду.
показать весь комментарий
21.09.2025 16:39 Ответить
Кацапи продовжують залякувати Європу. Як тільки зібють хоч один їх літак - підіжмуть хвіст і будуть скаржитися в ООН на агресивність блоку НАТО.
показать весь комментарий
21.09.2025 16:38 Ответить
Якщо він нічого не порушив, то як його збити? Треба щоб він залетів в Естонію або ще куди.
показать весь комментарий
21.09.2025 16:44 Ответить
Якби нічого не поруший, то про це і не писали.
показать весь комментарий
21.09.2025 16:45 Ответить
Так транспондери були вимкнені..
показать весь комментарий
21.09.2025 17:28 Ответить
Порушення: літак не реагував на прохання вийти на контакт.
показать весь комментарий
21.09.2025 16:55 Ответить
вони б ще на кукурузнику залетіли
показать весь комментарий
21.09.2025 17:03 Ответить
навіщо піднімати літаки і палити керосін? він і сам полетить на свій аеродром
показать весь комментарий
21.09.2025 17:06 Ответить
Поясніть будь ласка, навіщо проситись Україні, з її славними ЗСУ, в це посміховисько під назвою НАТО !? Щоб потім також висловлювати стурбованість, та не мати права дати кацапам звіздюлей !?
Нема що робити Україні в цій імпотентній конторі !!!
показать весь комментарий
21.09.2025 17:08 Ответить
рятувати НАТУ
показать весь комментарий
21.09.2025 17:09 Ответить
То ще НАТО проситись буде..у нас взагалі дроноводи афігенні, артилерія, пілоти, снайпери, піхота - в нас всі офігенні. Молюся за кожного.
показать весь комментарий
21.09.2025 17:31 Ответить
Щоб узгоджувати збиття кожного кацапського дрона за круглим столом, а потім ще вето Орбана перебороти, а потім стурбованість висловлювати.
показать весь комментарий
21.09.2025 17:50 Ответить
США допоможуть захистити Польщу, якщо рф продовжить ескалацію, - Трамп
показать весь комментарий
21.09.2025 17:17 Ответить
економіку ж піднімають ))
показать весь комментарий
21.09.2025 17:33 Ответить
Він не пам'ятає на вечер, що зранку казав. Слова Трампа нічого не варті.
показать весь комментарий
21.09.2025 17:51 Ответить
 
 