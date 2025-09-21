Самолеты НАТО поднимались в небо из-за российского самолета-разведчика над Балтийским морем
В воскресенье, 21 сентября, два немецких истребителя Eurofighter были подняты в воздух из-за российского военного разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем.
Об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на DPA, информирует Цензор.НЕТ.
В Военно-воздушных силах Германии рассказали, что в международном воздушном пространстве над Балтийским морем зафиксировали самолет, который не реагировал на просьбу выйти на контакт.
В ответ в небо поднялись два немецких истребителя Eurofighte. Они вылетели с авиабазы Росток-Лааге в Германии.
В ВВС Германии добавили, что самолетом-нарушителем оказался российский самолет-разведчик Ил-20М.
Отмечается, что ситуация в регионе Балтийского моря в последнее время стала еще более напряженной из-за нарушения Россией воздушного пространства.
Розбудить, коли почнуть збивати.
А якщо звертаєшся до всього панства на цьому форумі, то: "Розбудіть, коли..."
Нема що робити Україні в цій імпотентній конторі !!!