Самолеты НАТО поднимались в небо из-за российского самолета-разведчика над Балтийским морем

В воскресенье, 21 сентября, два немецких истребителя Eurofighter были подняты в воздух из-за российского военного разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем.

Об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на DPA, информирует Цензор.НЕТ.

В Военно-воздушных силах Германии рассказали, что в международном воздушном пространстве над Балтийским морем зафиксировали самолет, который не реагировал на просьбу выйти на контакт.

В ответ в небо поднялись два немецких истребителя Eurofighte. Они вылетели с авиабазы Росток-Лааге в Германии.

В ВВС Германии добавили, что самолетом-нарушителем оказался российский самолет-разведчик Ил-20М.

Отмечается, что ситуация в регионе Балтийского моря в последнее время стала еще более напряженной из-за нарушения Россией воздушного пространства.

