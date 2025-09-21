Оппозиция Эстонии призвала закрыть границу после нарушения воздушного пространства российскими самолетами

Председатель оппозиционной партии Эстонии Isamaa ("Отечество") Урмас Рейнсалу заявил, что нарушение эстонского воздушного пространства российскими истребителями показывает, почему необходимо закрыть восточную границу Эстонии.

Об этом он сказал в интервью ERR, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что на растущие провокационные действия России уместно реагировать закрытием восточной границы. Ситуация с безопасностью явно становится все более напряженной, в том числе на восточной границе, и я считаю, что это является адекватной реакцией на поведение России", - сказал политик.

Также Рейнсалу заявил, что Эстонии нужно рассмотреть, какие варианты есть и какие инструменты можно использовать, чтобы выразить свое осуждение и ответить на действия России.

Он также добавил, что закрытие границы потребует консультаций с южными соседями Эстонии, чтобы реализовать этот шаг вместе.

Вторжение самолетов РФ в воздушное пространство Эстонии

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

Из-за инцидента Эстония попросила консультации НАТО.

В свою очередь Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.

