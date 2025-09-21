УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8440 відвідувачів онлайн
Новини Літак РФ порушив повітряний простір Естонії Засідання Радбезу ООН
649 26

Україна хоче виступити на засіданні Радбезу ООН, яке скликає Естонія, - Сибіга

сибіга

Україна звернулась до Південної Кореї, яка головує в Раді безпеки ООН, з проханням виступити на засіданні, яке скликає Естонія через порушення повітряного простору російськими літаками.

Про це в соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Вперше за 34 роки Естонія звернулася з проханням про скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН. Це демонструє безпрецедентний масштаб загроз, які агресивна Росія становить для стабільності Європи",- заявив Сибіга.

Міністр додав, що Україна "звернулася до головуючої Республіки Корея із запитом взяти участь у засіданні та представити нашу позицію".

"Ми підтримуємо дружню Естонію у заклику до рішучої та об'єднаної відповіді на триваючу дестабілізацію Росією міжнародного миру та безпеки",- наголосив глава МЗС.

Раніше повідомлялося, що Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання в понеділок, 22 вересня, щодо порушення Росією повітряного простору Естонії.

Читайте також: Міністр оборони Естонії Певкур: Була готовність застосувати силу проти російських винищувачів

Вторгнення літаків РФ у повітряний простір Естонії

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

Своєю черною Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.

Читайте також: 22 вересня Радбез ООН обговорить порушення Росією повітряного простору Естонії

Автор: 

Естонія (1731) Радбез ООН (894) Сибіга Андрій (656)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
показати весь коментар
21.09.2025 19:24 Відповісти
+4
Від України буде Єрмак?
показати весь коментар
21.09.2025 19:13 Відповісти
+4
Що знову Боневтік буде кричати на весь світ, що стріляли у шефіра, а сьогодні вже почали ображати міндічів, не дають йому какати на золотому унітазі і красти з дронів ЗСУ?
показати весь коментар
21.09.2025 19:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Від України буде Єрмак?
показати весь коментар
21.09.2025 19:13 Відповісти
Якщо міндіч із шурмою виділять кошти і погодять тези для виступу, щоб не забули про шиферів-недострєльонних, щось і для ООН розказати!!
показати весь коментар
21.09.2025 19:33 Відповісти
А хто з двох найпотужніших менеджерів ( Буратіно чи Козир) у новій структурі влади Києва на Банковій й під назвою МінДіч буде присутнім на тій конференції?
А яка зі спецслужб України забезпечить їм захист від сорому з плівками від МІН ДІЧ?
показати весь коментар
21.09.2025 19:34 Відповісти
Що знову Боневтік буде кричати на весь світ, що стріляли у шефіра, а сьогодні вже почали ображати міндічів, не дають йому какати на золотому унітазі і красти з дронів ЗСУ?
показати весь коментар
21.09.2025 19:14 Відповісти
Україна запропонує послуги по збиттю літаків
показати весь коментар
21.09.2025 19:21 Відповісти
рука не здригнеться
показати весь коментар
21.09.2025 19:22 Відповісти
показати весь коментар
21.09.2025 19:24 Відповісти
тварюки..
показати весь коментар
21.09.2025 19:25 Відповісти
Я вважаю тварюками тих,хто привів їх до влади.На них вся вина в об*ємі 100%
показати весь коментар
21.09.2025 19:27 Відповісти
А, нуну. Серед друзів своїх пошукайте. Ноунейм.
показати весь коментар
21.09.2025 20:13 Відповісти
Багато серед знайомих і я не приховую своє ставлення до них
показати весь коментар
21.09.2025 20:20 Відповісти
Але ім'я))) тут гадите, аж бігом.
показати весь коментар
21.09.2025 20:24 Відповісти
Я через гугл тут,нік якось написало частково з мила.Відношення до нього не маю
показати весь коментар
21.09.2025 20:31 Відповісти
Головне, щоб оце мордою там не торгувало..
показати весь коментар
21.09.2025 19:24 Відповісти
Зустрічається Зеленський з Трампом і питає
Дональде, як тобі вдалося зібрати таку потужну команду ?
Трамп каже : головне щоб поруч були розумні люди. Кличе віце-президента Джей ДІ Венса - Джей Ді, у твоєї матері є дитина, але це не твій брат і не твоя сестра, хто це ?
Це я , відповідає Венс
Зеленський киває головою- справді розумний хлопець.
Повертається в Україну і одразу кличе Єрмака.
Андрію, скажи мені, у твоєї матері є дитина , але це не твій брат і не твоя сестра, хто це ?
Це складне питання, потрібно подумати, відповідає Єрмак.
Ввечері він приходить додому і питає в дружини:
- Слухай, у твоєї матері є дитина, але це не твоя сестра чи брат, хто це ?
- Так це ж Я, каже вона !
На наступний день Єрмак приходить до президента і каже з усмішкою
-Пане президент, я знайшов правильну відповідь - це моя дружина !
Зеленський вистрибує зі столу і кричить-
Та ні, дурню ! Це Джей Ді Венс !
показати весь коментар
21.09.2025 19:30 Відповісти
показати весь коментар
21.09.2025 19:34 Відповісти
Умеров пошлють щоб віли і маєтки свої відвідав непогано ж помародерив
показати весь коментар
21.09.2025 19:40 Відповісти
учора до гугл зробила текат-запит Українською - вілли УмЕрова ...Й така величезна кількість сайтів й видань рашки надала усі фото від ЦПК . Коли замінила Е на Є у прізвищі - дали сайти українські українською. зараз спробую англійською ))
показати весь коментар
21.09.2025 19:47 Відповісти
https://www.yahoo.com/news/articles/umerov-denies-owning-property-us-130322241.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuYmluZy5jb20v&guce_referrer_sig=AQAAABJokrP7MaTlXqyOUimr694gkTpO98RzaSjyc315Gf5ldC_SKl1M_qSCADnJven0Os9NNZQg8M6l5Ow4jG4MgKJA4TiP8KoHJAvjz1waPwFts0pyIzN_D6IqBqLoorlKdaSMKnaGffLPwiVWn1DfnNscAx0P6ZQSA509lriSd4Vi
показати весь коментар
21.09.2025 19:51 Відповісти
переклад з американського сайту yahooo.com
Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умеров та його родина не володіють і «ніколи не володіли жодною нерухомістю» в США, повідомила його прес-служба Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Україна (RFE/RL) 19 вересня.
показати весь коментар
21.09.2025 19:55 Відповісти
розшук чату

Стаття у Kyiv Independent повідомляє, що пресслужба Умерова РНБО заявила: він та його сім'я не володіють і ніколи не володіли нерухомістю у США.

Згідно з цим же повідомленням, спростування подається у відповідь на розслідування Центру протидії корупції (AntAC), яке стверджувало, що знайдено 8 об'єктів нерухомості, пов'язаних із сім'єю Умерова.

Також є джерело Mezha.net/Bukvy, в якому викладено схожу інформацію: сім'я Умерова спростовує ці твердження, запевняючи, що жодної нерухомості (апартаментів, вілл) у США не мають, окрім одного орендованого апартаменту, що зазначено в декларації.
показати весь коментар
21.09.2025 20:03 Відповісти
Виступати вони майстри,а ще буратінка з текстом від дімилітвіна.
Та,результату ноль від їх виступів.
показати весь коментар
21.09.2025 19:46 Відповісти
Ішака! Ішака випускайте на трибуну. Воно "розкаже", чого воно хоче.
показати весь коментар
21.09.2025 19:55 Відповісти
ООН гнила контора, а виступи у неї, як казав пророк "глас вопіющого в пустелі"
показати весь коментар
21.09.2025 20:03 Відповісти
 
 