Україна хоче виступити на засіданні Радбезу ООН, яке скликає Естонія, - Сибіга
Україна звернулась до Південної Кореї, яка головує в Раді безпеки ООН, з проханням виступити на засіданні, яке скликає Естонія через порушення повітряного простору російськими літаками.
Про це в соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.
"Вперше за 34 роки Естонія звернулася з проханням про скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН. Це демонструє безпрецедентний масштаб загроз, які агресивна Росія становить для стабільності Європи",- заявив Сибіга.
Міністр додав, що Україна "звернулася до головуючої Республіки Корея із запитом взяти участь у засіданні та представити нашу позицію".
"Ми підтримуємо дружню Естонію у заклику до рішучої та об'єднаної відповіді на триваючу дестабілізацію Росією міжнародного миру та безпеки",- наголосив глава МЗС.
Раніше повідомлялося, що Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання в понеділок, 22 вересня, щодо порушення Росією повітряного простору Естонії.
Вторгнення літаків РФ у повітряний простір Естонії
Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.
Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.
Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.
Своєю черною Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.
