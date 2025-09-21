УКР
Літак РФ порушив повітряний простір Естонії
22 вересня Радбез ООН обговорить порушення Росією повітряного простору Естонії

радбез ООН збереться щодо Естонії

Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання в понеділок, 22 вересня, щодо порушення Росією повітряного простору Естонії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ERR із посиланням на Міністерство закордонних справ Естонії.

Зазначається, що це вперше за 34 роки членства Естонії в ООН, коли країна запросила скликання екстреного засідання Радбезу.

"Нахабним порушенням нашого повітряного простору Росія підриває принципи, які є важливими для безпеки всіх членів ООН, і тому важливо, щоб постійний член Ради Безпеки ООН обговорив такі порушення в цьому ж органі", - зазначив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Він наголосив, що порушення повітряного простору Естонії є частиною ширших дій Росії, які мають на меті випробувати рішучість Європи та НАТО.

"Порушенню повітряного простору Естонії передувало лише за кілька днів до цього вторгнення 19 російських безпілотників у повітряний простір Польщі та перебування одного російського ударного дрона в повітряному просторі Румунії протягом однієї години. Усі ці інциденти є частиною ширшої схеми, в межах якої Росія ескалює регіональну та глобальну напругу, і такі дії Росії вимагають міжнародної реакції", – додав Цахкна.

Глава МЗС Естонії наголосив, що поведінка Росії не відповідає її зобов’язанням як постійного члена Ради Безпеки і була б неприйнятною для будь-якої іншої держави-члена ООН.

Вторгнення літаків РФ у повітряний простір Естонії

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

Своєю черною Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.

Естонія (1725) Радбез ООН (894) Цахкна Маргус (90) винищувач (24)
