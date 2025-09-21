РУС
22 сентября Совбез ООН обсудит нарушение Россией воздушного пространства Эстонии.

Совет Безопасности ООН соберется по поводу Эстонии

Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание в понедельник, 22 сентября, по поводу нарушения Россией воздушного пространства Эстонии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ERR со ссылкой на Министерство иностранных дел Эстонии.

Отмечается, что это впервые за 34 года членства Эстонии в ООН, когда страна запросила созыв экстренного заседания Совбеза.

"Наглым нарушением нашего воздушного пространства Россия подрывает принципы, которые являются важными для безопасности всех членов ООН, и поэтому важно, чтобы постоянный член Совета Безопасности ООН обсудил такие нарушения в этом же органе", - отметил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Он подчеркнул, что нарушение воздушного пространства Эстонии является частью более широких действий России, которые имеют целью испытать решимость Европы и НАТО.

"Нарушению воздушного пространства Эстонии предшествовало всего за несколько дней до этого вторжение 19 российских беспилотников в воздушное пространство Польши и пребывание одного российского ударного дрона в воздушном пространстве Румынии в течение одного часа. Все эти инциденты являются частью более широкой схемы, в рамках которой Россия эскалирует региональную и глобальную напряженность, и такие действия России требуют международной реакции", - добавил Цахкна.

Глава МИД Эстонии подчеркнул, что поведение России не соответствует ее обязательствам как постоянного члена Совета Безопасности и было бы неприемлемым для любого другого государства-члена ООН.

Вторжение самолетов РФ в воздушное пространство Эстонии

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

Из-за инцидента Эстония попросила консультации НАТО.

В свою очередь Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.

