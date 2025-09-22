РУС
НАТО обсудит российское нарушение воздушного пространства Эстонии

НАТО созывает экстренное заседание из-за нарушения Россией воздушного пространства Эстонии

23 сентября в Брюсселе состоится заседание Североатлантического совета на уровне послов, где обсудят вопрос недавнего нарушения российскими боевыми самолетами воздушного пространства Эстонии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"Мы можем подтвердить, что заседание Североатлантического совета состоится завтра, 23 сентября 2025 года", - сообщил чиновник.

Он добавил, что заседание будет пройдет в режиме физической встречи на уровне послов.

Темой заседания будет нарушение Россией воздушного пространства страны-члена НАТО, Эстонии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Литва вызвала дипломата РФ из-за нарушения воздушного пространства Эстонии

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

Из-за инцидента Эстония попросила консультации НАТО.

В свою очередь Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.

22.09.2025 12:10 Ответить
Поки Україна тримається, в них є час підготуватися, до самостійної війни з росією, якщо вони не планують забезпечувати перемогу України усіма силами, через неадекватні електоральні настрої в деяких країнах НАТО. Бо якщо Україну захопить вісь зла, то відправлятиме воювати проти НАТО українців, поки вони не закінчаться. Нехай політики ЄС це пояснять своїм виборцям максимально доступно. Що їм тоді торба і з росією домовитися не вийде у них, нехай не створюють собі ілюзій.
22.09.2025 12:12 Ответить
обговорюйте, це ви вмієте ...
22.09.2025 12:16 Ответить
 
 