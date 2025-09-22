НАТО обсудит российское нарушение воздушного пространства Эстонии

23 сентября в Брюсселе состоится заседание Североатлантического совета на уровне послов, где обсудят вопрос недавнего нарушения российскими боевыми самолетами воздушного пространства Эстонии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"Мы можем подтвердить, что заседание Североатлантического совета состоится завтра, 23 сентября 2025 года", - сообщил чиновник.

Он добавил, что заседание будет пройдет в режиме физической встречи на уровне послов.

Темой заседания будет нарушение Россией воздушного пространства страны-члена НАТО, Эстонии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Литва вызвала дипломата РФ из-за нарушения воздушного пространства Эстонии

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

Из-за инцидента Эстония попросила консультации НАТО.

В свою очередь Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.