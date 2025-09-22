РУС
Самолет рф нарушил воздушнок пространство НАТО
835

Песков о нарушении воздушного пространства Эстонии: "Российские пилоты всегда действовали в соответствии с международным правом"

пєсков

Представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что российские пилоты всегда действовали в соответствии с международным правом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Эстония сообщила, что российские истребители МиГ-31 без разрешения вошли в ее воздушное пространство. В ответ Москва заявила, что Таллинн пытается нагнетать атмосферу конфронтации и не предоставил доказательств нарушения.

Что предшествовало?

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

Из-за инцидента Эстония попросила консультации НАТО.

В свою очередь Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.

Автор: 

Песков Дмитрий (2002) Эстония (1536)
Топ комментарии
+8
Турецькі пілоти Ф 16 не дадуть збрехати.
22.09.2025 14:01 Ответить
+7
Турки дійсно діяли в рамках міжнародного права
22.09.2025 14:04 Ответить
+2
На болотах відверто глузують з безхребетного НАТО.
22.09.2025 14:03 Ответить
Турецькі пілоти Ф 16 не дадуть збрехати.
22.09.2025 14:01 Ответить
Турки дійсно діяли в рамках міжнародного права
22.09.2025 14:04 Ответить
І просили у путлєра пробачення за цей прикрий інцедент теж згідно з міжнародним правом.
22.09.2025 14:07 Ответить
Це пуйло образилось і ввів санкції на турецькі овочі і фрукти, ніхто не вибачився, не треба кіздіти.
22.09.2025 14:08 Ответить
Ердоган особисто просив пробачення, і путлєр люб"язно прийняв вибачення. Погугли. Я вчора уже викладав посилання. І після цього не забудь перепросити у мене за твоє бидляче хамство.є
22.09.2025 14:14 Ответить
...російським пілотам, так як і всій параші, чхати на міжнародне право. Вони просто виконують накази.
22.09.2025 14:09 Ответить
На болотах відверто глузують з безхребетного НАТО.
22.09.2025 14:03 Ответить
Хребет НАТО - це США.
То чи дає собі звіт Трамп, що з нього глузують?
22.09.2025 14:08 Ответить
Судя по тому,что в структурах ГОСДЕПА США
Царит атмосфера страха перед Трампом
Не все так однозначно
Как может показаться...
22.09.2025 14:15 Ответить
На кацапських літаках встановлено навігацію виробництва Сисранського вентиляторного заводу. На ній вони і до Вашингтона випадково залетять. Тому не беріть до серця - нехай літають.
22.09.2025 14:05 Ответить
выключенные транспондеры и игнорирование запросов диспечера тоже в рамках международного права
22.09.2025 14:06 Ответить
Вот поэтому ИЗРАИЛЬ и не спрашивает ни у кого
Можно ли ему нанести удар по лидерам ХАМАСА
Которые сидят в Катаре?
А у нас кацапы полстраны разнесли к ****
А мы спрашиваем у союзников?
А не могли ли бы вы дать разрешение?
А будьте так любезны позволить нам!!!
А не пора ли СТАНОВИТЬСЯ ИЗРАИЛЕМ?
И мочить всех врагов - не спрашивая ни у кого разрешения !!!!!
22.09.2025 14:06 Ответить
Було б чим...
22.09.2025 14:08 Ответить
Говорят -РОЗОВЫЕ ФЛАМИНГО
Размножаются минимум до 15 в месяц !!!!!
Модно было бы Москву из КРАСНОЙ уже
Превратить в РОЗОВУЮ!!!!
22.09.2025 14:11 Ответить
У кацапів є альтернативне «міжнародне право», тому час діяти згідно Статуту НАТО.
22.09.2025 14:11 Ответить
Брехлива унітазна щітка
22.09.2025 14:12 Ответить
Піськов попісяв на НАТО....а що не можна?
22.09.2025 14:14 Ответить
Ви б так над Дніпром пролетіли повийобу..лися по "міжнародному праву",вже-б догоряли в бурянах,а так нато ви можете пресувати воно ж-безхребетне..
22.09.2025 14:19 Ответить
 
 