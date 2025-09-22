Песков о нарушении воздушного пространства Эстонии: "Российские пилоты всегда действовали в соответствии с международным правом"

Представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что российские пилоты всегда действовали в соответствии с международным правом.

Эстония сообщила, что российские истребители МиГ-31 без разрешения вошли в ее воздушное пространство. В ответ Москва заявила, что Таллинн пытается нагнетать атмосферу конфронтации и не предоставил доказательств нарушения.

Что предшествовало?

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

Из-за инцидента Эстония попросила консультации НАТО.

В свою очередь Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.

