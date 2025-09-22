РУС
Путин сегодня сделает ряд важных заявлений, - Песков

Путин о встрече на Аляске

Сегодня, 22 сентября 2025 года, российский диктатор Владимир Путин планирует провести оперативное совещание с членами российского Совбеза.

Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, после совещания Путин сделает ряд важных заявлений.

Больше информации относительно тем запланированных заявлений Путина на данный момент нет.

Ранее Песков отмечал, что РФ сохраняет заинтересованность в урегулировании войны в Украине "политико-дипломатическими усилиями".

Песков Дмитрий (2002) путин владимир (32217)
+15
Що в прямому ефірі ковтне ціаніду? Чи повіситься?
22.09.2025 12:59
Знов про половців та пєчєнєгів буде промову штовхати.
22.09.2025 13:01
Я устал, я ухожу ?
22.09.2025 13:01
22.09.2025 12:59
Візьме перший склад Херсону)
22.09.2025 13:00
Покаже в прямому ефірі як правильно користуватись "новичком"?
22.09.2025 13:00
22.09.2025 13:08
я устал, я мухожук
22.09.2025 13:10
Та х*й там, він на таке ніколи не піде, бо на ньому стільки кровіщі, що його ж свої в неї його і втоплять.
22.09.2025 13:46
Про агресивну поведінку НАТО, який своїми дронами і літаками порушую повітряний простір рф!
22.09.2025 14:04
Так, бо на його думку куда ступив чобіт долетів рузьке дрон - то і є раZZія
22.09.2025 14:12
В перекладі зі офіційної свинособачої: "сьогодні старий *********** знову буде чвякати-*******, багато ******* і лякати їжаків голою сракою"
22.09.2025 13:03
Для чого йому радбез - все вирішує вбивця - для блізіру
22.09.2025 13:05
Устал .ухожу ?
22.09.2025 13:05
Не заглядайте до рота пітуна. Все що звідти вилітає - це щоб справити враження на трампа, налякати європейців та підбадьорити немитих росіян.

Цілі путіна не змінились - він вимагає капітуляцію. Все інше вже не цікаве.
22.09.2025 13:08
на 150 років )(уйло..тисячолітній райх
22.09.2025 13:09
розповість як його ледве не вбив мотоцикл ?
22.09.2025 13:09
Пєсков назвав путіна російським диктатором?
22.09.2025 13:09
Низку важливих заяв Пуйло може зробити прямо в свої секретні валізи з біоматеріалом.
22.09.2025 13:10
То вызерунки, а на основании цих визерункив, Писков как главный толкователь , сделал свои выводы!
22.09.2025 13:15
Якось похєр. Я потім в фотожабах подивлюся шо воно нарозказувало.
22.09.2025 13:17
Кремлівське х-ло відкриє новий сезон м'ясозаготівель Мобілізація орків буде тотальною від 12 до 90 років
22.09.2025 13:21
І що воно ще там придумало на нашу голову? Чи це піськов усього лиш ціну набиває, щоб переглядів і коментів більше було, бо самому лінь писати?
22.09.2025 13:22
Оголосить сво на території Прібалтійскаво ваєннаво окруґа.
22.09.2025 13:24
***** оголосить мобілізацію , бо на найманців грошей вже немає .
22.09.2025 13:25
Ага! Через несколько минут вас посетит Фантомас!)))
22.09.2025 13:49
Так за мобілізацію платити нічого не треба .. Цимбалюк вчора про це говорив .
22.09.2025 13:49
"Йоршик", тільки давай без "погроз"🤗😂🤣🤣🤣
22.09.2025 14:09
 
 