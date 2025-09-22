Путин сегодня сделает ряд важных заявлений, - Песков

Сегодня, 22 сентября 2025 года, российский диктатор Владимир Путин планирует провести оперативное совещание с членами российского Совбеза.

Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, после совещания Путин сделает ряд важных заявлений.

Больше информации относительно тем запланированных заявлений Путина на данный момент нет.

Ранее Песков отмечал, что РФ сохраняет заинтересованность в урегулировании войны в Украине "политико-дипломатическими усилиями".