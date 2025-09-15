Кремль: РФ сохраняет заинтересованность в урегулировании войны в Украине "политико-дипломатическими усилиями"

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что на фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа Москва хочет урегулировать войну против Украины "политико-дипломатическими усилиями".

Его цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

В Кремле заявили, что "слышали заявления" Дональда Трампа о том, что его терпение в отношении российско-украинской войны иссякает.

Песков также повторил традиционный нарратив Кремля, что "Россия сохраняет свою заинтересованность в урегулировании кризиса политико-дипломатическими усилиями".

При этом, по его словам, со стороны Киева "процесс искусственно тормозится", к тому же урегулированию якобы мешает европейская сторона.

"Гибкости в позиции Киева по вопросу урегулирования конфликта нет, украинская сторона не демонстрирует готовности приступить к серьезному обсуждению", - утверждает Песков.

"Есть призывы к немедленной встрече, но скорее это направлено на эмоциональный эффект от таких призывов. Но если встреча состоится без подготовки, она не будет успешной", - добавили в Кремле.

