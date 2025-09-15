РУС
Кремль: РФ сохраняет заинтересованность в урегулировании войны в Украине "политико-дипломатическими усилиями"

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что на фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа Москва хочет урегулировать войну против Украины "политико-дипломатическими усилиями".

Его цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

В Кремле заявили, что "слышали заявления" Дональда Трампа о том, что его терпение в отношении российско-украинской войны иссякает.

Песков также повторил традиционный нарратив Кремля, что "Россия сохраняет свою заинтересованность в урегулировании кризиса политико-дипломатическими усилиями".

При этом, по его словам, со стороны Киева "процесс искусственно тормозится", к тому же урегулированию якобы мешает европейская сторона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп выдвигает партнерам нереалистичные условия для введения санкций против Путина, - NYT

"Гибкости в позиции Киева по вопросу урегулирования конфликта нет, украинская сторона не демонстрирует готовности приступить к серьезному обсуждению", - утверждает Песков.

"Есть призывы к немедленной встрече, но скорее это направлено на эмоциональный эффект от таких призывов. Но если встреча состоится без подготовки, она не будет успешной", - добавили в Кремле.

Читайте также: Гарантии безопасности для Украины невозможны "без учета позиции России", - Медведев

Песков Дмитрий россия санкции Трамп Дональд
Топ комментарии
+7
"Далеко "куцому" до зайця...". Геббельс був "злочинними талантом"... А це - просто "підгавкувач"...
15.09.2025 16:18 Ответить
+4
Ріббенотропфффф... Шкода, вісилець до цього не дотягниться...
15.09.2025 16:11 Ответить
+3
Такий собі Геббельс з цього Навки...
15.09.2025 16:09 Ответить
Такий собі Геббельс з цього Навки...
15.09.2025 16:09 Ответить
"Далеко "куцому" до зайця...". Геббельс був "злочинними талантом"... А це - просто "підгавкувач"...
15.09.2025 16:18 Ответить
піZдабол вусатий
15.09.2025 16:09 Ответить
Піськов? Відразу нах.
15.09.2025 16:10 Ответить
Пургоносний піськоструй !! ))
15.09.2025 16:22 Ответить
Ріббенотропфффф... Шкода, вісилець до цього не дотягниться...
15.09.2025 16:11 Ответить
15.09.2025 16:13 Ответить
Дійсно,нема слів,лише межслів'я !!))
15.09.2025 16:24 Ответить
Цинічна брехлива рашиська мерзота ,коли ти здохнеш разом з злочинцем путіном ?
15.09.2025 16:13 Ответить
Бреше собака
15.09.2025 16:22 Ответить
Тока собача доля,брехати на все що повз нього рухається !!))
15.09.2025 16:25 Ответить
Зараз рижа американська обосциха знову затягне пісню про два тижні дедлайна і про те що ***** хоче миру
15.09.2025 16:26 Ответить
руда
15.09.2025 17:27 Ответить
Если Письков открыл рот, то в мире киздежа стало на один поганый рот больше.
15.09.2025 16:27 Ответить
Всі ці заяви мають єдину мету, це затягування санкцій з боку рудого піздабола.
15.09.2025 16:31 Ответить
Ну звісно, кацапи зацікавлені в дипломатії тому, щоб ніхто не заважав їм продовжувати війну.
15.09.2025 16:44 Ответить
А как же Киев за три дня?
15.09.2025 16:47 Ответить
Це для рудого дороговказ, як тягнути з санкціями
15.09.2025 17:10 Ответить
Авжеж, йоршик, ми в курсі🤗🤣🤣🤣
15.09.2025 17:45 Ответить
 
 