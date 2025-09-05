РУС
Гарантии безопасности для Украины невозможны "без учета позиции России", - Медведев

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявляет, что никакие гарантии безопасности для Украины от стран "Коалиции желающих" не могут быть разработаны якобы "без учета позиции России".

Как передает Цензор.НЕТ, его слова цитирует пропагандистское госагентство ТАСС.

"Они (Коалиция желающих) собираются и размышляют о том, какие гарантии дать этой самой Украине. А нас они спросили? Если идет конфликт, если идет специальная военная операция, то по крайней мере при разработке каких-либо предложений они должны консультироваться с нами", - заявил Медведев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Украины о гарантиях безопасности для России: "Это абсурд. Наглости нет предела"

По его словам, страны "Коалиции желающих" "сами себе что-то придумывают, вытаскивают из разных мест и предъявляют это как гарантии".

"Никаких последствий это не будет иметь - это совершенно очевидно. Мы так к этому и относимся", - добавил российский политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Медведева "острый язык". Атомные субмарины уже приблизились к России, - Трамп

Напомним, 4 сентября в Париже состоялась встреча "Коалиции желающих". В Елисейский дворец прибыл президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров. Впоследствии он провел встречу со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

Президент Франции Эмманюэль Макрон впоследствии заявил, что 26 стран готовы присоединиться к гарантиям безопасности Киеву, в частности - отправить свой контингент в Украину.

+9
Позіція расії - расія ідьот найух. Крапка.
05.09.2025 22:06 Ответить
+7
05.09.2025 22:12 Ответить
+6
Обісранці в коаліції чи Коаліція обісранців?

https://pbs.twimg.com/media/G0ByKCkXEAAdDWE?format=jpg&name=small
05.09.2025 22:08 Ответить
Все шо там Захід напрацював - наплювати і забути - медвед
05.09.2025 22:05 Ответить
Позіція расії - расія ідьот найух. Крапка.
05.09.2025 22:06 Ответить
Так,недопохмєльонний бояришником,хто тобі слово давав.
05.09.2025 22:07 Ответить
у Дімона знову почалась "спеціальна військова операція"
мабуть горілка була неякісна і він знову в 2022 році прокинувся

алкогрізлі, а як ще війна рашії з усім НАТОм... невже забувся як надувся
05.09.2025 22:12 Ответить
Кацапія сама мала безпеку забезпечити. Стамбульськими домовлено. Мали війська "миротворчі" ввести, і нашу армію в 100-15о тисяч в резервації контролювати. А стратегічні бомбардувальники небо контролювати. Щоб підлі європейці не приперлись. Зеля погодився.
05.09.2025 22:07 Ответить
Да ПНХ. Прокурора не цікавить побажання злочинця
05.09.2025 22:07 Ответить
Обісранці в коаліції чи Коаліція обісранців?

https://pbs.twimg.com/media/G0ByKCkXEAAdDWE?format=jpg&name=small
05.09.2025 22:08 Ответить
коаліція скотів, хоча подляків по факту в ній і немає
05.09.2025 22:15 Ответить
Обісранці, без сумніву. Єрдоган поперецив кацапів, щоб не залітали їхні су24 до Туреччини. А кацап тупий, взяв і залетів. І нема більше кацапського пілота, околел за штурвалом. Так це турки. А пшаки можуть тільки на Україну гавкотіти, волинську трагедію згадали, а збити шахед - кишка тонка.
05.09.2025 22:22 Ответить
ще зерно з вагонів на землю висипати і вантажі блокувати можуть.
05.09.2025 22:36 Ответить
05.09.2025 22:09 Ответить
05.09.2025 22:12 Ответить
Ой да, ще тебе забули спитати...
05.09.2025 22:14 Ответить
05.09.2025 22:14 Ответить
Сельодка щас дорога, нехай пісю смокче.
05.09.2025 22:17 Ответить
ПОзиція кацапії перед Україною одна, на чотирі кості ( рачком )
05.09.2025 22:16 Ответить
Синяк проснувся
05.09.2025 22:20 Ответить
Я не верю в существование ядерного оружия. Надо выдернуть стержень лжи Хиросимы и Нагасаки. Тогда станет жить веселее. Правда в том, российские ядерные бомбы никогда не взорвутся. Все испытания, видео фото съёмки подделаны.
05.09.2025 22:26 Ответить
Дякую! Нам дуже цікава твоя думка! Скажи, будь-ласка, чи не забув ти прийняти пігулки сьогодні?
05.09.2025 23:01 Ответить
Это не как с плоской землёй. Как сказала женщина сотрудница американской АЭС, отсутствие доказательств чего либо доказывает что этого не существует. все доказательства существования ядерного оружия смехотворны. в сети по этой теме множество материала и верящие в реальность ядерного оружия в дискуссиях сталкиваются с проблемой, у них нет физических пруфов доказать оное.
05.09.2025 23:08 Ответить
Пятница, вата в хлам...
05.09.2025 22:33 Ответить
у злобного свихнувшегося гнома прорывает словесный понос, когда он пронувшись с бодуна накатить не успевает
05.09.2025 22:41 Ответить
Ну настоящее оно чмо ,обиженный, обгаженный и жизнь у оно гадить , роль шута
05.09.2025 22:51 Ответить
Ну, така в нього роль...
Актор, чесно кажучи, повне гівно...
Але ж старанний! ))))))))))))
05.09.2025 23:02 Ответить
Позиція роzzії має бути під шконкою...
05.09.2025 22:53 Ответить
 
 