Гарантии безопасности для Украины невозможны "без учета позиции России", - Медведев

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявляет, что никакие гарантии безопасности для Украины от стран "Коалиции желающих" не могут быть разработаны якобы "без учета позиции России".

Как передает Цензор.НЕТ, его слова цитирует пропагандистское госагентство ТАСС.

"Они (Коалиция желающих) собираются и размышляют о том, какие гарантии дать этой самой Украине. А нас они спросили? Если идет конфликт, если идет специальная военная операция, то по крайней мере при разработке каких-либо предложений они должны консультироваться с нами", - заявил Медведев.

По его словам, страны "Коалиции желающих" "сами себе что-то придумывают, вытаскивают из разных мест и предъявляют это как гарантии".

"Никаких последствий это не будет иметь - это совершенно очевидно. Мы так к этому и относимся", - добавил российский политик.

Напомним, 4 сентября в Париже состоялась встреча "Коалиции желающих". В Елисейский дворец прибыл президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров. Впоследствии он провел встречу со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

Президент Франции Эмманюэль Макрон впоследствии заявил, что 26 стран готовы присоединиться к гарантиям безопасности Киеву, в частности - отправить свой контингент в Украину.