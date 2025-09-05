МИД Украины о гарантиях безопасности для России: "Это абсурд. Наглости нет предела"

В МИД Украины назвали абсурдом требование Кремля предоставить гарантии безопасности России.

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

"У меня вопрос: гарантии безопасности России от чего? От самой себя? Ну это абсурд. Просто российской наглости нет предела. Вот все, что я могу сказать по этому поводу", - подчеркнул он.

Тихий отметил, что гарантии безопасности - очень масштабная задача.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Важно, чтобы гарантии безопасности начали работать уже сейчас, а не после окончания войны, - Зеленский

"Нужно время на то, чтобы разработать конкретные модальности: как это будет происходить, кто может быть размещен, где именно - на земле, в воздухе, в небе, на море, какую роль может играть. Также есть измерение политико-правовых усилий, то есть какие будут алгоритмы пребывания этих людей, этих сил. Какие будут алгоритмы реагирования в случае различных ситуаций. Это требует очень долгого сотрудничества военных, политиков, дипломатов", - пояснил он.

По словам представителя МИД, именно это сейчас и происходит, а ключевую роль в обсуждении играют советники по национальной безопасности.

С украинской стороны это глава офиса президента Андрей Ермак и его иностранные коллеги. Это все происходит в рамках продвижения мирного процесса, добавил Тихий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЕС подготовили план направления войск в Украину: будут созданы две отдельные сухопутные группы, - WSJ

Напомним, ранее в Кремле заявили, что гарантии безопасности должны быть предоставлены как Украине, так и России.