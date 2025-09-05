МИД Украины о гарантиях безопасности для России: "Это абсурд. Наглости нет предела"
В МИД Украины назвали абсурдом требование Кремля предоставить гарантии безопасности России.
Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.
"У меня вопрос: гарантии безопасности России от чего? От самой себя? Ну это абсурд. Просто российской наглости нет предела. Вот все, что я могу сказать по этому поводу", - подчеркнул он.
Тихий отметил, что гарантии безопасности - очень масштабная задача.
"Нужно время на то, чтобы разработать конкретные модальности: как это будет происходить, кто может быть размещен, где именно - на земле, в воздухе, в небе, на море, какую роль может играть. Также есть измерение политико-правовых усилий, то есть какие будут алгоритмы пребывания этих людей, этих сил. Какие будут алгоритмы реагирования в случае различных ситуаций. Это требует очень долгого сотрудничества военных, политиков, дипломатов", - пояснил он.
По словам представителя МИД, именно это сейчас и происходит, а ключевую роль в обсуждении играют советники по национальной безопасности.
С украинской стороны это глава офиса президента Андрей Ермак и его иностранные коллеги. Это все происходит в рамках продвижения мирного процесса, добавил Тихий.
Напомним, ранее в Кремле заявили, что гарантии безопасности должны быть предоставлены как Украине, так и России.
ми віддали ядерну зброю, і нас за це
повинні захистити західними військами
насправді, військам ООН мали б
вже в лютому 2014 в Криму стояти
Отака відповідь
змусила б ублюдочну росію
забратись одразу геть з України
Тільки сила, тільки в морду їх бити
тоді зрозуміють.
Ніякої демократії з агресором.